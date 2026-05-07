Gobierno Petro formalizó la financiación adicional para el Regiotram del Norte: ¿qué pasará con la intervención de Bogotá?

El proceso de licitación incluirá el apoyo de expertos internacionales, como el Banco Mundial y firmas europeas, para asegurar transparencia y condiciones técnicas globales - crédito Ministerio de Transporte

La firma del otrosí entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda marcó un momento para el avance del Regiotram del Norte, el ambicioso proyecto férreo que busca conectar a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

El acto, realizado con presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, formalizó la inyección de $2 billones adicionales para la construcción y permite destrabar la etapa de licitación, garantizando la continuidad de una de las obras más relevantes para la movilidad regional del centro del país.

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¿Qué significa la firma del otrosí para el Regiotram del Norte?

El otrosí suscrito incorpora recursos que aseguran la financiación total del proyecto, despejando cualquier incertidumbre tras semanas de debate sobre los aportes requeridos. La Nación asume así el 81,61 % de la inversión —más de $14 billones de los $17,36 billones que costará la obra— mientras que la Gobernación de Cundinamarca aporta $3,2 billones. El objetivo de esta adición presupuestal es mantener en firme el cronograma y que la licitación quede publicada en julio de 2026, según lo previsto.

El cronograma oficial del Regiotram del Norte prevé la adjudicación de la obra en 2027 y la entrada en operación para el año 2034 - crédito Ministerio de Hacienda

“Bogotá no está por fuera. De las diecisiete estaciones, once estarán en Bogotá y siete billones de pesos de la inversión se ejecutarán en la ciudad”, precisó la ministra Rojas, reiterando que el diálogo con el Distrito Capital sigue abierto para incorporar observaciones técnicas, pero sin frenar el proceso licitatorio.

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Lo que sigue para el proyecto: mesas técnicas y licitación

A partir de la firma del otrosí, se instalarán mesas de trabajo entre la Gobernación, el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Bogotá para abordar los ajustes solicitados por el distrito. El alcalde Carlos Fernando Galán ha insistido en la necesidad de revisar aspectos técnicos relacionados con la integración física y tarifaria con el Metro y TransMilenio, así como ajustes urbanísticos en las intersecciones y pasos peatonales.

El Gobierno nacional y Cundinamarca manifestaron plena disposición para considerar estas observaciones; sin embargo, enfatizaron que se utilizarán los mismos estándares de exigencia y transparencia que rigen para otros proyectos de movilidad en la ciudad, como el Metro de Bogotá. La ministra Rojas subrayó: “Esas reglas claras y exigentes que pide Bogotá, las vamos a exigir también para el Metro elevado”.

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La firma del otrosí garantiza la financiación total del Regiotram del Norte y destraba la licitación del proyecto férreo que conectará Bogotá con municipios vecinos - crédito Ministerio de Hacienda

El proceso de licitación será estructurado con el apoyo de asesores internacionales, incluidos expertos del Banco Mundial y firmas europeas, para asegurar igualdad de condiciones técnicas y atraer a los mejores oferentes nacionales e internacionales. El cronograma oficial contempla que la selección y adjudicación se extiendan hasta junio de 2027, con preconstrucción a partir de ese mes y entrada en operación proyectada para 2034.

Un sistema férreo estratégico para la región

El Regiotram del Norte contará con 49 kilómetros de extensión, 17 estaciones (11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá) y capacidad para movilizar hasta 187.000 pasajeros diarios, con sistemas 100% eléctricos y tecnología ferroviaria de última generación. El corredor estará dotado de infraestructura estratégica: viaductos, puentes vehiculares, pasos elevados, un tramo subterráneo y conexión física con el Metro de Bogotá, TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

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El gobernador Jorge Emilio Rey destacó que el proyecto solucionará el 100% de las intersecciones vehiculares en Bogotá a través de pasos a desnivel, permitiendo recorridos continuos sin interrupciones. Además, incorporará pasos peatonales seguros, estaciones estratégicamente ubicadas y mejoras urbanísticas para responder tanto a la demanda regional como urbana.

El Regiotram del Norte contará con 49 kilómetros, diecisiete estaciones y capacidad para movilizar hasta 187.000 pasajeros diarios con tecnología 100% eléctrica - crédito Ministerio de Hacienda

Impacto y respaldo institucional

El Regiotram del Norte no solo mejorará la movilidad y reducirá la dependencia del vehículo particular, sino que también traerá impactos económicos, ambientales y sociales: facilitará el acceso a empleo, educación y servicios; impulsará el desarrollo regional; y contribuirá a mejorar la calidad del aire.

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La Administración departamental enfatizó que el diseño es resultado de un trabajo técnico e institucional iniciado en 2019, con más de 100 comités técnicos y la participación activa de entidades nacionales y distritales. De las 54 observaciones presentadas por Bogotá, 51 ya han sido resueltas o incorporadas al proyecto; las restantes serán evaluadas en las mesas técnicas que inician de inmediato.

Finalmente, la Gobernación de Cundinamarca reiteró su respaldo al trabajo articulado con el Gobierno Nacional y agradeció el compromiso de todas las entidades involucradas. El mensaje, en palabras del gobernador Rey, es de unidad y progreso: “Vamos a trabajar de la mano y a construir a pesar de las diferencias; Bogotá es el norte y el centro de este proyecto”.

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