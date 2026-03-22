Colombia

Acto de intolerancia en Soledad, Atlántico, contra conducor de bus: motociclista rompió el vidrio y lo atacó con un cuchillo

La agresión ocurrió después de que un hombre perdiera el control de su vehículo durante una lluvia y, tras el choque, atacara con un arma a quien manejaba el a vehículo, causando lesiones y daños materiales

Guardar
El incidente se desató cuando
El incidente se desató cuando un motociclista perdió el control sobre piso húmedo, ocasionando un roce con un bus de Sobusa - crédito sobusa_sa/Isntagram

Un conductor de la empresa Sobusa resultó herido tras ser atacado por un motociclista en el municipio de Soledad, Atlántico, luego de un accidente en plena vía.

El agresor, que cayó de su moto por la calzada húmeda, reaccionó violentamente y utilizó un arma blanca contra el chofer, identificado como Evaristo Caraballo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El incidente ocurrió cerca del Portal de Soledad, en la vía hacia Granabastos, durante la jornada lluviosa del sábado 21 de marzo, cuando fue apuñalado en al menos cinco ocasiones en brazos, manos y piernas. El ataque se produjo mientras intentaba defenderse en plena vía pública.

El motociclista perdió el control al intentar subir a un andén, lo que provocó su caída y el roce de la moto con el bus de Sobusa, cuyo conductor intentó frenar para evitar el impacto.

El chofer agredido, identificado como
El chofer agredido, identificado como Evaristo Caraballo, sufrió heridas en brazos, manos y piernas, aunque está fuera de peligro - crédito Captura @noticiasyabq/X

El bus que conducía Caraballo logró frenar y esquivar al motociclista, aunque llegó a rozar la motocicleta. La tensión escaló rápidamente. En medio de la discusión, el motociclista arrojó una piedra al bus, quebrando el vidrio panorámico. En ese momento, el conductor descendió del vehículo para encararlo, a pesar de que la empresa prohíbe este tipo de respuestas ante agresiones.

Este acto ocasionó daños cuyo valor, según la empresa, supera el millón de pesos. Acto seguido, el hombre se abalanzó sobre el conductor y lo atacó varias veces con un cuchillo.

Otros conductores que presenciaron la escena lograron intervenir y neutralizar el ataque, aunque el agresor se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía.

En palabras del director operativo de la empresa, John Jairo Ospina, los hechos se desencadenaron cuando “la moto se le resbaló porque el piso estaba húmedo y, aunque el conductor frenó y lo esquivó, alcanzó a tocarle la motocicleta”.

Ospina detalló en entrevista a Caracol Radio que “el vidrio panorámico sufrió daños millonarios, porque este tipo de repuesto no baja de un millón de pesos”.

Caraballo intentó retener al agresor, pero recibió heridas en brazos, manos y piernas. Fue llevado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece estable y fuera de peligro. Ospina relató: “Fue recibido a cuchillo por parte de este sujeto, quien le causó múltiples heridas”.

El motociclista huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades, aunque su accionar quedó registrado en videos que serán clave en la investigación. La empresa hizo un llamado a la tolerancia y al respeto en las vías.

Testigos del accidente confirmaron que
Testigos del accidente confirmaron que el motociclista primero lanzó una piedra y luego atacó al conductor con arma blanca - crédito Captura @noticiasyabq/X

Desde Sobusa, Ospina pidió a las autoridades celeridad en la identificación y captura del responsable. “Nuestros conductores son padres de familia que salen a prestar un servicio público y a ganarse el sustento de sus hogares”, afirmó.

Estado de salud del conductor

El conductor herido fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permanece bajo observación. El centro asistencial evalúa su condición para un posible traslado a otra clínica, según informaron fuentes de la empresa.

En respuesta al ataque, la víctima ha decidido interponer acciones legales por tentativa de homicidio. Mientras tanto, las autoridades trabajan en la identificación y ubicación del agresor, quien aún no ha sido capturado.

Este hecho ha vuelto a poner en primer plano la problemática de la intolerancia y violencia en las vías del área metropolitana, especialmente entre quienes trabajan en el transporte público y conductores particulares.

Las autoridades cuentan con grabaciones
Las autoridades cuentan con grabaciones del ataque que serán claves para identificar al responsable de la agresión en Soledad - crédito @GUA'I - TV/Facebook

Las empresas de transporte han reiterado la importancia de no descender de los vehículos ante situaciones de riesgo, para evitar consecuencias como las registradas en este caso.

Las labores de investigación continúan mientras la comunidad exige respuestas y medidas que prevengan nuevos episodios de violencia en las calles del municipio de Soledad.

Temas Relacionados

Agresión conductor de busMotociclista agrede a conductor busEmpresa SobusaSoledad, AltánticoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultado Baloto y Revancha hoy 21 de marzo

Consulta todas las cifras obtenidas en las últimas jugadas, así como el acumulado para el próximo sorteo

Resultado Baloto y Revancha hoy

Resultado Lotería del Cauca hoy 21 de marzo

Consulta aquí la lista completa de los números obtenidos en el sorteo número 2603

Resultado Lotería del Cauca hoy

Duvan Vergara habló con Dios y le dijo a dónde atajar el penalti en contra de Racing en el último partido de la liga de Argentina: esta es la historia

El atacante colombiano sufrió una lesión en el entrenamiento previo al duelo contra Belgrano en la ciudad de Córdoba, pero aun así viajó con el plantel para el partido que dejó a la Academia en el tercer puesto de la tabla

Duvan Vergara habló con Dios

Resultado Lotería de Boyacá hoy 21 de marzo

Consulta aquí las cifras obtenidas en el sorteo 4616 de esta famosa lotería colombiana, además del lanzamiento adicional por un automóvil

Resultado Lotería de Boyacá hoy

Ana del Castillo cantó en un vuelo para tranquilizar a los pasajeros luego de un aterrizaje difícil

La cantante decidió hacer una pequeña intervención cuando el avión tuvo que ser desviado de Valledupar a Barranquilla debido a las condiciones climáticas

Ana del Castillo cantó en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa rechazó paro

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe reveló por quiénes

Sara Uribe reveló por quiénes podría votar en las elecciones presidenciales y por qué: “Me encanta la fórmula que hizo”

Melissa Martínez contó cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier y por qué firmó el divorcio en solo 4 días

Carlitos Vargas fue víctima de la delincuencia mediante la estrategia del 'cambiazo': así fue el robo cometido por un taxista

Juancho de la Espriella tranquiliza a sus fans tras su hospitalización de emergencia en Bogotá

Aida Victoria Merlano narró cómo la muerte de Yeison Jiménez le dejó una herida que aún no cierra: “No dejen conversaciones pendientes”

Deportes

Duvan Vergara habló con Dios

Duvan Vergara habló con Dios y le dijo a dónde atajar el penalti en contra de Racing en el último partido de la liga de Argentina: esta es la historia

Minnesota United vs. Seattle Sounders - EN VIVO: siga aquí el partido de James Rodríguez, el primero como local, en la MLS de Estados Unidos

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Indoor en Polonia

América de Cali anuncia los precios para la Copa Sudamericana: hinchas alistan el bolsillo

Richard Ríos llegará a la selección Colombia con gran momento: doble asistencia con Benfica