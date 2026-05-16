Nueva EPS promete normalizar hasta el 97 % de entrega de medicamentos tras acuerdo con gestores farmacéuticos

Nueva EPS - La entidad aseguró que más de cinco millones de afiliados comenzarían a recuperar el acceso oportuno a tratamientos en distintas regiones del país| crédito Nueva EPS

Nueva EPS anunció un acuerdo con cuatro de los principales gestores farmacéuticos del país para recuperar hasta el 97 % de la entrega de medicamentos a millones de afiliados que durante los últimos meses han reportado retrasos y dificultades en la dispensación de tratamientos.

Según información conocida por El Tiempo, la estrategia incluye compromisos financieros y operativos con Cafam, Disfarma, Colsubsidio y Offimedicas.

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Los acuerdos buscan estabilizar la red farmacéutica y garantizar la continuidad en la atención de usuarios con enfermedades crónicas, tratamientos permanentes y patologías de alto costo.

Nueva EPS - Los acuerdos buscan estabilizar la red farmacéutica y garantizar la continuidad en la atención de usuarios con enfermedades crónicas, tratamientos permanentes y patologías de alto costo | crédito Nueva EPS

La medida beneficiaría a más de cinco millones de afiliados

El anuncio fue realizado este 15 de mayo y hace parte de la estrategia impulsada por el agente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina.

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La EPS explicó que durante las últimas semanas adelantó mesas de diálogo y concertación con operadores farmacéuticos para revisar aspectos financieros, técnicos y operativos relacionados con la prestación del servicio.

<b>“La vuelta a Colombia consiste en sentarse con los proveedores, revisar las cuentas y construir acuerdos de pago que permitan estabilizar la red”</b>, afirmó Ospina, citado por la entidad.

Las regiones priorizadas

Nueva EPS indicó que el acuerdo permitirá fortalecer la entrega de medicamentos en departamentos y ciudades donde se han presentado mayores dificultades en la dispensación.

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Entre las zonas priorizadas aparecen Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Tolima, Caldas, La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá.

La entidad proyecta que al cierre de mayo la dispensación de medicamentos supere el 95 % en las regiones donde operan los gestores vinculados al convenio.

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“Hoy contamos con provisiones farmacéuticas para todo el país desde Bucaramanga y con gestores muy importantes para regiones como la Costa Caribe, Antioquia, Caldas y Cauca”, agregó Ospina.

Buscan estabilizar pagos y ampliar cobertura

Nueva EPS explicó que los acuerdos también incluyen compromisos financieros para mejorar la oportunidad en los pagos a proveedores y fortalecer la capacidad de respuesta de la red farmacéutica.

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La entidad señaló que parte de los recursos serán reinvertidos en otros gestores farmacéuticos para avanzar hacia la normalización total del servicio para los más de 11 millones de afiliados.

<b>“El esfuerzo no solo se concentrará en estas zonas, el compromiso será llegar a la normalización en la atención y la entrega efectiva en todo el país”</b>, sostuvo el agente interventor.

Pacientes venían denunciando fallas en tratamientos

El acuerdo se conoce en medio de las constantes denuncias de usuarios que durante los últimos meses han reportado retrasos en la entrega de medicamentos y dificultades para acceder a tratamientos médicos.

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Las quejas se han concentrado especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, terapias permanentes y patologías de alto costo que requieren suministro continuo de medicamentos.

Nueva EPS aseguró que uno de los principales objetivos del convenio es evitar interrupciones en tratamientos y ofrecer respuestas más ágiles a los afiliados.

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Nueva EPS - Nueva EPS aseguró que uno de los principales objetivos del convenio es evitar interrupciones en tratamientos y ofrecer respuestas más ágiles a los afiliados | crédito Nueva EPS

La entidad insiste en recuperar la estabilidad del sistema

La EPS indicó que continuará buscando acuerdos adicionales con otros operadores farmacéuticos para ampliar la cobertura y mejorar la dispensación en todas las regiones del país.

También destacó que la articulación con los distintos actores de la cadena farmacéutica será clave para recuperar la estabilidad de la red y garantizar condiciones de atención más oportunas.

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“La prioridad es proteger el derecho a la salud y garantizar condiciones de atención más oportunas y humanas”, señaló la entidad en el comunicado.

El anuncio llega en medio de la presión que enfrenta el sistema de salud colombiano por las crecientes quejas de usuarios relacionadas con entrega de medicamentos, autorizaciones médicas y acceso a servicios especializados.