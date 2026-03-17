Colombia

El concejal Julián Sastoque aseguró que Rtvc habría gastado $525 millones en propaganda para el Gobierno

El concejal compartió en su cuenta de X una publicación en la que dejó evidencia del gasto que habría tenido el canal institucional, después de la denuncia del representante electo Daniel Briceño y el aparente uso desmedido de los recursos públicos

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El concejal de Bogotá compartió
El concejal de Bogotá compartió en sus redes sociales la denuncia en contra de Rtv por el gasto institucional - crédito Colprensa y @ElJuliSastoque/X

Julián Sastoque, concejal de Bogotá por la Alianza Verde, emitió recientemente un comunicado en su cuenta de X en la que hizo una denuncia respecto al gasto que estaría teniendo Rtvc en propaganda a favor del gobierno de Gustavo Petro.

El gasto de más de $525 millones por parte de la Presidencia de Colombia en enero para la producción de contenidos audiovisuales generó controversia tras una denuncia pública del concejal. De acuerdo con la documentación difundida por el cabildante, el monto corresponde a la contratación de productos informativos y de propaganda gestionados por el canal institucional.

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El concejal de la Alianza
El concejal de la Alianza Verde compartió en sus redes los gastos aparentemente excesivos en propaganda en Rtvc - crédito @ElJuliSastoque/X

La factura tomada por el concejal y aparentemente emitida por Rtvc, detalla que se realizaron reportajes, entrevistas y cápsulas informativas, todas con un costo individual que supera los 33 millones de pesos.

Entre los materiales producidos destacan cápsulas tituladas “Agradecimientos al presidente Gustavo Petro”, “Apoyo al presidente Gustavo Petro” y “Defensa del Decreto”, además de otros temas como inflación, salario mínimo y proyectos universitarios.

El listado completo incluye hasta veinte piezas temáticas, varias de ellas centradas en la figura presidencial o en logros atribuidos al gobierno actual.

Sastoque advirtió que “la máquina de propaganda está aceitada para elecciones”, aludiendo a la proximidad de procesos electorales y cuestionando la destinación de recursos públicos para este tipo de contenidos.

Estos fuero los gastos que
Estos fuero los gastos que desglozó el concejal en su publicación en X - crédito @ElJuliSastoque/X

El concejal señaló además que el pago corresponde únicamente al mes de enero, lo que ha intensificado el debate en redes sociales sobre la pertinencia y la transparencia de este gasto.

Durante el primer mes del año, la suma total abonada por la Presidencia a RTVC por estos conceptos ascendió a más de quinientos veinticinco millones de pesos, cifra que incluye impuestos y ajustes inflacionarios.

El documento oficial, firmado por la jefa de Grupo Canal Institucional de RTVC, Diana Inés Erazo, detalla la distribución del gasto según el tipo de producto audiovisual y la cantidad encargada.

Igualmente, se incluyen referencias a encuentros internacionales, medidas económicas y acciones contra el narcotráfico, lo que sugiere un enfoque integral en la promoción de la gestión gubernamental.

La discusión gira en torno a si estos materiales cumplen un propósito informativo legítimo o si responden a una estrategia de comunicación orientada a fortalecer la imagen presidencial en un año de relevancia política.

El cabildante compartió su desacuerdo
El cabildante compartió su desacuerdo con el gasto público desde el canal institucional - crédito @ConcejoDeBogota/X

Mientras tanto, el gasto en la producción y difusión de cápsulas temáticas a favor del Ejecutivo sigue bajo la lupa de sectores políticos y sociales, que exigen mayor transparencia y control en el uso del dinero público.

Ingrid Betacourt afirmó que la entidad es la “mascota” de Gustavo Petro

La excongresista Ingrid Betancourt criticó públicamente a Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia, acusándolo de actuar como instrumento de ataque político bajo las órdenes del presidente Gustavo Petro.

Según la excandidata presidencial, la emisora habría recibido instrucciones para desacreditarla luego de que ella publicara un video donde repasaba varios escándalos de corrupción recientes relacionados con el actual gobierno.

Betancourt detalló que las acusaciones y órdenes judiciales de la semana involucraron a funcionarios y exfuncionarios, incluyendo imputaciones y órdenes de captura por casos como el de la Ungrd.

Ingrid Betancourt publicó un video en el que resumió los escándalos de corrupción que, según ella, marcaron la semana en el Gobierno - crédito @IBetancourtCol/X

En su mensaje, advirtió sobre el riesgo de que la utilización de recursos públicos para atacar a opositores como se ha venido presentando para la excandidata a la presidencia, se convierta en una práctica que dañe la democracia y profundice la polarización política en Colombia.

El conflicto se intensificó tras comentarios de Levy Rincón, conductor de un programa en Rtvc, quien cuestionó duramente la legitimidad y motivaciones de Betancourt, sugiriendo que tanto ella como otros líderes de la élite política creen tener derecho sobre los recursos estatales.

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