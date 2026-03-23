Colombia

Bus escalera cayó a un abismo en Antioquia: el aparatoso accidente dejó un muerto y un herido

El siniestro vial se presentó en una zona rural y el hecho desató todo un debate sobre la protección de aquellos que dependen del transporte terrestre entre los municipios antioqueños

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En imágenes quedó registrado el aparatoso accidente - crédito Teleantioquia / X

Durante la jornada del lunes festivo 23 de marzo de 2026 se presentó un aparatoso accidente de un bus escalera en Buriticá, Antioquia. El hecho dejó un fallecido y un herido grave, tras la caída del vehículo a un abismo de más de 30 metros en zona rural del municipio.

El siniestro se registró en la mañana, específicamente en el sector conocido como El Puente, afectando a un bus escalera que cubría la ruta entre el parque principal de Buriticá y el corregimiento de Guarco, pues salió de la vía y cayó a una quebrada.

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De acuerdo con el diario local El Colombiano, el conductor falleció en el lugar, mientras que el ayudante, que era su sobrino, sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia al Hospital San Antonio de Buriticá. Según la información disponible sobre lo ocurrido, los dos se dirigían a recoger pasajeros en medio de la compleja movilidad, teniendo en cuenta la jornada festiva.

Este tipo de vehículos se
Este tipo de vehículos se desplazan comúnmente entre las vías apartadas del país - crédito Mauricio Dueñas / EFE

El accidente ocurrió cuando el vehículo perdió el control al pasar por un puente en zona rural y rodó hacia un abismo de aproximadamente 30 metros. El bus quedó volcado en una quebrada, lo que complicó las labores de rescate, aunque los vecinos que transitaban por el área y presenciaron la emergencia no dudaron en desplazarse hasta el lugar para ayudar.

Rescate, traslado y acciones de emergencia

El reporte indicó que la comunidad local intervino en los primeros auxilios y pudo recuperar el cuerpo del conductor. Con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Buriticá se rescató con vida al ayudante, identificado como Cristian, y se gestionó su traslado al centro médico del municipio. Su estado de salud se considera delicado, informaron las autoridades a El Colombiano.

Las autoridades de tránsito realizaron inspección en el sitio del accidente y los habitantes colaboraron para asegurar la zona, permitiendo el acceso de los equipos de emergencia. El hecho generó inquietud entre los habitantes de la zona, que señalaron el aumento de viajeros y vehículos en los lunes festivos.

En cuanto al conductor fallecido, identificado por el medio local como Fernando, se confirmó que era reconocido como transportador habitual en los recorridos rurales del occidente antioqueño. Sobre su ayudante y sobrino, se confirmó que realizaba labores de apoyo y acompañamiento de pasajeros para el trayecto, por lo que el hecho generó preocupación en la población de Buriticá debido tanto a la pérdida humana como al estado crítico del sobreviviente.

De acuerdo con testimonios citados por El Colombiano, las víctimas mantenían una relación cercana con la comunidad, debido a que el bus escalera resulta esencial para conectar las zonas rurales del municipio.

Las autoridades reportaron la muerte
Las autoridades reportaron la muerte de un conductor y un herido en accidente de bus escalera en Antioquia - crédito Alcaldía de Buriticá / Facebook

Este accidente se suma a otros sucesos ocurridos en las vías rurales de Buriticá, donde el transporte público por carretera es vital para las veredas del municipio. Debido a que los fines de semana se suele registrar un mayor desplazamiento desde las áreas rurales hacia el casco urbano, se incrementa la posibilidad de eventos similares.

Y es que esta se convirtió en la segunda muerte de un conductor en las carreteras locales durante el año; el accidente previo involucró a un motociclista fallecido, por lo que las autoridades han insistido en la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial en rutas transitadas por buses escalera.

Este tipo de buses no
Este tipo de buses no solo son utilizados para fiestas, sino para transporte municipal - crédito Alcaldía de Medellín

La reciente tragedia renueva la preocupación sobre los desafíos que enfrentan conductores y pasajeros en las carreteras rurales de Antioquia. La acumulación de accidentes mortales en Buriticá en el año llevó a la comunidad a reclamar mejores condiciones en el transporte, las vías y mayor protección para aquellos que dependen de estas rutas.

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