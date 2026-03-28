Bancos ajustan atención en Colombia por Semana Santa: así operarán oficinas y canales digitales

Usuarios deberán anticipar trámites bancarios ante el cierre de oficinas durante el Jueves y Viernes Santo en Colombia- crédito crédito Luisa González, Luis Jaime Acosta y Juan Medina/Reuters

Con la llegada de la Semana Santa, varias entidades financieras en Colombia anunciaron modificaciones en sus horarios de atención al público, en línea con el calendario de festivos nacionales.

La medida busca que los usuarios puedan organizar con anticipación sus operaciones, especialmente aquellas que requieren presencia en sucursales físicas.

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De acuerdo con la información divulgada por los bancos, la atención en oficinas se mantendrá sin alteraciones entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril. Sin embargo, durante el jueves 2 y el viernes 3 de abril, correspondientes al Jueves Santo y Viernes Santo, no habrá servicio presencial en la mayoría de las entidades del país.

En el caso de Bancolombia, la entidad indicó que sus oficinas estarán habilitadas hasta el miércoles 1 de abril. Durante los dos días festivos no se prestará atención directa al público.

Las entidades financieras mantendrán activos sus canales digitales pese a la suspensión de atención presencial en Semana Santa- crédito VisualesIA/Bancolombia

A pesar de este cierre, la entidad precisó que sus plataformas digitales seguirán funcionando sin interrupciones. Asimismo, los cajeros automáticos y corresponsales bancarios continuarán disponibles, aunque sujetos a los horarios específicos de cada punto.

El Banco de Bogotá adoptará un esquema similar. Su operación en oficinas se mantendrá en horario habitual hasta el 1 de abril. Posteriormente, el servicio presencial se suspenderá el 2 y 3 de abril.

La reanudación parcial se dará el sábado 4 de abril bajo el esquema de jornada de fin de semana, mientras que la operación completa en todas sus sedes se retomará el lunes 6 de abril. La entidad recordó que los usuarios podrán seguir utilizando la aplicación móvil y los cajeros para realizar transacciones básicas como consultas y transferencias.

Cajeros automáticos y corresponsales bancarios seguirán operando, aunque con horarios que dependen de cada ubicación- crédito Banco de Bogotá

Davivienda también dio a conocer ajustes específicos. Durante el lunes, martes y miércoles de esa semana, sus oficinas principales atenderán entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. El jueves y viernes no habrá servicio presencial. Para el sábado 4 de abril, algunas oficinas operarán en jornada continua hasta el mediodía, y el lunes 6 de abril se retomará el horario habitual.

Además de los cambios en atención, Davivienda advirtió sobre posibles variaciones en los tiempos de procesamiento de transferencias interbancarias. Según detalló la entidad, las operaciones realizadas antes de las 8:00 a. m. se reflejarán el mismo día hacia las 10:00 a. m. Si se efectúan entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., el abono se realizará hacia las 12:30 p. m.

Para transacciones entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., el dinero se verá reflejado hacia las 5:00 p. m. Las operaciones realizadas después de las 3:00 p. m. se procesarán el siguiente día hábil, al igual que aquellas efectuadas durante fines de semana y festivos.

Otras entidades como Bbva y Banco Popular aplicarán un esquema similar: atención normal hasta el miércoles 1 de abril, cierre total en los días festivos, funcionamiento limitado el sábado 4 de abril en oficinas con jornada sabatina y ausencia de servicio presencial el domingo 5 de abril.

Los bancos recomendaron planificar transferencias debido a posibles cambios en los tiempos de procesamiento durante los días festivos- crédito REUTERS/Luisa González

Pese a la suspensión de actividades en sucursales, el sistema financiero mantendrá activos sus canales digitales y alternativos durante toda la semana. Entre los servicios disponibles se incluyen aplicaciones móviles, plataformas de banca en línea, cajeros automáticos y corresponsales bancarios en comercios aliados. Estos canales permiten realizar pagos, transferencias, consultas y otras operaciones sin necesidad de acudir a una oficina.

Entidades como Banco Caja Social confirmaron que sus plataformas digitales, portales web y líneas telefónicas continuarán operando con normalidad durante toda la Semana Santa.

Frente a este panorama, los bancos recomendaron a los usuarios anticipar sus trámites, especialmente aquellos relacionados con transferencias entre diferentes entidades, debido a los tiempos de procesamiento. También sugirieron priorizar el uso de herramientas digitales para evitar contratiempos durante los días en que no habrá atención presencial.

El ajuste en los horarios responde al calendario oficial de festivos en Colombia, que contempla el 2 y 3 de abril como días no laborables. Con estas medidas, las entidades buscan garantizar la continuidad de los servicios financieros, pese a las limitaciones en la atención física.