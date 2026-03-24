Colombia

Hospital Militar emitió el primer parte médico de los heridos del accidente aéreo en Putumayo

Dos de los afectados permanecen en el área de urgencias y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

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Más de 120 ocupantes viajaban
Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) sufrió un grave accidente la mañana del 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, mientras trasladaba un contingente militar compuesto por más de 100 soldados y tripulantes.

La aeronave, identificada con la matrícula 1016, se dirigía hacia Puerto Asís en un vuelo regular entre las localidades del sur de Colombia. Producto del siniestro, al menos 66 personas fallecieron, 24 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de atención locales, mientras los equipos de rescate buscan a posibles sobrevivientes en un río cercano al sitio del impacto.

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La Fuerza Aérea Colombiana confirmó
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el Hércules C-130 sufrió un accidente tras despegar de Puerto Leguízamo; la comunidad ayudó a salvar soldados - crédito @SARGENTOCHALA - @MinMedio/X

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, informó al medio citado que en el aparato viajaban 11 tripulantes y 114 militares del Ejército Nacional, y que la cifra de heridos permanece como preliminar.

El oficial precisó que el accidente ocurrió a las 9:50 a. m., cuando el avión, que debía despegar originalmente a las 6:30 a. m. pero partió a las 7:00 a. m., se precipitó sobre una finca a escasa distancia del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

Entre los tripulantes registrados se encontraban:

  • Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, comandante de la aeronave.
  • Teniente Jhonier Albeiro Rodríguez Jiménez, primer copiloto.
  • Subteniente Julian David González Herrera, segundo copiloto.
  • Natalia Rojas Velandia.
  • Jhonathan Stid Pinzón Reyes.
  • Javier Fernando Méndez Torres.
  • Carlos Augusto Villa Sánchez.
  • Valentina Lozano Castañeda.
  • Alabeiro Mlavaer Rivero.
  • Juan Pablo Amador Pinilla.
  • Melqui Alejandro Rodríguez Pulecio.

Esta es la lista de tripulantes identificados hasta el momento del informe.

El primer parte médico de los afectados<b> </b>

Dos de los afectados están
Dos de los afectados están en el área de urgencias y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - crédito Hospital Militar

El Hospital Militar emitió el primer comunicado sobre el estado de salud de los sobrevivientes al siniestro aéreo. “El Hospital Militar Central informa a la opinión pública que, como resultado del accidente aéreo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo), a esta hora han sido ingresados veinticuatro (24) pacientes; de los cuales (01) uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona”.

Dos de las víctimas permanecen en el área de urgencias y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que los demás tripulantes están fuera de peligro.

“Como parte médico se tiene que, veintiuno (21) se encuentran hospitalizados en piso, uno (01) en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos (02) en observación en el área de Urgencias”, puntualiza el comunicado.

Y agregó: “En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias”.

La evolución clínica de los pacientes será comunicada en las próximas horas a través de un nuevo informe oficial.

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