“Exigimos saber con qué plata está financiando Cepeda esta campaña”: militante del Centro Democrático pide auditoría internacional

Centro Democrático cuestiona los dineros de la campaña e Iván Cepeda | REUTERS/Nathalia Angarita

El militante del Centro Democrático Sebastián López pidió una auditoría internacional a la campaña presidencial de Iván Cepeda y al Consejo Nacional Electoral para establecer el origen de los recursos utilizados en actividades políticas y movilizaciones del candidato del Pacto Histórico.

El exconcejal de Medellín aseguró que existen inconsistencias en los reportes oficiales de gastos de campaña.

PUBLICIDAD

Según declaraciones recogidas por Revista Semana, López cuestionó particularmente el rubro relacionado con eventos políticos y logística en distintas regiones del país.

Sebastián López, exconcejal de Medellín | FOTO: Concejo de Medellín

Las críticas apuntan a los gastos de campaña

Durante unas declaraciones públicas, Sebastián López aseguró que en los reportes oficiales de la campaña de Cepeda aparecerían registrados “cero pesos” en gastos relacionados con actividades políticas, pese a la cantidad de encuentros y actos realizados durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

“Exigimos una auditoría, ojalá internacional, al Consejo Nacional Electoral y a la campaña del heredero Iván Cepeda”, afirmó López, citado por ese medio de comunicación.

El militante del Centro Democrático sostuvo que el candidato presidencial habría participado en más de cien encuentros políticos en diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

Cuestionó movilizaciones y logística

Sebastián López también hizo referencia a actividades realizadas en Medellín, donde, según dijo, se habrían movilizado buses, alimentos y equipos logísticos para concentraciones políticas relacionadas con la campaña del senador.

El exconcejal aseguró que en esos eventos participan sectores afines al Gobierno nacional y cuestionó el presunto uso de recursos públicos.

PUBLICIDAD

“Exigimos saber con qué plata está financiando Cepeda esta campaña: o con la plata de los contribuyentes colombianos o con la plata de estructuras criminales”, manifestó.

Señalamientos contra grupos ilegales

En sus declaraciones, López también mencionó a grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.

PUBLICIDAD

El ELN y las disidencias de las FARC

El militante del Centro Democrático afirmó que esas estructuras estarían respaldando políticamente a Iván Cepeda, aunque no presentó pruebas sobre esos señalamientos.

Las declaraciones se conocen en medio del ambiente de tensión política que rodea la campaña presidencial y las constantes discusiones sobre garantías electorales y financiación política.

PUBLICIDAD

La polémica llega en plena campaña presidencial

Las afirmaciones de Sebastián López se producen mientras distintos sectores políticos han intensificado sus críticas sobre el origen de los recursos de campaña y el desarrollo de actividades proselitistas en diferentes regiones del país.

En los últimos días, desde sectores cercanos al Pacto Histórico también se han denunciado supuestas irregularidades relacionadas con el proceso electoral y la financiación política.

PUBLICIDAD

La campaña presidencial de Iván Cepeda ha estado en el centro del debate público tras diferentes cuestionamientos de sectores de oposición sobre logística, movilizaciones y apoyos políticos regionales.

Piden intervención del Consejo Nacional Electoral

Sebastián López insistió en que el Consejo Nacional Electoral debe revisar de manera detallada los reportes financieros de la campaña presidencial.

PUBLICIDAD

El exconcejal sostuvo que es necesario verificar la procedencia de los recursos utilizados en actos políticos y eventos masivos realizados por el candidato del Pacto Histórico.

Las declaraciones también coinciden con otras polémicas recientes relacionadas con convenios, contratos y apoyos políticos que han sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores de oposición.

Hasta el momento, la campaña de Iván Cepeda no se había pronunciado oficialmente sobre las afirmaciones realizadas por el militante del Centro Democrático.