Acto de intolerancia en Soledad, Atlántico, contra conducor de bus: motociclista rompió el vidrio y lo atacó con un cuchillo

El incidente se desató cuando un motociclista perdió el control sobre piso húmedo, ocasionando un roce con un bus de Sobusa - crédito sobusa_sa/Isntagram

Un conductor de la empresa Sobusa resultó herido tras ser atacado por un motociclista en el municipio de Soledad, Atlántico, luego de un accidente en plena vía.

El agresor, que cayó de su moto por la calzada húmeda, reaccionó violentamente y utilizó un arma blanca contra el chofer, identificado como Evaristo Caraballo.

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El incidente ocurrió cerca del Portal de Soledad, en la vía hacia Granabastos, durante la jornada lluviosa del sábado 21 de marzo, cuando fue apuñalado en al menos cinco ocasiones en brazos, manos y piernas. El ataque se produjo mientras intentaba defenderse en plena vía pública.

El motociclista perdió el control al intentar subir a un andén, lo que provocó su caída y el roce de la moto con el bus de Sobusa, cuyo conductor intentó frenar para evitar el impacto.

El chofer agredido, identificado como Evaristo Caraballo, sufrió heridas en brazos, manos y piernas, aunque está fuera de peligro - crédito Captura @noticiasyabq/X

El bus que conducía Caraballo logró frenar y esquivar al motociclista, aunque llegó a rozar la motocicleta. La tensión escaló rápidamente. En medio de la discusión, el motociclista arrojó una piedra al bus, quebrando el vidrio panorámico. En ese momento, el conductor descendió del vehículo para encararlo, a pesar de que la empresa prohíbe este tipo de respuestas ante agresiones.

Este acto ocasionó daños cuyo valor, según la empresa, supera el millón de pesos. Acto seguido, el hombre se abalanzó sobre el conductor y lo atacó varias veces con un cuchillo.

Otros conductores que presenciaron la escena lograron intervenir y neutralizar el ataque, aunque el agresor se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía.

En palabras del director operativo de la empresa, John Jairo Ospina, los hechos se desencadenaron cuando “la moto se le resbaló porque el piso estaba húmedo y, aunque el conductor frenó y lo esquivó, alcanzó a tocarle la motocicleta”.

Ospina detalló en entrevista a Caracol Radio que “el vidrio panorámico sufrió daños millonarios, porque este tipo de repuesto no baja de un millón de pesos”.

Caraballo intentó retener al agresor, pero recibió heridas en brazos, manos y piernas. Fue llevado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece estable y fuera de peligro. Ospina relató: “Fue recibido a cuchillo por parte de este sujeto, quien le causó múltiples heridas”.

El motociclista huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades, aunque su accionar quedó registrado en videos que serán clave en la investigación. La empresa hizo un llamado a la tolerancia y al respeto en las vías.

Testigos del accidente confirmaron que el motociclista primero lanzó una piedra y luego atacó al conductor con arma blanca - crédito Captura @noticiasyabq/X

Desde Sobusa, Ospina pidió a las autoridades celeridad en la identificación y captura del responsable. “Nuestros conductores son padres de familia que salen a prestar un servicio público y a ganarse el sustento de sus hogares”, afirmó.

Estado de salud del conductor

El conductor herido fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permanece bajo observación. El centro asistencial evalúa su condición para un posible traslado a otra clínica, según informaron fuentes de la empresa.

En respuesta al ataque, la víctima ha decidido interponer acciones legales por tentativa de homicidio. Mientras tanto, las autoridades trabajan en la identificación y ubicación del agresor, quien aún no ha sido capturado.

Este hecho ha vuelto a poner en primer plano la problemática de la intolerancia y violencia en las vías del área metropolitana, especialmente entre quienes trabajan en el transporte público y conductores particulares.

Las autoridades cuentan con grabaciones del ataque que serán claves para identificar al responsable de la agresión en Soledad - crédito @GUA'I - TV/Facebook

Las empresas de transporte han reiterado la importancia de no descender de los vehículos ante situaciones de riesgo, para evitar consecuencias como las registradas en este caso.

Las labores de investigación continúan mientras la comunidad exige respuestas y medidas que prevengan nuevos episodios de violencia en las calles del municipio de Soledad.