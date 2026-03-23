Colombia

Accidente aéreo en el sur de Colombia: esta es la lista de la tripulación que iba a bordo del avión de la FAC en Putumayo

Según información incluida en la bitácora de vuelo y el historial de la aeronave, se encontraban 11 tripulantes y 114 militares

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El avión Hércules 1016 sufrió
El avión Hércules 1016 sufrió un accidente en la mañana del 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, según bitácoras de vuelo - crédito Captura video /Redes sociales

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, que transportaba a más de 100 militares se accidentó la mañana del 23 de marzo en Puerto Leguízamo (al sur de Colombia), Putumayo.

De acuerdo con la información incluida en la bitácora de vuelo y el historial de la aeronave, se conocieron los primeros nombres que se encontraban dentro de la aeronave.

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El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, afirmó que en el avión se encontraban 11 tripulantes y 114 militares.

El documento revelado por el diario El Tiempo afirma que se encontraban el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo pilotaba el avión, acompañado por el teniente Jhonier Albeiro Rodríguez Jiménez como primer copiloto, y el subteniente Julian David González Herrera como segundo copiloto.

La tripulación identificada en la bitácora también la integraban Natalia Rojas Velandia, Jhonathan Stid Pinzón Reyes, Javier Fernando Méndez Torres, Carlos Augusto Villa Sánchez, Valentina Lozano Castañeda, Alabeiro Mlavaer Rivero, Juan Pablo Amador Pinilla y Melqui Alejandro Rodríguez Pulecio.

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