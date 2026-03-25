Paloma Valencia reaccionó a la condena del senador Ciro Ramírez por corrupción: “Jamás seremos complacientes”

Paloma Valencia cuenta con el respaldo de Ciro Ramírez en su campaña a la Presidencia - crédito Pedraza Producciones y Catalina Olaya/Colprensa

La congresista y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, reaccionó a la condena proferida en contra del senador Ciro Ramírez por el caso de corrupción las ‘Marionetas 2.0′, que implicó el direccionamiento de contratos. El legislador estaba en libertad desde mayo de 2025, pero las investigaciones en su contra continuaron y la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió sentenciarlo a más de 23 años de prisión.

“CONDENAR a CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS (…) como autor del concurso heterogéneo de los ilícitos de concierto para delinquir agravado (…), autor del punible de cohecho propio (…), e interviniente del punible de interés indebido en la celebración de contratos”, se lee en la sentencia de la Corte.

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Ramírez había estado ejerciendo sus derechos y funciones públicas y participando activamente en política. Además de estar en el Legislativo, respaldó públicamente la candidatura de Paloma Valencia de cara a las elecciones presidenciales. En sus redes hay múltiples publicaciones en las que impulsa activamente la campaña de la aspirante, exponiendo sus propuestas y replicando sus puntos de vista.

La Corte Suprema de Justicia condenó a más de 23 años de prisión a Ciro Ramírez - crédito Luisa González/Reuters

A pesar de las acusaciones contra el hoy condenado, Valencia no ha ocultado en ningún momento su cercanía con Ramírez ni su apoyo a la campaña, lo cual ha derivado en varias críticas, teniendo en cuenta la situación jurídica que enfrenta el congresista del Centro Democrático.

En consecuencia, la candidata se pronunció a través de su cuenta de X sobre la decisión de la Corte de condenar a su homólogo en el Congreso. Aseguró que respeta las determinaciones de la justicia colombiana y espera que el funcionario acceda a las herramientas jurídicas que están a su disposición para defenderse.

De igual manera, recalcó que no está dispuesta a tolerar hechos de corrupción. “Respetamos las decisiones de la justicia. Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre. Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia”, indicó la aspirante en la red social.

La candidata Paloma Valencia se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez en primera instancia - crédito @PalomaValenciaL/X

En 2024, la congresista y candidata se refirió a las indagaciones de la Corte alrededor de los hechos de corrupción que salpicaron a Ciro Ramírez. En ese momento, aseguró que, aunque existía una cercanía con el senador, esperaba que la justicia determinara si era inocente o culpable y que, de comprobarse alguna responsabilidad penal, lo correcto sería que respondiera con la privación de la libertad.

Además, recordó que todos los partidos políticos han tenido personas investigadas por corrupción, buscando precisar que el Centro Democrático no es el único que está inmerso en este tipo de escándalos. “En todos los partidos hay gente corrupta, pero también hay gente honesta”, detalló.

El senador Ciro Ramírez tiene la posibilidad de apelar el fallo condenatorio proferido en su contra en primera instancia - crédito @SenadoGovCo/X

Sin embargo, aclaró que, en su caso, no se le ha vinculado con ninguna situación irregular que ponga en duda su transparencia. “A mí me pueden investigar todo lo que quieran, yo jamás me he robado nada, ni jamás he permitido que nadie cerca mío esté en negocios con el Estado, porque para mí lo más importante es que saquemos este país adelante”, expresó al informativo.

Al igual que la aspirante, el Centro Democrático se pronunció sobre la sentencia condenatoria impuesta al senador, indicando que el movimiento político es respetuoso de las determinaciones de la justicia y que el congresista todavía tiene opciones para demostrar su inocencia.

El partido Centro Democrático se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez por corrupción - crédito @CeDemocratico/X

“Respeto absoluto por las decisiones judiciales. El senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa y dar las explicaciones pertinentes. Confiamos en que la justicia actúe con total imparcialidad y estricto apego al debido proceso”, detalló la colectividad en su cuenta de X.