Así fue como el escritor Luciano Wernicke resumió la historia del fútbol en 500 partidos: “Un menú bastante completo”

Luciano Wernicke estuvo en la Feria del Libro para presentar su más reciente obra, de cara al Mundial 2026 - crédito @ValderramaFeli/X

La Feria del Libro cerró su edición 2026 por todo lo alto, con miles de personas en los pabellones de Corferias y cientos de autores, tanto de Colombia como de otras partes del mundo, que presentaron sus más recientes obras. Entre ellas hubo espacio para el fútbol, por el ambiente previo al Mundial 2026.

Luciano Wernicke aprovechó la Filbo para presentar su más reciente obra llamada “La Historia del Fútbol en 500 Partidos”, una recopilación de los encuentros que marcaron al deporte desde sus inicios a la época actual, ya sea por ser inolvidables para el aficionado, como por algún hecho en particular.

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En charla con Infobae Colombia, el escritor argentino reveló cómo fue recopilar la historia del deporte más popular del mundo en solo 500 juegos, el trabajo de investigación y también abordó una parte del fútbol colombiano, con el logro de la Tricolor en la Copa América.

Infobae Colombia: ¿Es posible resumir el fútbol en solo 500 partidos?

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Luciano Wernicke: Lo intenté. Lo que pasa es que el fútbol es algo vivo. El libro lo cerré después del Mundial de Clubes en 2025 y tenemos ahora lo mejor. Mucha gente me comentaba en la feria si no habría que introducir también o darle un espacio al partido entre Bayern Munich y PSG, y es probable. También en este libro hay un montón de duelos electrizantes, no solo a nivel de la Liga de Campeones, de la Copa Libertadores, de los mundiales.

Hay de todo y es difícil decir si resumí todo, porque siempre queda algo afuera y a lo mejor puse algo que quizá no lo valía tanto, pero también es una cuestión muy subjetiva. Yo creo que si nosotros juntamos a cien periodistas y les pedimos una lista con los cien partidos más importantes de la historia, más o menos ochenta, noventa van a estar en todas las listas. Ahora, si ampliamos a quinientos, ya empieza la subjetividad. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente, en la lista de cien van a estar todas las finales de los mundiales, algunas finales de la Libertadores, algunas finales de la Liga de Campeones y alguna cosita más. En quinientos, tienes espacio para un montón de cosas. Por ejemplo, el primer capítulo tiene que ver con esos partidos que fueron insignificantes, pero nos dejaron un montón de cosas.

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Por ejemplo, el primer partido es el que determinó que los equipos tuvieran once jugadores y extendieran por noventa minutos. Entonces, para mí ese encuentro fue fundamental. Si no es el más importante, porque hasta ese momento el reglamento que se había redactado en 1863 no determinaba la cantidad de jugadores. Se juntaban los capitanes y decidían con cuántos futbolistas actuar y por cuánto tiempo.

Entonces, cuando la Football Association, que se fundó el mismo día en 1863, redactó ese primer reglamento, que es el abuelo del actual reglamento, cuando la FA decide organizar un campeonato nacional, que es la FA Cup, se hace desde 1871, había que unificar criterios. No podía jugarse un partido quince contra quince y en el mismo torneo uno nueve contra nueve, uno que durara dos horas y otro de una hora. Así que se utilizó un encuentro en 1866, que yo aquí lo cuento, para unificar criterios y dejarlo establecido en el reglamento. Por eso para mí es un partido fundamental, pero también hay otros que son superimportantes.

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El Maracanazo de Uruguay, la final de Qatar 2022, que fue electrizante y te diría mucho más que el partido del otro día de la Liga de Campeones. Creo que hay de todo, es un menú bastante completo. Hay partidos de mujeres, Juegos Olímpicos, está bastante equilibrado.

Luciano Wernicke colocó partidos desde las primeras épocas del fútbol en el siglo XIX, hasta la final del Mundial de Clubes 2025 - crédito @LucianoWernicke/X

Por lo que dice, también hay partidos que son recordados porque cambiaron el reglamento del fútbol...

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Por supuesto, dentro de los mundiales también hay hechos que modificaron la reglamentación. Un partido entre Argentina e Inglaterra en Inglaterra 1966, que terminó en escándalo, peleas, expulsan a un jugador argentino llamado Ratín a los pocos minutos. Supuestamente, el árbitro dijo que fue porque lo miró mal, había problemas de traducción, el árbitro era alemán, los ingleses obviamente no hablaban español, los argentinos solamente hablaban español. Entonces, eso motivó o inspiró a un exárbitro que estaba en Wembley ese día a buscar algo para solucionar ese conflicto y al salir del estadio con su auto, paró en una avenida, en Kensington High, en un semáforo y al tipo se le prendió la lamparita, porque los colores rojo y amarillo están en todo el mundo. Los semáforos son iguales en todo el mundo.

Entonces, ahí aparece un código universal que se podía adaptar al fútbol para mejorar todo este tipo de cuestiones idiomáticas o de comunicación y nacieron las tarjetas roja y amarilla. Hoy en día, los árbitros, casi todos los que van al mundial, tienen que hablar inglés, aunque sea básicamente. También se instruye a los capitanes para que conozcan un poquito el inglés, así también pueden, en el sorteo y todas esas cosas, comunicarse.

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Pero las tarjetas rojas y amarillas son infalibles porque las conoces, todo el mundo las conoce por el semáforo, que es universal. Entonces, ese tipo de cosas también está en el libro. El partido quizá, el de Argentina-Inglaterra, en ese caso es menos importante en los mundiales que el de Argentina-Inglaterra en México, el 2-1 con goles de Diego Maradona después de la Guerra de Malvinas, pero fue importante por otra cosa, y el libro está lleno de esos datos que nos ayudan a entender un poco mejor el reglamento y también la historia de este deporte maravilloso.

En el libro también se habla del fútbol colombiano, en especial el título de la selección en la Copa América 2001, que fue atípica por muchas razones...

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Sí, yo creo que, si nos ponemos a revisar cada uno, casi todos son atípicos, porque la primera Copa América, que se jugó en 1916, no tendría que ser considerada Copa América ni Campeonato Sudamericano, que fue el nombre original del torneo, porque se hizo para celebrar el primer siglo de la independencia argentina. Se invitó a cuatro países, a Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, Paraguay no concurrió. Cuando empieza el torneo, el 2 de julio, la Conmebol no existía, se funda una semana después, el 9 de julio.

Entonces, ese torneo no debería considerarse Copa América porque lógicamente no lo organizó la Conmebol porque no existía. Recién se organiza la primera Copa América en 1917 en Montevideo. De hecho, también el trofeo actual, no sé si lo habrán reemplazado, yo creo que sí, pero se hace para la edición de 1917, pues en 1916 se entregó algo completamente diferente que lo aportó el gobierno argentino. Pero bueno, a veces, son un poco caprichosas las estadísticas, los designios de las entidades, consideran oficial una cosa y no oficial otra de manera muchas veces sin ningún tipo de rigor porque no hay una medida igual para todas las cosas.

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Pero bueno, yo creo que ahí jugaron solamente cuatro equipos y los primeros torneos fueron con cuatro y poco a poco se fueron incorporando otros. Así que la Copa América también tiene un derrotero bastante particular, pero creo que como todos los certámenes, porque todos fueron evolucionando. El Mundial de Brasil 1950 tenía cuatro zonas y los ganadores jugaban un cuadrangular, no tuvo final propiamente dicha, Todo va evolucionando y ahora hay un mundial con 48 equipos, cuando el de 1932 había demostrado ser extraordinario, porque hasta las primeras fases eran maravillosas. Ahora la primera fase va a ser poco atractiva para los hinchas.

Luciano Wernicke describió desde los partidos más apasionantes en la historia del fútbol, hasta aquellos que cambiaron reglas de juego o tuvieron curiosidades - crédito @LucianoWernicke/X

¿Cuánto tardó en realizar esta investigación de los partidos, sobre todo porque inició en el siglo XIX?

Hace muchos años que escribo libros de fútbol. Tengo un archivo muy grande, de muchísimos libros y también ingleses. No tenga duda de que el fútbol nació en Inglaterra, no hay manera de contradecirlo, porque el primer reglamento se redactó en Londres, en una taberna, en 1863. Inglaterra fue el primer país en el que el juego se convirtió en deporte con el reglamento y con la primera competencia, que fue la FA Cup. De eso no hay ninguna duda.

Tengo un archivo muy grande. Tengo digitalizadas un montón de colecciones de revistas como El Gráfico, FourFourTwo, World Soccer, Panenka, el diario Marca. También puede acceder a hemerotecas como la de El Mundo Deportivo de Barcelona, el New York Times, La Stampa de Turín. Entonces, conseguí mucha información, aparte de la cantidad de libros que tengo, fuentes y cosas. No podría decirle cuánto tardé, más o menos un año, pero ya tenía las bases, no tenía que investigar demasiado. Sí tuve que ir a la hemeroteca en Buenos Aires porque había cosas que no tengo digitalizadas para chequear determinadas cuestiones, pero después, teniendo el material en tu casa, ganas mucho tiempo y se hace más fácil la cuestión. Hoy la tecnología ayuda muchísimo, porque desde tu casa entras a leer los diarios de cualquier parte del mundo.

Luciano Wernicke ha escrito más de 20 libros sobre fútbol, todos ellos siendo un éxito a nivel internacional - crédito @LucianoWernicke/X

¿Cree que en el Mundial 2026 se den nuevas anécdotas para el fútbol, pues también es un torneo diferente al resto?

Sí, por supuesto. Este mundial tiene un montón de curiosidades antes de comenzar, empezando por la cantidad de países que van a debutar, que era impensable hace veinte años que pudieran acceder a la Copa del Mundo, que Italia se quedara por tercera vez consecutiva afuera, son cosas muy llamativas y, lógicamente, porque va a haber récords, seguro se van a batir récords, porque Messi y Cristiano, en cuanto pongan un pie, si es que los dos juegan, van a romper el récord de más mundiales jugados por un futbolista, que hasta ahora es de cinco, que comparten con la Tota Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez y otro jugador mexicano.

Messi ya tiene el récord de minutos jugados en la copa, lo va a romper otra vez. Tiene el récord de partidos como capitán, si no me equivoco. Puede caer el récord de goles que tiene Miroslav Klose, puede pasar cualquier cosa en esta Copa del Mundo. Esas sorpresas se van a dar y creo que se van a dar más en primera ronda con este choque de culturas futbolísticas tan desparejo que va a haber. Y después, en la segunda fase, también hay otra novedad, que vamos a arrancar desde dieciseisavos de final, cosa que antes no pasaba.