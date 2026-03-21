Colombia

El golf profesional redefine su espectáculo con tecnología y figuras globales

La Tomorrow Golf League culmina su segunda temporada con un duelo entre el equipo liderado por Tiger Woods y Los Ángeles Golf Club, franquicia con inversión sudamericana, en un estadio cerrado que combina tiros reales y simulación digital

Guardar
La competencia introduce un formato
La competencia introduce un formato que combina tecnología digital y participación de inversores globales, apostando por una experiencia inmersiva y adaptada a los hábitos de consumo deportivo contemporáneos

La gran final de la TGL (Tomorrow Golf League) reunirá a dos franquicias con proyección internacional y figuras reconocidas, bajo un formato que introduce la tecnología como protagonista en el golf profesional.

El encuentro, correspondiente al Finals Series | Finals Match 2, tendrá lugar el 23 de marzo dentro de un estadio cerrado equipado con pantallas gigantes y sistemas de simulación digital de alta precisión.

El Los Ángeles Golf Club (LAGC), que accedió a la final después de superar las semifinales, enfrentará al Júpiter Links Golf Club, equipo liderado por Tiger Woods. La presencia de Woods aporta visibilidad a la competencia, que busca captar nuevos públicos con un formato adaptado a las preferencias contemporáneas de consumo deportivo.

El segundo partido decisivo de
El segundo partido decisivo de la liga de golf con base tecnológica se disputará el 23 de marzo en un recinto cerrado, donde la innovación en simuladores y la presencia de figuras internacionales buscarán atraer a nuevas audiencias

La estructura de la TGL adopta un sistema en el que los jugadores realizan tiros reales, integrados en simuladores digitales. Esta dinámica permite que el juego se desarrolle en escenarios virtuales, garantizando precisión y una experiencia visual intensificada tanto para quienes asisten presencialmente como para la audiencia que sigue la transmisión por televisión y plataformas digitales. El torneo propone encuentros de menor duración en comparación con los formatos tradicionales, lo que responde a la demanda de eventos deportivos ágiles y compatibles con la programación multiplataforma.

El LAGC destaca no solo por su rendimiento deportivo, sino también por el perfil de su grupo inversor. Liderado por Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, el club cuenta con la participación de figuras globales como Serena Williams y Venus Williams, además del ecuatoriano Andrés Focil. Focil, fundador y CEO de WMT Digital, aparece como el único sudamericano involucrado en el grupo de inversores de la liga, constituyendo un precedente para la región.

La incursión de Focil en la TGL se vincula a su experiencia en la creación de soluciones tecnológicas orientadas al deporte, enfocadas en la integración de datos y la interacción digital entre aficionados y organizaciones. Esta trayectoria se refleja en la apuesta de la liga por acercar el golf a audiencias más jóvenes, utilizando narrativas visuales y recursos interactivos.

El formato de la competencia introduce elementos de espectáculo y producción típicos de estudios de televisión, con narrativas diseñadas para captar la atención en entornos digitales. Los partidos, más breves y estructurados para la transmisión, buscan maximizar la emoción en cada etapa del juego. La utilización de estadios cerrados y simuladores permite adaptar el desarrollo del torneo a cualquier condición climática y garantiza la continuidad de las fechas programadas.

El fundador y CEO de
El fundador y CEO de WMT Digital, único sudamericano entre los inversores de la liga, impacta con su ingreso a un proyecto deportivo innovador y global que pone en valor el talento latinoamericano

La presencia de Tiger Woods al frente del Júpiter Links Golf Club agrega un componente de interés global, en una liga que ya atrae la atención de inversores y deportistas reconocidos. La TGL se posiciona como una plataforma que desafía los formatos convencionales, integrando tecnología avanzada y presentaciones visuales para redefinir la experiencia del golf.

La final de la Season 2 reúne expectativas tanto por la calidad de los equipos como por el modelo de negocio que representa la competencia. La participación de inversores procedentes de distintos sectores, incluidos referentes del deporte y la tecnología, evidencia el atractivo que genera este nuevo enfoque del golf profesional.

La apuesta por la innovación en la TGL se refleja en la manera de presentar el juego, la interacción con los aficionados y la producción de contenidos adaptados a la era digital. La liga consolida un modelo que podría influir en la evolución de otras disciplinas deportivas que buscan conectar con públicos globales y diversificados. Para Ecuador, la figura de Andrés Focil dentro de la liga representa la inserción de talento regional en una iniciativa de alcance internacional.

Temas Relacionados

GolfCambiosEstructuraTecnología

Más Noticias

¿Qué número cayó en la lotería de Risaralda hoy 20 de Marzo?

Se ha revelado el desenlace del reciente sorteo. Detrás de esto, un mecanismo incluye apoyos fundamentales para la comunidad

¿Qué número cayó en la

Resultados Lotería de Medellín 20 de marzo: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Como cada viernes, aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

Resultados Lotería de Medellín 20

Santander: estos son los cortes de la luz este sábado 21 de marzo

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Comunidad Andina confirmó diálogo entre gobiernos de Colombia y Ecuador para aliviar tensiones arancelarias

Representantes oficiales de ambos gobiernos intentarán pactar una hoja de ruta que permita frenar la batalla de aranceles, cortes energéticos y roces diplomáticos de carácter político

Comunidad Andina confirmó diálogo entre

Fiscalía reveló audio de adolescente implicada en asesinato de Juan Felipe Rincón: “Yo estaba arriesgando mi vida”

La audiencia sobre el asesinato del hijo del general retirado William Rincón fue suspendida tras varias horas de diligencia, pero se logró conocer la razón por la que el joven se trasladó hasta el sur de la capital

Fiscalía reveló audio de adolescente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado contra un vehículo

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido comparó las

Creadora de contenido comparó las fiestas argentinas con las colombianas: “Acá se baila, se deja todo”

J Balvin llegó a Cali para su concierto en el Estadio Pascual Guerrero: calentó el ambiente a ritmo de ‘Cali Pachanguero’

Giovanny Ayala se refirió a Jessi Uribe como un “chillón” y en redes sociales no lo bajaron de “envidioso”

Famoso actor de ‘La primera vez’ estuvo involucrado en altercado en Bogotá: la Policía tuvo que intervenir

Anuel AA sorprendió con su aspecto en la celebración del cumpleaños de su hija Cattleya: hay dudas sobre su estado de salud

Deportes

Ramón Jesurun se pronunció sobre

Ramón Jesurun se pronunció sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama advirtió sobre los amistosos de la selección Colombia: “Son dos que te mantienen o te sacan”

David Ospina se molestó por las críticas a su ausencia en Atlético Nacional: “Me da tristeza escuchar eso”

Federación Colombiana de Fútbol aprobó la creación del Torneo de Reservas Sub-23: así beneficiará a los clubes

La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana