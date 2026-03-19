Cayó en Barranquilla alias El Grande, estadounidense ligado al narcotráfico: fue solicitado en extradición

El ciudadano estadounidense tendrá que responder ante la Corte del Distrito Medio de Florida por cargos de tráfico de drogas ilícitas - crédito @DIJINPolicia/X

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol informó la captura de un ciudadano estadounidense identificado como Joshua David Linney, alias El Grande, en Barranquilla. El sujeto tenía una orden de captura con fines de extradición que responde a una solicitud expresa del Gobierno de los Estados Unidos.

Alias El Grande era buscado por delitos relacionados con narcotráfico, por los cuales tendrá que responder ante la justicia norteamericana. Su captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos.

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El ciudadano arrestado es un objetivo de alto valor para las autoridades estadounidenses debido a su presunta participación en el envío de estupefacientes desde la región Caribe hacia territorio norteamericano. Las investigaciones advierten que Linney aprovechaba su nacionalidad para facilitar la logística y el diseño de las rutas del narcotráfico.

Joshua David Linney, alias El Grande, fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía - crédito @DIJINPolicia/X

Sumado a ello, Linney registra antecedentes por haber intentado traficar anfetaminas. Según reseñó el medio de comunicación local El Heraldo, estos hechos se presentaron en abril de 2024, cuando el capturado fue identificado y detenido en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde intentó llevar hasta Estados Unidos las sustancias ilícitas, que estaban ocultas en su equipaje.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol explicó que, una vez concretada la captura del señalado criminal, este quedó bajo la custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites requeridos para su extradición y posterior comparecencia ante la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida.

Joshua David Linney, alias El Grande, es señalado como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en el Caribe - crédito @DIJINPolicia/X

Estadounidense expulsado de Colombia por narcotráfico

El 17 de marzo de 2026, Migración Colombia informó sobre la expulsión de un ciudadano estadounidense de 34 años que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar un proceso penal en Colorado por narcotráfico y homicidio culposo. El procedimiento incluyó la participación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el US Marshals Service y el grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Antioquia-Chocó.

El hombre, identificado por portar pasaporte de Carolina del Norte, había ingresado a Colombia en febrero de 2026 a través de la frontera con Ecuador y permaneció oculto en el país hasta que las autoridades lo encontraron.

“El ciudadano había ingresado a Colombia como turista en febrero a través del Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, y posteriormente se desplazó entre Bogotá y Medellín para evitar controles. Su detención se produjo en un hostal del barrio El Poblado luego de que el reporte de los marshals de los Estados Unidos activara una alerta migratoria al grupo de verificaciones migratorias de la Regional Antioquia Chocó”, detalló la directora regional de Migración Colombia en Antioquia-Chocó, Paola Salazar Gómez.

El ciudadano estaría involucrado en la fabricación y distribución de sustancias como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas y cannabinoides - crédito @MigracionCol/X

El capturado, involucrado en la fabricación y distribución de fentanilo, éxtasis, metanfetaminas y cannabinoides, tenía una orden de captura internacional por el tráfico de estupefacientes y por la muerte de una persona tras el suministro de drogas.

Durante el proceso de expulsión, el sujeto intentó sobornar a los funcionarios de Migración Colombia: “No se ofendan, podemos arreglar de alguna manera. Les puedo dar 5.000 dólares por mirar a otro lado y dejarme ir. Les doy cuatro veces el equivalente a la comisión que van a cobrar por mi captura; solo pido 20 minutos para escapar”.

Extranjero buscado por EE. UU. intentó sobornar a oficiales de Migración en Medellín - crédito Migración Colombia

La expulsión se realizó después de que se confirmara la existencia del requerimiento por parte de Estados Unidos, en el que se advertía que el hombre representaba una amenaza para la seguridad nacional.

“Queremos destacar la integridad de nuestros oficiales en este caso, que demuestra además la cooperación internacional y el compromiso institucional con la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico”, indicó la directora Salazar Gómez.