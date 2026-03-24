Colombia

Una mujer y sus dos hijas fueron asesinadas en el sur de Bogotá: capturaron al presunto responsable del crimen

Las diligencias judiciales iniciaron tras el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres en un inmueble, luego de una alerta emitida por un familiar a los servicios de emergencia

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El triple asesinato en Bosa
El triple asesinato en Bosa Atalayas fue denunciado por un familiar a la línea 123 de emergencias, posibilitando la intervención inmediata de las autoridades - crédito Mebog

La comunidad en el barrio Atalayas, en el sur de Bogotá, se encuentra consternada tras el hallazgo de tres mujeres asesinadas en el interior de una vivienda.

Según los reportes policiales, las víctimas son una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 20 y 17, que murieron por heridas de arma blanca.

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La tragedia ocurrió en la mañana del martes 24 de marzo en la localidad de Bosa y fue alertada por un familiar, quienllamó a la línea de emergencias, lo que permitió la intervención de los agentes y el cuerpo oficial de bomberos.

El presunto agresor, identificado como pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, fue capturado en el lugar y trasladado a un centro médico tras presentar signos de intoxicación, posiblemente por intento de envenenamiento.

Investigación policial y primeros testimonios

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, lamentó lo ocurrido y explicó el procedimiento: “Con profundo dolor informamos sobre un trágico hecho que ha impactado a una familia en la localidad de Bosa”.

Cristancho detalló la secuencia de los hechos tras la llamada de alerta: “La llamada a la línea 123 realizada por un familiar de las víctimas alertó a los informados, quienes acudieron esta mañana a una residencia ubicada en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa y con apoyo del cuerpo oficial de bomberos ingresaron al inmueble hallando los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17 años”.

El oficial confirmó la detención inmediata del supuesto agresor: “El victimario, pareja y padrastro de las víctimas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado, remitido a centro médico por aparente intento de envenenamiento”.

La Seccional de Investigación Criminal se encuentra a cargo de los actos urgentes y de recolectar las pruebas necesarias. El brigadier general aclaró que “el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

La captura del presunto responsable,
La captura del presunto responsable, pareja sentimental y padrastro de las víctimas, se produjo en el mismo lugar de los hechos tras intentar envenenarse - crédito archivo Colprensa

Impresionante caso de feminicidio en Bogotá: hombre asesinó a su bebé y a su esposa y luego simuló un accidente de tránsito para cubrir los crímenes

La investigación de la Fiscalía General de la Nación desmintió la versión inicial de un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá, al revelar que la muerte de una mujer y un bebé fue resultado de una maniobra para encubrir un doble homicidio. El principal implicado, Hugo Fernando Silva Soto, permanece detenido tras negarse a aceptar los cargos.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando los equipos de socorro encontraron un automóvil estrellado cerca del Jardín Botánico de Bogotá. Dentro del vehículo yacían sin vida una mujer de entre 30 y 35 años y un bebé de 10 meses, mientras que el hombre fue rescatado inconsciente.

La secuencia que en un principio parecía un siniestro vial se transformó en una investigación criminal. La policía judicial y los expertos forenses determinaron que la mujer presentaba una herida en el cuello causada por arma cortopunzante, descartando la relación con el choque. En el caso del menor, los médicos forenses constataron lesiones previas al supuesto accidente, compatibles con un fuerte zarandeo.

Los videos de seguridad y las muestras biológicas recogidas en el vehículo permitieron seguir los movimientos del sospechoso. De acuerdo con la evidencia, el hombre primero trasladó a la mujer y luego recogió al bebé en el sector de Villa Luz. Durante el trayecto, la madre habría descubierto la muerte del niño, situación que desató una confrontación dentro del auto.

Al descubierto hombre que habría
Al descubierto hombre que habría simulado accidente de tránsito para intentar evadir la responsabilidad en la muerte de su hijo y una mujer en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

El análisis forense detalló las lesiones encontradas en el menor, atribuyéndolas a una técnica de maltrato infantil. Los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses descartaron que esas heridas fueran consecuencia del impacto.

Según la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, tras perpetrar el doble crimen, el acusado manipuló la escena al limpiar el interior del auto, eliminar objetos incriminatorios y simular un accidente: “El sospechoso acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor y permaneció con algunas lesiones para aparentar ser víctima”, explicó Jaramillo Rivera durante la presentación de los hallazgos.

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