Abogado de Gustavo Petro reconoció investigaciones en Estados Unidos que vinculan al presidente de Colombia con narcotráfico

El mandatario ha negado que tenga algún tipo de vínculo con narcos - crédito Colprensa

Luego de que varios medios internacionales informaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido mencionado en investigaciones sobre un presunto vínculo con narcotraficantes, el abogado del mandatario se pronunció para aclarar la situación.

En diálogo con Telemundo, el jurista Daniel Kovalik indicó que el presidente no es protagonista de ninguna investigación, sino que está siendo mencionado sin pruebas en dos procesos legales.

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“No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”, declaró Kovalik al respecto.

El mandatario negó haber tenido algún tipo de contacto con algún narcotraficante - crédito AP

El jurista resaltó el trabajo que ha realizado Gustavo Petro durante su mandato en Colombia para indicar que no debería haber sospechas sobre un posible acto criminal del mandatario.

“En realidad, él ha hecho más que ningún otro presidente en la historia de Colombia para erradicar la cocaína, la distribución de cocaína y combatir la corrupción. Estamos seguros de que logrará una exoneración total”.

De la misma forma, recordó las charlas recientes con el presidente de Estados Unidos y se mostró confiado al indicar que, además de desvincular a Petro de las investigaciones, logrará que sea retirado de la Lista Clinton.

“Creo que la relación entre el presidente Trump y Petro es muy buena. Como saben, Petro habló con Trump la semana pasada y fue una conversación muy positiva; el presidente Trump dijo que será bienvenido a Estados Unidos en cualquier momento. Creo que son cosas separadas y, por cierto, creo que tendremos éxito en lograr que lo saquen de la lista Ofac”.

Kovalik indicó que no hay preocupación sobre cualquier tipo de avance en la investigación - crédito Fundación Bric

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto para negar cualquier vínculo con narcotraficantes, asegurando que durante su vida se ha dedicado a denunciar a este tipo de criminales.

“En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante; al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocando el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”.

Debido a que en los informes se menciona la participación de narcos durante su campaña a la presidencia en 2022, Petro reafirmó su postura y aseguró que su orden siempre ha sido no recibir dinero ilícito.

“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.

El mandatario nacional se pronunció sobre la presunta investigación en su contra en Estados Unidos - crédito @PetroGustavo/X

El presidente de Colombia indicó que las investigaciones en las que está siendo mencionado le servirán para demostrar que las acusaciones en su contra son falsas. “Así que me servirán los procesos en EEUU para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada hasta los tetuatabos con los narcotraficantes de Colombia (sic)”, puntualizó Gustavo Petro en X.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que rechazó el informe periodístico, señalando que ninguna autoridad competente ha emitido determinaciones ni confirmado las afirmaciones del reporte, por lo que carecen de base legal o fáctica.

En el comunicado se destaca que Petro ha enfrentado el crimen de manera constante y reafirma el compromiso de Colombia con el Estado de derecho y la integridad institucional, anticipando que seguirán colaborando con Estados Unidos como socios internacionales por vías formales.