Colombia

Accidente aéreo en Putumayo: Daniel Briceño cuestionó que los niveles de ejecución de la Fuerza Aeroespacial estén en 0%

El siniestro, ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, causó fuertes pronunciamientos desde los líderes de oposición por la aparente falta de ejecución de recursos destinados al fortalecimiento militar

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El representante electo Daniel Briceño
El representante electo Daniel Briceño reveló cifras que dejarían muy mal parada a la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre el mantenimiento de aeronaves - crédito Colprensa - FAC

El accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el 23 de marzo, puso en evidencia la ausencia de ejecución presupuestal en proyectos clave de modernización militar, según denuncias del electo representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático: que expuso cómo los niveles de ejecución de la fuerza han sido del 0%.

De acuerdo con información del presidente Gustavo Petro, el siniestro dejó, en su primer reporte, un militar muerto y 77 personas heridas, además de 43 que estarían pendientes de conocerse su situación, mientras la aeronave, tipo C-130, transportaba a más de 110 militares hacia Puerto Asís. La aeronave había sido recibida en 2020 por las FAC, tenía 43 años de operación y en 2023 recibió mantenimiento general.

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Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el representante electo Daniel Briceño hizo su denuncia sobre niveles de ejecución de las FAC - crédito @danielbricen/X

La tragedia se registró segundos después del despegue, en una misión militar de rutina. Ante lo acontecido en esta población, que apenas cuenta con un hospital de primer nivel, el Gobierno ordenó un despliegue inmediato de recursos de emergencia, incluidos equipos de búsqueda y rescate, aviones y helicópteros, con el fin de darle oportuna atención a los heridos y recuperar los cuerpos de los uniformados que resulten muertos.

Las críticas de Daniel Briceño al Gobierno Petro tras el accidente en Putumayo

El accidente encendió el debate sobre la gestión de los recursos asignados para la defensa. Briceño, a través de su perfil de X, denunció que los fondos destinados al fortalecimiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otras ramas del sector defensa no han sido ejecutados. “El gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0%”, dijo.

En el documento anexo por el parlamentario electo, de la vigencia 2026, se indica que los proyectos de fortalecimiento de medios cibernéticos, equipos de ingenieros militares, movilidad terrestre y capacidad de defensa aérea cuentan con asignaciones que superan los 32.000 millones de pesos, pero no registran ejecución alguna. “El Gobierno debe responder ante el país por estos recursos que siguen sin ejecutarse”, insistió Briceño.

Un avión Hércules C-130 de
Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

En el documento compartido por el representante electo Briceño se puede ver:

1. Fortalecimiento de los medios cibernéticos del Ejército Nacional

  • Valor asignado: $600.000.000
  • Valor ejecutado: $0
  • Porcentaje de ejecución: 0,00%

2. Fortalecimiento del equipo de ingenieros militares del Ejército Nacional

  • Valor asignado: $26.449.364.867
  • Valor ejecutado: $0
  • Porcentaje de ejecución: 0,00%

3. Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la Fuerza Aérea Colombiana a nivel nacional

  • Valor asignado: $3.800.000.000
  • Valor ejecutado: $0
  • Porcentaje de ejecución: 0,00%

4. Incremento de la capacidad de seguridad y defensa de la Fuerza Aérea Colombiana Nacional

  • Valor asignado: $1.500.000.000
  • Valor ejecutado: $0
  • Porcentaje de ejecución: 0,00%

Mientras se desarrollaba el rescate, la FAC desplegó un operativo con la Compañía de Búsqueda y Rescate, un avión Caravan y helicópteros MI-17 y UH-60 del Ejército Nacional para apoyar la emergencia. Del mismo modo, las críticas a la gestión de los recursos de defensa fueron respaldadas por otros miembros del Congreso, como el representante José Jaime Uscátegui, que será compañero de bancada de Briceño.

A través de su perfil
A través de su perfil en X, el representante José Jaime Uscátegui pidió explicaciones al Gobierno sobre lo sucedido con el avión Hércules en Putumayo - crédito @JJUscategui/X

“Hoy Colombia se enluta por el trágico accidente en el que se transportaban valientes soldados de nuestro Ejército Nacional. Expreso mi más profundo sentimiento de condolencia y solidaridad a las familias de nuestros héroes, quienes hoy enfrentan un dolor inmenso. Su sacrificio y entrega por la seguridad y el bienestar de la Nación jamás serán olvidados, pedimos al @mindefensa esclarecer este grave hecho”, expresó.

El accidente del Hércules C-130 representa el tercer siniestro aéreo militar registrado en Colombia durante 2026. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el estado actual de la flota militar y la necesidad de avanzar en su renovación y mantenimiento, temas que forman parte de los proyectos presupuestales sin ejecución mencionados por líderes de oposición como Briceño.

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