Colombia

Hombre encargado de la remodelación del penthouse del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, concedió poder a un abogado para que lo represente

La comunicación precisa que Luis Gustavo Moreno Rivera podrá actuar con plenitud de poderes conforme al Código de Procedimiento Penal y el artículo 77 del Código General del Proceso

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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol,
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, enfrenta investigación por parte de la Fiscalía - crédito: Fiscalía/Colprensa

El encargado de la remodelación del penthouse 901, ocupado por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, Johny Alejandro Giraldo Montoya, delegó su defensa a un apoderado en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía contra Roa.

En un comunicado que fue difundido en horas de la mañana del 25 de marzo de 2026, así se confirmó la decisión, que fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación:

“Confiero poder especial, amplio y suficiente como abogado titular al Dr. Luis Gustavo Moreno Rivera (…) para que, en mi nombre y representación, ejerza la defensa de mis derechos e interés dentro del proceso del radicado de la referencia y obre como mi apoderado para todos los efectos en los hechos que guardan relación con Ricardo Roa y la venta del apartamento”, manifestó Giraldo Montoya.

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El documento, dirigido específicamente a la Fiscalía 45 Especializada contra la Corrupción Región Cuatro, establece que el nuevo apoderado cuenta con autorización para llevar adelante procesos como “recibir, sustituir, reasumir, solicitar copias, presentar derechos de petición, solicitudes de información, requerimientos y demás”, en palabras del mismo Giraldo Montoya.

La comunicación precisa que Luis Gustavo Moreno Rivera podrá actuar con plenitud de poderes conforme al Código de Procedimiento Penal y el artículo 77 del Código General del Proceso.

Para garantizar la localización y notificación efectiva, Giraldo Montoya incluyó el domicilio laboral en Bogotá D.C. y la dirección electrónica de su representante.

Hombre que se encargó de
Hombre que se encargó de la remodelación del penthouse 901 del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa confirmó apoderado para el proceso - crédito Gustavo Moreno Asociados

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