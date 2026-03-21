Control de la presión arterial: estudio revela el error común que cometen los pacientes en Colombia

Se recomienda identificar desencadenantes emocionales, aplicar técnicas de relajación y realizar mediciones caseras para mejorar el manejo de la hipertensión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los cambios en el estilo de vida contribuyen a la reducción de la presión arterial alta, especialmente en los lugares donde el estrés diario y los malos hábitos alimenticios aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, como ocurre en las grandes ciudades donde la cotidianidad resulta agobiante.

Una investigación de Mayo Clinic señaló que una reducción incluso mínima del peso corporal, modificaciones específicas en la alimentación y la incorporación de actividad física regular generan una disminución notable en las cifras de tensión arterial, lo que repercute en la prevención de complicaciones cardiovasculares graves.

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De acuerdo con el estudio, limitar la sal permite descensos de 5 a 6 mm Hg. La efectividad de rutinas como la dieta mediterránea o el control del estrés diario también tiene influencia en los registros de la presión.

En el contexto colombiano, las estadísticas de la entidad conocida como Cuenta de Alto Costo muestran que la prevalencia de presión arterial elevada sigue una tendencia ascendente en las principales ciudades, en parte por los retos urbanos como la congestión vial y la exposición constante a situaciones estresantes.

Las exigencias de la ciudad, el estrés y los alimentos ultraprocesados dificultan mantener valores saludables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por qué la dieta y el ejercicio no son suficientes para bajar la tensión en Colombia

El estrés crónico, vinculado a problemáticas como los trancones, la inseguridad y las obras viales, provoca elevaciones sostenidas de presión arterial y frecuencia cardíaca.

De acuerdo con el doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, la sobrecarga activa la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que en exceso fomentan procesos inflamatorios y daño vascular: “Las emociones negativas como la ansiedad y la depresión están asociadas con el aumento de la inflamación en el cuerpo, lo que puede derivar en aterosclerosis, una condición que endurece y obstruye las arterias”.

También explicó que el estrés suele estar asociado a hábitos poco saludables como el sedentarismo, el consumo de tabaco o alcohol, el mal descanso y una alimentación desbalanceada, lo que agrava aún más el impacto sobre el corazón, por lo que se recomienda practicar actividad física regular, técnicas de respiración y relajación, una adecuada higiene del sueño, buena alimentación y el fortalecimiento de redes de apoyo social.

El impacto del ruido y el tráfico en las ciudades: el enemigo invisible de su corazón

Vivir en zonas cercanas a vías principales en ciudades como Bogotá o Medellín está vinculado a un incremento del cortisol y la presión arterial, como resultado de la exposición continua al ruido del tráfico y a contaminantes del aire, según datos recopilados por ResearchGate.

Los niveles elevados de partículas PM2.5 procedentes de la alta densidad vehicular pueden penetrar el sistema cardiovascular humano, promover procesos de inflamación sistémica y afectar la salud cardíaca, lo que produce un aumento de la presión arterial.

El informe difundido por el portal científico indicó que el ruido ambiental persistente, con intensidades superiores a 60 decibelios, incide directamente en el organismo: estimula el sistema nervioso simpático y eleva la liberación de cortisol, la hormona del estrés, lo que incrementa el riesgo de hipertensión, infartos y alteraciones en el sueño.

Del mismo modo, se explicó que, durante la noche, la contaminación acústica impide que los niveles corporales de tensión disminuyan, lo que sostiene niveles elevados de cortisol y favorece la aparición de trastornos del sueño.

Cambios en la rutina de sueño, el ejercicio, la reducción de sal y el control del estrés logra disminuir la tensión y protege el corazón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo regular la presión arterial sin depender solo de los fármacos: la regla de los 5 minutos

Para reducir la presión arterial sin medicamentos, el mecanismo fundamental identificado por la Mayo Clinic se basa en la combinación de pérdida de peso, restricción del sodio, mayor ingesta de potasio, actividad física regular y control del estrés cotidiano.

Estos cambios podrían lograr reducciones de 4 a 11 mm Hg, dependiendo del hábito modificado. Los resultados sugieren que la integración de pequeños ajustes sostenidos provoca un impacto acumulativo, mejorando la salud cardiovascular y reduciendo la dependencia de tratamientos farmacológicos en ciertos casos.

Hacer ejercicio unos minutos al día es indispensable, recuerde que no debe salir de su casa para lograrlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que el control casero de la presión arterial facilita la gestión temprana e individualizada de la hipertensión, por lo que Mayo Clinic aconsejó que con la medición frecuente se verifica la eficacia de los cambios en el estilo de vida. Los expertos sugirieron revisar los parámetros al menos una vez por día durante el proceso inicial.