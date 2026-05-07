Nairo Quintana, Egan Bernal y el listado completo de los ciclistas colombianos que han ganado una etapa en el Giro de Italia

Einer Rubio se lleva la 13ª etapa del Giro de Italia 2023 - crédito @Eurosport_ES/Instagram

El Giro de Italia y Colombia construyeron una relación especial desde hace más de cinco décadas. Las carreteras de montaña, el sufrimiento extremo y las etapas épicas encontraron en los ciclistas colombianos una combinación perfecta.

Desde aquel primer golpe histórico de Martín Emilio “Cochise” Rodríguez hasta las conquistas de Nairo Quintana, Egan Bernal o Santiago Buitrago, los corredores nacionales han dejado una huella imborrable en la primera gran vuelta del calendario mundial.

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Colombianos en el Giro de Italia

1973: Martín ‘Cochise’ Rodríguez (Firenze-Forte del Marmi, 150 km).

1975: Martín ‘Cochise’ Rodríguez (Baselga-Pordenone).

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1989: Luis Herrera (Padova-Tres Cimas de Lavaredo, 207 km).

1989: Luis Herrera (Mendriso-Monte Generosso, CRI 10.7 km).

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1992: Luis Herrera (Latina-Alto del Teminillo, 204 km).

1995: Oliverio Rincón (Val Senales, 240 km).

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1997: José Jaime González (Brunico-Passo del Tonale).

1999: José Jaime González (Monte Sirino, 170 km).

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2000: Víctor Hugo Peña (Lignano Sabbiadoro-Bibione).

2001: Carlos Contreras (Cavalese-Arco, 166 km).

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2005: Iván Parra (Mezzocorona-Ortisei St. Ulrico, 218 km).

2005: Iván Parra (Egna-Neumarkt, 210 Km).

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2006: Luis Felipe Laverde (Aosta – Domodossola, 223 km).

2007: Luis Felipe Laverde (Tivoli y Spoleto, 177 km).

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2012: Miguel Ángel Rubiano (Urbino-Porto Sant’Elpidio, 209 km).

2013: Rigoberto Urán (Cordenons- Altopliano del Montasio, 167 km).

2014: Rigoberto Urán (Barbaresco-Barolo, 41,9 km CRI).

2014: Nairo Quintana (Ponte di Legno-Val Martello, 139 km).

2014: Julián Arredondo (Belluno-Panarotta, 171 km).

2014: Nairo Quintana (Bassano-Monte Grappa, 26,8 km CRI).

2016: Esteban Chaves (Farra d’Alpago – Corvara in Badia, 210 km).

2017: Fernando Gaviria (Tortoli - Cagliari, 148 km).

2017: Fernando Gaviria (Pedara - Mesina, 159 km).

2017: Nairo Quintana (Montenero di Basaccia - Majella, 149 km).

2017: Fernando Gaviria (Forli - Reggio Emilia, 229 km).

2017: Fernando Gaviria (Reggio Emilia - Tortona, 167 km).

2018: Esteban Chaves (Caltanisseta - Etna, 164 km).

2019: Fernando Gaviria (Vinci - Orbetello, 220 km).

2019: Esteban Chaves (Treviso - San Martino di Castrozza, 151 km).

2021: Egan Bernal (Castel di Sangro - Campo Felice, 158 km).

2021: Egan Bernal (Sacile - Cortina d’Ampezzo, 153 km).

2022: Santiago Buitrago (Ponte di Legno - Lavarone, 168 km).

2023: Einer Rubio (Borgofranco d’Ivrea - Crans Montana, 199 km).

2023: Santiago Buitrago (Longarone - Tre Cime di Lavaredo, 183 km).

El excampeón de la edición 2021 estará presente en la ronda italiana con la escuadra brítánica-crédito @NetcompanyINEOS/X

La edición 2026 aparece como una nueva oportunidad para seguir ampliando esa historia. Después de dos años sin victorias colombianas en el Giro, la ilusión vuelve a recaer sobre Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio, que ya saben lo que significa levantar los brazos en territorio italiano. Los tres intentarán terminar la sequía y darle al país el triunfo número 35 en etapas del Giro de Italia.

Desde 2023 no se celebra una victoria colombiana. Precisamente ese año, Santiago Buitrago consiguió la última gran alegría nacional al imponerse en la durísima etapa con final en Tre Cime di Lavaredo, uno de los puertos más míticos del ciclismo mundial.

Así fue el momento cuando el Condor de Zipaquirá intentó atacar en los últimos dos metros de la etapa 7 en su remate final en Tagliacozzo - crédito @giroditalia / X

La historia de Colombia en el Giro comenzó en 1973 con Martín Emilio Rodríguez, que sorprendió al pelotón europeo al ganar la etapa entre Firenze y Forte del Marmi. Ese triunfo abrió el camino para generaciones enteras de ciclistas nacionales. Luego llegarían los éxitos de Luis Herrera, uno de los grandes escaladores de la historia; las victorias de Rigoberto Urán y Esteban Chaves; el título y las exhibiciones de Nairo Quintana; y el dominio al sprint de Fernando Gaviria, quien con cinco triunfos es el colombiano más ganador de etapas en esta competencia.

Los tres ciclistas colombianos más exitosos del tiempo reciente - crédito AFP/EFE

También quedaron en la memoria las victorias de corredores como Oliverio Rincón, Iván Parra, Luis Felipe Laverde y Miguel Ángel Rubiano, quienes mantuvieron viva la tradición colombiana en las carreteras italianas. Más recientemente, Egan Bernal se convirtió en campeón del Giro en 2021 y ratificó el lugar de Colombia entre las grandes potencias del ciclismo mundial.