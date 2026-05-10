Sergio Fajardo, en su tercera candidatura presidencial, defiende una política “cívica y ciudadana” alejada de las maquinarias: “Es insostenible una Colombia en confrontación”

Sergio Fajardo describió que el país atraviesa un contexto político y social diferente, marcado por la polarización y la confrontación. Señaló que, en su visión, la manera de hacer política es un elemento central para transformar la sociedad y que esta no puede separarse del fondo de los cambios que requiere el país - crédito Infobae Colombia

Más allá del perfil político y académico que todos conocen, Sergio Fajardo proyecta una serenidad poco común y un estilo pausado de intervención en el debate público, en contraste con los tonos más confrontativos de la actual contienda electoral. Esta es la cuarta ocasión en la que participa en una elección presidencial: ya estuvo tres veces como aspirante a la primera magistratura y una más como fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus (2010).

Matemático de formación y profesor de larga trayectoria en universidades de alto prestigio dentro y fuera del país, Fajardo ha llevado a la arena pública un estilo asociado a la rigurosidad analítica. Su reiterada presencia en la vida pública ha estado asociada a una apuesta constante por la independencia y a una manera distinta de concebir la política, distante de las estructuras tradicionales.

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A pocos días de la primera vuelta presidencial, la candidatura de Fajardo enfrenta un momento decisivo. Con cerca de tres décadas de trayectoria desde su irrupción como líder cívico en Medellín —ciudad de la que fue alcalde y posteriormente gobernador de Antioquia—, el candidato presidencial mantiene su apuesta independiente en un escenario dominado por la polarización y las tensiones entre maquinarias políticas tradicionales.

Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, Fajardo figura en el cuarto lugar con un 2,7% de intención de voto, detrás de Iván Cepeda, quien lidera con 37,2%, Abelardo de la Espriella con 20,4% y Paloma Valencia con 15,6%. Sin embargo, el propio candidato ha restado peso a estos resultados, insistiendo en que las encuestas no son determinantes y que el panorama electoral aún puede modificarse, con la convicción de que es posible dar la sorpresa en la recta final de la contienda.

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En este contexto, Infobae Colombia conversó con Sergio Fajardo sobre su visión del país, la campaña, el estado actual de la contienda presidencial, su plan de gobierno y las apuestas que sostiene de cara a un escenario electoral cada vez más cerrado.

El candidato presidencial aseguró que Colombia debe dejar atrás la polarización política y advirtió que la confrontación actual podría llevar al país a una "situación social insostenible" - crédito Infobae Colombia

Infobae Colombia: ¿Cómo va esta última etapa de la campaña?

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Sergio Fajardo: Pues vamos en medio del agite del último mes, con los retos tan grandes que tenemos, con una obsesión, y es llegarle a muchas personas indecisas e incluso a otras que están mirando este panorama con dudas, para ratificar e insistir en que Colombia debe romper esta polarización, por el camino que vamos, asociado con la confrontación de Petro a través de Cepeda y Uribe, a través de Abelardo y Paloma. Eso es parte fundamental de nuestra obsesión política, de nuestro mensaje, el de decirle a esas personas que esto no está definido y que ese camino para mí, de confrontación, nos lleva a una situación social insostenible, y nosotros no queremos eso para Colombia.

Y al mismo tiempo, señalando desde nuestra perspectiva, lo que yo represento como candidato: la capacidad para trabajar las necesidades sociales de tantas personas en una sociedad tan desigual como la nuestra, regiones que no han recibido la atención que se merecen. Repito, en una sociedad profundamente injusta, la capacidad de luchar por la seguridad, que es una preocupación en todo el territorio nacional. Es impresionante la preocupación, la palabra seguridad, de lo que ocurre en todo el territorio colombiano, tanto en el mundo rural como en el urbano, y una lucha frontal contra la corrupción, para construir una sociedad donde haya cultura de la legalidad, cultura de la convivencia.

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Eso es lo que hemos hecho, ese es el camino recorrido, esa es nuestra historia, esa es nuestra convicción y esa es la tarea que estamos haciendo. Estamos en una confrontación política. Yo señalo que nuestro camino es largo, estrecho y empinado, David contra Goliat, pero lo hago por total convicción de que eso es lo que necesita Colombia y que estamos preparados para este país que yo amo y que estoy seguro que represento muchas voces de esa manera.

Infobae Colombia: ¿Qué ha sido lo más difícil de la campaña y qué es lo que más ha disfrutado más?

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Sergio Fajardo: Mire, yo ya he estado en varias campañas, entonces puedo comparar diferentes campañas en diferentes momentos. Esta es una Colombia muy distinta. He recorrido Colombia, he sido candidato en varias oportunidades, siguiendo la misma ruta, coherencia, consistencia, manteniéndonos firmes alrededor de una forma de la política que considero fundamental para transformar nuestra sociedad. Ese es el primer punto: la forma de la política, aunque hay gente que dice que la forma no importa. La forma importa porque es sustancia para cambiar esta sociedad.

Pero esta Colombia que veo hoy es una Colombia totalmente distinta. Es una Colombia que tiene miedos, resentimientos, amarguras. Es una Colombia fruto de una confrontación, de una polarización, donde al que piensa diferente se le convierte en enemigo. Entonces es un lenguaje violento, un mundo de miedos, de rabia, de agresión.

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Infobae Colombia: Hay una Colombia profundamente herida, que no cree en la seguridad, que no cree en la política. ¿Cómo convencer a esas personas de que puede haber un cambio?

Sergio Fajardo: Persistir, persistir y persistir. Ese es nuestro reto. Todavía falta mucho y muy poco. Aquí estamos grabando, no sé cuántos días faltan: veinticuatro, veinticinco días. Es mucho y poco, repito, porque muchas personas van tomando las decisiones hacia el final.

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Muchas veces uno cree que todo el mundo está hablando de política como uno, que todo el día está analizando a Cepeda, que Petro es el que le hace la campaña, o a Abelardo, que para mí es un fantoche, Paloma, que es un regreso al pasado. Pero mucha gente todavía está expectante y nosotros tenemos que llegar allá y persistir, mantenerse, para que cuando llegue el momento en que mucha gente pare a mirar y pensar, digan: “Es Fajardo”. Ese es el reto.

Pero es una Colombia muy distinta, con mucha incertidumbre y, repito, con miedos, rabias, malestares, y de ahí no se construye. Por este camino se van a aumentar si no rompemos con eso.

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“La forma de la política importa porque es sustancia para cambiar la sociedad”, señaló Sergio Fajardo, al referirse a su experiencia en campañas y al clima de polarización que atraviesa actualmente el país - crédito Infobae Colombia

Infobae Colombia: Recientemente, Abelardo de la Espriella consideró haber “visto al diablo” cuando se refirió a usted, al saludarlo en un debate en la Universidad de La Sabana. ¿Qué opina de la declaración del candidato? ¿Hay otros calificativos aparte de fantoche?

Sergio Fajardo: Hay muchos calificativos, pero repasemos el evento. Un día en la Universidad de La Sabana, la Federación Nacional de Departamentos organizó presentaciones de candidatos ante gobernadores. Cuando iba a entrar, salía el señor Abelardo de la Espriella y venía rodeado de un séquito impresionante, mucha gente a su alrededor; y había llegado en helicóptero, un derroche, espectáculos, luces, fuegos, todo eso por todas partes.

Cuando nos encontramos de frente, él dice lo que dice en el video: “Me dijeron que venía Fajardo y que yo le puedo saludar”. Yo dije: “No hay ningún problema. Mucho gusto, ¿cómo está? En peores nos hemos visto. Que le vaya muy bien. Suerte. Chao”. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, él va a un pódcast y con su histrionismo y farsa empieza a decir que me encontró y que parecía que yo “hubiera visto al diablo”, que no podía hablar, que temblaba y tenía miedo. Yo nunca le pongo atención a ese tipo de cosas.

Y entonces digo: ‘Este señor está diciendo eso, que se encontró conmigo y que yo era esa persona. No puedo creer, porque es mentira; es porque es un falso’. Si eso dice de encontrarse conmigo en una salida, donde además habían más personas. ¿Usted se imagina qué hay aquí adentro? ¿Y quiere gobernar este país?

Ahí está grabado, lo que pasó fue totalmente distinto a lo que dice el señor. ¿Me equivoco diciéndole farsante, fantoche? Pero eso no es lo peor. Repito lo que acabo de decir: usted se imagina qué hay en la mente de una persona que es capaz de salir a decir que yo me había portado de una manera, lo que es falso porque está demostrado; o sea, aquí no hay interpretación posible. Lo traté con respeto, con decencia y sale a decir ese tipo de cosas. Ese señor no merece ser nunca presidente de Colombia, no solamente por eso, sino por varias declaraciones que ha hecho.

Cada uno de nosotros se presenta en como se comporta con los demás, la manera en que atiende las discusiones y su forma de hacer política. Y cada uno de nosotros tiene una trayectoria. Yo quiero ser el presidente de Colombia y no quiero que sea Cepeda, no quiero que sea Paloma, no quiero que sea Abelardo de la Espriella. Y estamos luchando por esto.

Infobae Colombia: Paloma Valencia se disparó después de las consultas. ¿Usted igual cree que fue un error que el centro llegara tan dividido a las elecciones?

Sergio Fajardo: Hay un debate de fondo y es ¿cuál es el centro? Paloma no es el centro. A mí me da mucha pena, pero ese no es el centro. Yo vengo de un movimiento cívico ciudadano que rompe esa estructura. Esta discusión de que si no es de izquierda o de derecha, entonces supuestamente es de centro. No. Nosotros somos una política cívica ciudadana.

Entonces, no creo en esa clasificación de que el centro está dividido. Son diferentes expresiones. Paloma Valencia ganó porque es la de Uribe y con él ha trabajado, pero eso no tiene nada de raro ni de malo, ni estoy descalificando eso. Somos distintos, es otra forma de hacer política. Competí con Petro y Duque, y nos ganó Duque. ¿Y yo qué hice? No me quejé, ganaron y están en el poder. Petro, con todas las discrepancias que tengo, le dio voz a personas que no tenían voz y sienten que él las representa. Ignorar eso es un error, porque esa Colombia existe.

Reformas estructurales

En entrevista con Infobae Colombia, el candidato abordó prioridades en seguridad, salud, energía y educación en medio del panorama electoal rumbo a la primera vuelta presidencial - crédito Infobae Colombia

Infobae Colombia: ¿Cuál es la primera reforma estructural que hará si gana la Presidencia?

Sergio Fajardo: Yo creo que cualquier persona que llegue a la Presidencia tiene que atender las emergencias. Para enfrentar esas desigualdades sociales tenemos que crear las condiciones para que cada muchacho o muchacha de Colombia, niño y niña, independientemente del lugar donde nazca, tengan la oportunidad de desarrollar su talento y que no haya discrepancia entre la nieta mía y la nieta de cualquier otra persona. Eso lo creo yo y estará conmigo hasta que me muera.

Pero el que llegue aquí tiene la emergencia de la seguridad. Es que ya vio cuántos atentados hubo hace dos semanas en el Valle del Cauca, cuántos atentados van en este Gobierno, cuántas personas están sufriendo precisamente por eso. No es que me guste o no me guste. Cualquier persona que llegue a la Presidencia tiene que enfrentarse a ese problema de la seguridad que este Gobierno no enfrenta.

Entonces, primero se acaba el proceso de negociación Paz Total, que ha sido un Caos Total. Y está hablando una persona que ha apoyado todos los procesos de paz y considero que es un fracaso de Colombia no haber sido capaces de unirnos alrededor de construir la paz. Pero este proceso de paz es un caos total. La multiplicación de las bandas criminales no hay que explicarlo, no hay que dar más argumentos. Una criminalidad que se está multiplicando por todo el país.

En el tema urbano, la inseguridad urbana es un reclamo por todas partes. Hay una preocupación por la seguridad y es una ilegalidad que no es solamente el narcotráfico, es la minería ilegal, es la extorsión, es el gota a gota que tiene expresiones criminales, es el tráfico de armas, el tráfico de personas y eso se está regando por todas partes.

¿Cómo los enfrentamos? Nosotros vamos a presentar el programa de Ciudades más Seguras y el primer capítulo es el programa Antiextorsión. Y vamos a hacer tres planes, que deben ser cuatro: plan Catatumbo, plan Chocó y plan Cauca.

¿Cómo se interviene un territorio? Con una presencia permanente del Estado nacional allá, articulado con alcaldes y gobernadores, con la fuerza pública que tiene que llegar utilizando la inteligencia, saber dónde está el conflicto con la justicia y rápido trabajar con las comunidades sociales.

¿Por qué van ustedes hoy a la comuna 13 de Medellín y es el sitio turístico tal vez más visitado hoy en Colombia? Cuando nosotros llegamos a la alcaldía no entraba un alma a la comuna 13 de Medellín. Era el sinónimo de la destrucción, de la barbarie que vivió mi ciudad. ¿Y por qué hoy sí? Pues por nosotros, porque supimos llegar a esos territorios, trabajar, entender las necesidades sociales, los conflictos, construir las oportunidades, trabajar con los jóvenes, el presupuesto participativo, hacer los espacios públicos. Con nosotros, digo yo y después Alonso Salazar como alcalde, que éramos parte de este proyecto.

Y después en Antioquia, nosotros hicimos el plan integral de Urabá. Y esas autopistas de la prosperidad están llegando a Urabá porque las organizamos nosotros en colaboración con el gobierno de Santos. Yo fui el gobernador y trabajé muy bien con el gobierno de Santos y fui alcalde y trabajé muy bien con el gobierno de Uribe. Hay que saber trabajar, no como este Gobierno, que es: “Este alcalde no me gusta, no le hablo y hace lo que le da la gana”. Hay que trabajar con todas las personas.

Infobae Colombia: ¿Y cómo no caer en la militarización total?

Sergio Fajardo: Se tiene que fortalecer la fuerza pública. Sin una fuerza pública sólida no es posible construir ninguna paz. Pero se debe saber llegar precisamente con las intervenciones sociales. O sea, el componente militar se necesita. Pero usted tiene que ser capaz de llegar rápido a trabajar con las comunidades, con un aparato de justicia que funcione y usted empiece a hacer las obras.

No es desde Bogotá mandando uno cada persona cada mes a ver quién mire, vaya y revise, sino hay unos presentes con los alcaldes y los gobernadores, quien sea, y trabaje con las comunidades allá y articule el trabajo de todos los ministerios. Y yo como presidente cada tres meses voy a rendir cuentas. Esto fue lo que dijimos que íbamos a hacer, miren lo que estamos acá. Hay que saber gobernar y eso no lo regalan.

Infobae Colombia: ¿Y cómo enfrentar la crisis en el sistema de salud?

Sergio Fajardo: El próximo presidente tiene que llegar a enfrentar el problema de la salud. Y le voy a decir cómo lo llegamos a enfrentar. Yo he dicho que varias propuestas lo han copiado otros candidatos, como un Puesto de Mando Presidencial. Siéntense aquí todos. EPS, clínicas, hospitales, asociaciones de pacientes, de diferentes pacientes, asociaciones científicas, farmacéuticas, todo el sector con el gobierno. Aquí nos sentamos y le dije: “De aquí no se para nadie hasta que no tengamos estas cuentas claras”. Así de cortico. Y aquí no se para nadie si no garantizamos que aquí no se va a robar un peso a nadie.

Este gobierno, que llegó diciendo que iba a acabar con la corrupción, termina después diciendo: “No, así ha sido toda la vida” para justificar que aquí también están robando y mucho. No, no tiene que ser así. Entonces nos vamos a sentar, cuentas claras.

No tenemos las cuentas de la nueva EPS. No sabemos cuánto debe la EPS y cuáles son las deudas y maneja cerca ya del 20% de las personas de Colombia. Y no sabemos las cuentas. ¿Cómo se puede manejar usted eso que maneja más de once millones y medio de personas y usted no sabe cuáles son las cuentas de esa empresa? ¿Es posible manejarla bien? ¿Cuántos superintendentes de salud van? ¿Cuál fue el último que nos nombraron? ¿Cuántos interventores han nombrado? ¿Estoy siendo injusto? Eso es lo que está ahí. Yo solamente hablo de lo que está, yo no hago más elucubraciones. Es imposible. Eso es un desorden, es un caos.

Nos toca llegar a arreglar las cuentas y de aquí no se para nadie hasta que estén las cuentas claras. Y nos va a tocar hacer un esfuerzo, recalcular la UPC, intervenir unas EPS, hacerlas bien la intervención, rápidamente entregar medicamentos, los servicios médicos que están atrasados, abrir hospitales que no atienden urgencias, que no atienden servicios materno infantiles, de salud mental.

Sobre su propuesta de educación, Farjardo insistió en que todos los estudiantes del país deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo sin importar su origen o condición social - crédito Infobae Colombia

Infobae Colombia: Ya vamos dos, Seguridad y Salud. ¿Cuál es el tercer aspecto a intervenir directamente en su Presidencia?

Sergio Fajardo: Después está el tema energético, los proyectos que están trabados, lo que puede pasar en el Caribe, que estamos en frente de un apagón que sería para todo Colombia. Ya nos han dicho que va a haber fenómeno del Niño y nosotros ya hemos visto varios fenómenos del Niño en la historia de Colombia. Hay un conocimiento científico que dice, con una buena probabilidad, si va a ocurrir o no va a ocurrir. La discusión está en si qué tan fuerte es o no. Todo pinta que puede ser un fenómeno del Niño fuerte para Colombia. Puede que no pase, pero la probabilidad es alta.

Entonces, nosotros sabemos lo que significa el fenómeno del Niño para Colombia. ¿Cómo nos estamos preparando? La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) en manos del señor Carlos Carrillo, que de eso no tiene ni idea. Allá llegó y algo habrá aprendido. Y el Fondo de Adaptación en manos de la doctora Angie Rodríguez. Y ya vimos lo que pasó alrededor del presidente de la República, donde Angie Rodríguez contó todo lo que ocurre allá, la corrupción, los enfrentamientos que tiene. ¿Ustedes creen que esas personas están preparadas para prepararnos a nosotros para Colombia para enfrentar el fenómeno del Niño? Por supuesto que no.

Entonces, yo como presidente, a día de hoy, todos los municipios de Colombia ya tendrían el plan de preparación para el fenómeno del Niño. Y ya estaríamos ahorrando agua y estaríamos viendo cómo cuidamos la energía que tenemos, para tener la posibilidad de enfrentarlo. Así se gobierna. ¿Y qué hay que estudiar o qué hay que hacer o qué ideología hay que tener para hacer esto? Ninguna. Hay que saber que tiene uno problemas y hay que resolverlos. Porque yo quiero llegar a presidente y entonces entramos el 21 de junio, al otro día, ganar las elecciones y decir: “Venga, empecemos a trabajar ya para el fenómeno del Niño”.

Infobae Colombia: ¿Qué es lo más importante que hay que arreglar hoy en la educación?

Sergio Fajardo: La calidad. Eso significa que toda persona, independientemente de donde haya nacido, donde esté parada, tenga las mismas herramientas, las mismas posibilidades de desarrollar su talento. Yo creo en la educación pública gratuita y de calidad y hay que trabajar por la calidad. Y la calidad tiene diferentes componentes y hay que saberla entender.

Entonces, los colegios de élite en Bogotá, la preocupación no es que van a desayunar allá, pero en la mayoría de colegios públicos, en muchas partes de Colombia, el programa de alimentación escolar es muy importante, porque muchos niños y niñas, si no tienen esa comida en la escuela, no van a tener una buena comida en su día.

La infraestructura también es necesaria. Que una niña y un niño puedan entrar a un colegio tan bueno como ha habido, como fueron mis hijos y que tengan el espacio y que la maestra cuando llegue, llegue a un espacio donde pueda trabajar con los niños y las niñas y tenga las condiciones.

Coyuntura nacional

“Vamos para una confrontación y el daño es tremendo. Colombia emberracada es horrible y feo”, afirmó el candidato presidencial, al advertir sobre los riesgos de una eventual constituyente en el país - crédtio Infobae Colombia

Infobae Colombia: Usted ha dicho que es necesario barrer con las actuales directivas de Ecopetrol para que recupere su perfil técnico. ¿Cómo hacer esta transición sin que se genere una crisis en la confianza de los mercados internacionales?

Sergio Fajardo: Mire lo que se inventaron. El señor Ricardo Roa está en vacaciones, de licencia. Se tiene que haber ido de allá y eso es un costo altísimo para Ecopetrol. Esto se va a manejar con seriedad. ¿Y cómo va a ser? Pues como he hecho. Cuando fui el alcalde de Medellín fui el presidente de EPM, que es una empresa de servicios públicos. Nosotros necesitamos Ecopetrol más importante porque es una gran riqueza para Colombia, con todos los requisitos ambientales. Nombramos las personas en la junta directiva. Adoptamos inmediatamente un código de gobierno corporativo, porque además ahí hay socios que son privados, no es solamente el Estado colombiano. Que se llegue la transparencia, lleguen a mirar con todo el rigor.

Han sacado a un montón de personas con capacidades. Tenemos que reconstruir en muchos sentidos. Es la empresa más importante de Colombia y va a ser la más importante de Colombia por muchos años. Y la tenemos que cuidar y la tenemos que hacer más grande todavía, porque nos tiene que generar riqueza para atender las desigualdades de esta sociedad. Esa riqueza la tenemos nosotros ahí, entendiendo que la riqueza ambiental es fundamental para nuestro país.

Infobae Colombia: ¿Qué cree que es lo peor que puede pasar si se saca adelante la asamblea nacional vonstituyente que propone el presidente Gustavo Petro?

Sergio Fajardo: En una guerra, no estoy hablando de guerra en el sentido de la expresión, pero el conflicto nacional que se arma con una asamblea constituyente. Supongamos que se recogen las firmas. El presidente Petro ya lo dijo: “Voy con la Asamblea Constituyente, pase lo que pase, yo salgo de acá y voy pa’ las calles a luchar por la asamblea constituyente”. Su candidato Cepeda decía: “No puede ser, si hacemos un acuerdo nacional”. Y Petro ya le dijo: “No, no hable más bobadas, que vamos con la constituyente”. Es decir, Cepeda tiene que ir con la constituyente porque Cepeda depende de Petro.

Entonces, consigue las firmas. Discusión, pues, y supongamos que empiece a avanzarse a una constituyente. Tiene que haber elección de constituyentes. Llegamos a otras elecciones, una tremenda confrontación en Colombia y después esa asamblea constituyente tiene que sesionar. Póngale que eso se da en un horizonte de dos años, Colombia paralizada, en guerra política, insultos y van a aparecer: “Estos fueron amenazados”, como estamos viendo. Un día dicen: “Amenazado un candidato, una candidata, amenazados de muerte, un alcalde”.

Esa va a ser la Colombia. Vamos para una confrontación. El daño es tremendo. Vamos a despertar una violencia tremenda en nuestro país, y aquí pues ya sabemos lo que pasa muchas veces con la violencia. La violencia hace parte de nuestras vidas dolorosamente. Y nosotros los que estamos acá, yo quiero este país, este es el mío y yo de aquí no me quiero ir, ¿sí? Pero esa violencia está ahí y siempre hay todas esas amenazas, pues ya mataron a Miguel Uribe y puede pasar cualquier cosa aquí, por más que estén protegidas personas. Eso sería fatal para nuestro país.

Infobae Colombia: El presidente de Ecuador Daniel Noboa ha mencionado que reducirá al 75% los aranceles para Colombia y, posteriormente, se conoció que Paloma Valencia reveló que sostuvo una conversación con él. ¿Qué opinión tiene acerca de este episodio? ¿Cómo será su manejo en las relaciones internacionales?

Sergio Fajardo: La relación con Ecuador es una relación diplomática y hay que saber tramitar eso en el mundo diplomático, de las relaciones exteriores. Esto que está pasando es innecesario. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuántas personas en Nariño están sufriendo? ¿Cuántos están sufriendo hoy dé cuenta de esta forma de confrontarse? ¿Cuántas personas se ven afectadas en los dos países por una incapacidad de resolver los problemas de manera racional? Puede haber diferencias, que el problema no es que haya diferencias, el problema es cómo tramitamos esas diferencias.

Y ahora Paloma Valencia sale y dice que fue, habló con (Daniel) Noboa y que ella por llamar hizo que bajaran a 75% los aranceles. Perdón, es una payasada política. ¿Van a votar entonces porque Paloma se iba a arreglar con Ecuador? ¡Paja! Eso es populismo barato que no tiene sentido.

O los que dicen que se van para Estados Unidos para hablar con (Donald) Trump porque con ellos lo van a arreglar. Vamos a tener relación con los Estados Unidos seria, respetuosa, entendiendo cómo son las cosas. Pongámosle seriedad a Colombia. Decía el otro día, Colombia es la berraquera, pero Colombia emberracada es horrible y feo.

El candidato presidencial llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por "rumores o cuentos" sobre la pérdida de votos, e invitó a votar por él desde la primera vuelta y luego en la segunda - crédito Infobae Colombia

Infobae Colombia: Si no llega a ganar las elecciones presidenciales, ¿Qué vendrá para Sergio Fajardo? ¿Una alcaldía, una gobernación o el retiro político?

Sergio Fajardo: No, yo estoy concentrado en lo que estoy. Yo voy a cumplir 70 años. ¿Por qué a los 70 años tengo que estar yo aquí? ¿Por qué? Porque creo, porque quiero, porque la hemos luchado y la estamos luchando y la vamos a luchar hasta el último minuto. Porque creo que esto es lo que necesita Colombia, porque quiero invitarlos e invitarlas a que nos apoyen, a que rompamos con esta confrontación, para que nos demos la oportunidad en este país de avanzar.

Tenemos todo: la inteligencia de nuestra gente, la riqueza de nuestro ambiente, la cultura que tenemos. Nosotros somos capaces de cosas maravillosas. ¿Que qué hago yo? No sé. Esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que hago. Así he vivido toda la vida y el gran privilegio que he tenido es que yo hago las cosas porque quiero, porque tengo la convicción. Eso es. Voten por mí.