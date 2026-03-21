Colombia

Abogado de Gustavo Petro reconoció investigaciones en Estados Unidos que vinculan al presidente de Colombia con narcotráfico

El jurista indicó que tienen conocimiento de que el nombre del mandatario ha sido mencionado, pero aclaró que hasta el momento no hay pruebas en su contra

Guardar
El mandatario ha negado que
El mandatario ha negado que tenga algún tipo de vínculo con narcos - crédito Colprensa

Luego de que varios medios internacionales informaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido mencionado en investigaciones sobre un presunto vínculo con narcotraficantes, el abogado del mandatario se pronunció para aclarar la situación.

En diálogo con Telemundo, el jurista Daniel Kovalik indicó que el presidente no es protagonista de ninguna investigación, sino que está siendo mencionado sin pruebas en dos procesos legales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”, declaró Kovalik al respecto.

El mandatario negó haber tenido
El mandatario negó haber tenido algún tipo de contacto con algún narcotraficante - crédito AP

El jurista resaltó el trabajo que ha realizado Gustavo Petro durante su mandato en Colombia para indicar que no debería haber sospechas sobre un posible acto criminal del mandatario.

“En realidad, él ha hecho más que ningún otro presidente en la historia de Colombia para erradicar la cocaína, la distribución de cocaína y combatir la corrupción. Estamos seguros de que logrará una exoneración total”.

De la misma forma, recordó las charlas recientes con el presidente de Estados Unidos y se mostró confiado al indicar que, además de desvincular a Petro de las investigaciones, logrará que sea retirado de la Lista Clinton.

“Creo que la relación entre el presidente Trump y Petro es muy buena. Como saben, Petro habló con Trump la semana pasada y fue una conversación muy positiva; el presidente Trump dijo que será bienvenido a Estados Unidos en cualquier momento. Creo que son cosas separadas y, por cierto, creo que tendremos éxito en lograr que lo saquen de la lista Ofac”.

Kovalik indicó que no hay
Kovalik indicó que no hay preocupación sobre cualquier tipo de avance en la investigación - crédito Fundación Bric

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto para negar cualquier vínculo con narcotraficantes, asegurando que durante su vida se ha dedicado a denunciar a este tipo de criminales.

“En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante; al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocando el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”.

Debido a que en los informes se menciona la participación de narcos durante su campaña a la presidencia en 2022, Petro reafirmó su postura y aseguró que su orden siempre ha sido no recibir dinero ilícito.

“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.

El mandatario nacional se pronunció
El mandatario nacional se pronunció sobre la presunta investigación en su contra en Estados Unidos - crédito @PetroGustavo/X

El presidente de Colombia indicó que las investigaciones en las que está siendo mencionado le servirán para demostrar que las acusaciones en su contra son falsas. “Así que me servirán los procesos en EEUU para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada hasta los tetuatabos con los narcotraficantes de Colombia (sic)”, puntualizó Gustavo Petro en X.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que rechazó el informe periodístico, señalando que ninguna autoridad competente ha emitido determinaciones ni confirmado las afirmaciones del reporte, por lo que carecen de base legal o fáctica.

En el comunicado se destaca que Petro ha enfrentado el crimen de manera constante y reafirma el compromiso de Colombia con el Estado de derecho y la integridad institucional, anticipando que seguirán colaborando con Estados Unidos como socios internacionales por vías formales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbogadoInvestigacionesEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Camacol denunciará decreto arancelario a insumos de construcción: graves efectos en la oferta de vivienda nueva y arriendos

El presidente del gremio, Guillermo Herrera, anunció que los gravámenes del 35% y 25% a productos de acero y cerámica importados deteriorarían la actividad constructora, con fuertes impactos en la economía

Camacol denunciará decreto arancelario a

Ministerio de Trabajo le puso la lupa a Caracol por denuncias de acoso sexual y ordenó inspecciones para verificar condiciones laborales

La cartera activó vigilancia sobre el canal tras denuncias de acoso y busca garantizar protección a las posibles víctimas

Ministerio de Trabajo le puso

Federación Colombiana de Fútbol aprobó la creación del Torneo de Reservas Sub-23: así beneficiará a los clubes

En asamblea, la máxima entidad del deporte dio luz verde al campeonato por propuesta de la Dimayor, que se da después de las protestas por los cupos para inscribir jugadores

Federación Colombiana de Fútbol aprobó

Control de la presión arterial: estudio revela el error común que cometen los pacientes en Colombia

La exposición cotidiana a factores urbanos estresantes y hábitos alimenticios poco saludables afectan notablemente en el aumento de la presión

Control de la presión arterial:

La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Los seis representantes del país cafetero afrontarán una nueva norma con la que se busca darle mayor valor a los seis partidos en esa instancia

La Conmebol cambió las reglas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado contra un vehículo

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

ENTRETENIMIENTO

J Balvin llegó a Cali

J Balvin llegó a Cali para su concierto en el Estadio Pascual Guerrero: calentó el ambiente a ritmo de ‘Cali Pachanguero’

Giovanny Ayala se refirió a Jessi Uribe como un “chillón” y en redes sociales no lo bajaron de “envidioso”

Famoso actor de ‘La primera vez’ estuvo involucrado en altercado en Bogotá: la Policía tuvo que intervenir

Anuel AA sorprendió con su aspecto en la celebración del cumpleaños de su hija Cattleya: hay dudas sobre su estado de salud

Karina García lloró cuando su hija Isabella le anunció que quería vender contenido explícito: “No me hagas esto”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol aprobó

Federación Colombiana de Fútbol aprobó la creación del Torneo de Reservas Sub-23: así beneficiará a los clubes

La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Néstor Lorenzo dejó escapar a Cristhian Mosquera para la selección Colombia: España lo convocó

Atlético Nacional sigue respaldando al técnico Diego Arias, pese a críticas de los hinchas: “Tiene un superequipo”

Medellín dio primer parte médico por fuerte lesión de Francisco Fydriszewski ante Junior: hinchas están preocupados