Colombia

Petro se pronunció sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez y se desligó de críticas: “En la zona operan todos los grupos”

El joven habría sido interceptado por criminales de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, que es gestor de paz del Gobierno nacional

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Gustavo Petro informó que no hay datos que confirmen que Mateo Pérez Rueda fue asesinado por su oficio como periodista y que las disidencias de las Farc están involucradas - crédito Lenin Nolly/EFE y @ISAZULETA/X
Gustavo Petro informó que no hay datos que confirmen que Mateo Pérez Rueda fue asesinado por su oficio como periodista y que las disidencias de las Farc están involucradas - crédito Lenin Nolly/EFE y @ISAZULETA/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso del periodista Mateo Pérez Rueda, que desapareció en Briceño (Antioquia) el 5 de mayo de 2026. Las autoridades investigan si las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, pueden estar involucradas en su desaparición.

Aunque el Ministerio de Defensa no ha confirmado que el comunicador haya sido asesinado, la familia de la víctima cree que puede estar muerto y solicita ayuda de las autoridades y de la institucionalidad para encontrar y recuperar su cuerpo, que podría estar en una zona de alto riesgo por el conflicto armado.

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La periodista Ana Bejarano Ricaurte instó al presidente Petro a tomar medidas sobre los hechos, recordando que alias Calarcá sigue siendo un gestor de paz designado por el Gobierno nacional –que tiene las órdenes de captura suspendidas–, pese a que está vinculado a diversos crímenes.

Señor presidente @petrogustavo, este joven periodista perdió su vida por ejercer su oficio en una zona controlada por alias Calarcá, un gestor de paz reconocido por su gobierno. Por favor ayude a su familia a recuperar su cuerpo”, indicó la comunicadora en su cuenta de X.

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La periodista Ana Bejarano Ricaurte instó al presidente Gustavo Petro a actuar para encontrar el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito @AnaBejaranoRG/X
La periodista Ana Bejarano Ricaurte instó al presidente Gustavo Petro a actuar para encontrar el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito @AnaBejaranoRG/X

El primer mandatario respondió a las declaraciones de Bejarano precisando que no hay pistas que permitan confirmar que efectivamente el joven comunicador está muerto. Recordó que las autoridades están llevando a cabo todas las acciones de búsqueda para encontrarlo.

Además, aclaró que en la zona en la que desapareció Mateo Pérez delinquen varias organizaciones criminales, no solo las disidencias de las Farc, e, independientemente de eso, la fuerza pública tiene la orden de combatir a todas las estructuras armadas.

“Señora periodista, nada indica por ahora lo que usted dice la fuerza pública hace lo propio y lo busca. En la zona operan todos los grupos en conflicto no solo uno, con ninguno hay cese al fuego. No pre determine ni pre juicie, apenas exista información oficial se entregará a la ciudadanía”, precisó el jefe de Estado en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la desaparición del periodista Mateo Pérez. Aclaró que se informará oportunamente a la ciudadanía sobre lo ocurrido apenas se cuente con datos oficiales - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro se refirió a la desaparición del periodista Mateo Pérez. Aclaró que se informará oportunamente a la ciudadanía sobre lo ocurrido apenas se cuente con datos oficiales - crédito @petrogustavo/X

Familia de Mateo Pérez cree que fue asesinado: las pistas que tiene

Mientras el Gobierno nacional insiste en que la información recolectada hasta el momento no permite concluir que el periodista fue asesinado, la familia del joven afirma tener datos de peso que demuestran todo lo contrario.

Según Jorge Rueda, primo de la víctima, hay personas que fueron testigos de lo que pasó el comunicador. Vieron cuando fue interceptado por hombres armados y cómo, al parecer, lo torturaron. Dicen que fue asesinado y que su cuerpo fue trasladado a otro lugar en el municipio de Briceño.

Asimismo, hallaron algunas de sus pertenencias. “Habitantes de la zona pudieron presenciar la desaparición de Mateo. Además, encontraron algunas cosas personales de Mateo como su moto, su billetera, sus llaves y su teléfono. Esto nos da pistas de lo que pensamos que pasó y es que Mateo perdió la vida”, contó el familiar, en diálogo con Noticias Caracol.

Mateo Pérez Rueda, asesinado en Antioquia, presuntamente, por las disidencias de las Farc - crédito @NilsonJavierB/X
La familia espera poder recurperar el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito @NilsonJavierB/X

Exigen prioridad en la investigación del caso

La red de acceso a la justicia para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas El Veinte emitió un comunicado sobre el caso de Mateo Pérez, expresando su solidaridad con la familia de la víctima e instando a las autoridades a agilizar las indagaciones sobre los hechos y garantizar la seguridad de quienes ejercen el oficio del periodismo en las regiones.

Desde El Veinte exigimos a la Fiscalía General de la Nación una investigación rigurosa, inmediata e independiente para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad; y a la Unidad Nacional de Protección para que refuerce sus esfuerzos de seguridad a los periodistas que trabajan en regiones con presencia de grupos armados”, indicó la red.

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