La DEA tiene a Petro como “objetivo prioritario” en investigaciones sobre posibles vínculos con narcotraficantes

Medios internacionales han revelado nuevos detalles de las investigaciones en las que aparece el nombre de Gustavo Petro en Estados Unidos - crédito Reuters

El 20 de marzo se publicó un informe de The New York Times en el que se afirma que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está bajo investigación penal por parte de las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Las pesquisas, en una fase inicial, analizan posibles vínculos de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió donaciones de estos grupos. El medio citado indicó que en la investigación participan agentes especializados en narcotráfico internacional y entidades como la Administración para el Control de Drogas.

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El informe no menciona si la investigación llevará a cargos formales ni si la Casa Blanca influyó en su apertura; sin embargo, recuerda que el presidente Donald Trump ha criticado a Petro y podría utilizar la investigación como herramienta de presión diplomática, dado el papel de Colombia en la lucha antidrogas.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro negó cualquier relación con el narcotráfico y ha defendido su gestión contra este delito. “Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, escribió el mandatario.

El mandatario nacional se pronunció sobre la presunta investigación en su contra en Estados Unidos - crédito @PetroGustavo/X

Nuevos detalles sobre la investigación

Horas después de que se publicó el informe citado, Reuters publicó una noticia titulada “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos“.

Esta agencia también recordó las disputas que han protagonizado Donald Trump y Gustavo Petro en el pasado, mencionando este factor como algo que podría haber marcado el inicio de la investigación.

Aunque citan que la denuncia inicial es de The New York Times, Reuters añadió otros aspectos, como que el mandatario no sería el objetivo principal de las investigaciones, sino que sería un nombre mencionado en las mismas.

AP informó que el presidente de Colombia ha sido designado como un "objetivo prioritario" para la DEA - crédito Reuters

Por su parte, The Associated Press indicó que el presidente Gustavo Petro ha sido designado como “objetivo prioritario” para la DEA, mientras que fiscales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes.

“Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el cartel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de “paz total” para beneficiar a narcotraficantes”.

El nombre del presidente de Colombia aparece en informes e investigaciones en Estados Unidos - crédito Reuters

En ambos casos, las agencias citadas mencionan que el nombre del presidente no es el principal en los procesos investigativos, sino que se le vincula de alguna forma con los objetivos.

“Petro no es el objetivo principal de ninguna de las dos investigaciones, pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones sobre narcoterrorismo y narcotráfico que están siendo llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, Nueva York”.

Reuters destacó que sus fuentes aseguran que la Casa Blanca no se ha involucrado en las investigaciones mencionadas, y que el nombre del mandatario colombiano habría sido mencionado por terceros. Además, resaltan que los portavoces de la Fiscalía optaron por no hacer comentarios hasta que no se tengan las conclusiones.

“El informe señala que los investigadores están examinando, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes”.

Además de la publicación mencionada que hizo Gustavo Petro, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que indicó que los informes están basados en fuentes anónimas y que no hay confirmación oficial ni base legal para afirmar que el presidente tiene algún tipo de relación con criminales.