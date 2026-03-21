La competencia introduce un formato que combina tecnología digital y participación de inversores globales, apostando por una experiencia inmersiva y adaptada a los hábitos de consumo deportivo contemporáneos

La gran final de la TGL (Tomorrow Golf League) reunirá a dos franquicias con proyección internacional y figuras reconocidas, bajo un formato que introduce la tecnología como protagonista en el golf profesional.

El encuentro, correspondiente al Finals Series | Finals Match 2, tendrá lugar el 23 de marzo dentro de un estadio cerrado equipado con pantallas gigantes y sistemas de simulación digital de alta precisión.

El Los Ángeles Golf Club (LAGC), que accedió a la final después de superar las semifinales, enfrentará al Júpiter Links Golf Club, equipo liderado por Tiger Woods. La presencia de Woods aporta visibilidad a la competencia, que busca captar nuevos públicos con un formato adaptado a las preferencias contemporáneas de consumo deportivo.

El segundo partido decisivo de la liga de golf con base tecnológica se disputará el 23 de marzo en un recinto cerrado, donde la innovación en simuladores y la presencia de figuras internacionales buscarán atraer a nuevas audiencias

La estructura de la TGL adopta un sistema en el que los jugadores realizan tiros reales, integrados en simuladores digitales. Esta dinámica permite que el juego se desarrolle en escenarios virtuales, garantizando precisión y una experiencia visual intensificada tanto para quienes asisten presencialmente como para la audiencia que sigue la transmisión por televisión y plataformas digitales. El torneo propone encuentros de menor duración en comparación con los formatos tradicionales, lo que responde a la demanda de eventos deportivos ágiles y compatibles con la programación multiplataforma.

El LAGC destaca no solo por su rendimiento deportivo, sino también por el perfil de su grupo inversor. Liderado por Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, el club cuenta con la participación de figuras globales como Serena Williams y Venus Williams, además del ecuatoriano Andrés Focil. Focil, fundador y CEO de WMT Digital, aparece como el único sudamericano involucrado en el grupo de inversores de la liga, constituyendo un precedente para la región.

La incursión de Focil en la TGL se vincula a su experiencia en la creación de soluciones tecnológicas orientadas al deporte, enfocadas en la integración de datos y la interacción digital entre aficionados y organizaciones. Esta trayectoria se refleja en la apuesta de la liga por acercar el golf a audiencias más jóvenes, utilizando narrativas visuales y recursos interactivos.

El formato de la competencia introduce elementos de espectáculo y producción típicos de estudios de televisión, con narrativas diseñadas para captar la atención en entornos digitales. Los partidos, más breves y estructurados para la transmisión, buscan maximizar la emoción en cada etapa del juego. La utilización de estadios cerrados y simuladores permite adaptar el desarrollo del torneo a cualquier condición climática y garantiza la continuidad de las fechas programadas.

El fundador y CEO de WMT Digital, único sudamericano entre los inversores de la liga, impacta con su ingreso a un proyecto deportivo innovador y global que pone en valor el talento latinoamericano

La presencia de Tiger Woods al frente del Júpiter Links Golf Club agrega un componente de interés global, en una liga que ya atrae la atención de inversores y deportistas reconocidos. La TGL se posiciona como una plataforma que desafía los formatos convencionales, integrando tecnología avanzada y presentaciones visuales para redefinir la experiencia del golf.

La final de la Season 2 reúne expectativas tanto por la calidad de los equipos como por el modelo de negocio que representa la competencia. La participación de inversores procedentes de distintos sectores, incluidos referentes del deporte y la tecnología, evidencia el atractivo que genera este nuevo enfoque del golf profesional.

La apuesta por la innovación en la TGL se refleja en la manera de presentar el juego, la interacción con los aficionados y la producción de contenidos adaptados a la era digital. La liga consolida un modelo que podría influir en la evolución de otras disciplinas deportivas que buscan conectar con públicos globales y diversificados. Para Ecuador, la figura de Andrés Focil dentro de la liga representa la inserción de talento regional en una iniciativa de alcance internacional.