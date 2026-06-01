Colombia

Receta saludable: así puede hacer carimañolas rellenas en freidora de aire

La utilización excesiva de aceite en esta preparación se omite, ya que puede lograrse el mismo resultado sin incorporarlo

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Carimañolas doradas y humeantes sobre tabla de madera; una abierta revela queso derretido y carne. Salsa y un tenedor se ven al fondo.
La carimañola es un clásico del desayuno en la Costa Caribe, reinventado aquí en una versión saludable para freidora de aire - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda esas mañanas en la costa Caribe donde el aroma a yuca y queso salía de la cocina, anunciando que pronto llegarían las carimañolas doraditas? Las carimañolas rellenas son el alma de los desayunos costeños, una receta que despierta nostalgia y sabor a hogar.

Esta delicia típica nace en la región Caribe de Colombia. En Barranquilla, Cartagena, Montería y pueblos del Atlántico, la carimañola es sinónimo de fiesta, reunión familiar y tradición. Aunque su versión original es frita, hoy te traigo una versión saludable y moderna, ideal para freidora de aire, perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor auténtico de nuestra tierra.

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Receta de carimañolas saludables rellenas en freidora de aire

Las carimañolas son cilindros de masa de yuca cocida y molida, rellenos comúnmente de queso costeño o carne molida. En esta versión, el método principal es la cocción en freidora de aire, que logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, usando mucho menos aceite que la fritura tradicional.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 25 minutos
Vista aérea de múltiples cuencos de barro sobre una mesa de madera, conteniendo yuca pelada, carne molida, queso, cebolla, sal, pimienta, huevo y aceite.
El relleno puede ser de queso costeño bajo en grasa o carne molida magra, adaptándose a los gustos y necesidades de quienes buscan recetas ligeras - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 1 kg de yuca fresca, pelada y cortada en trozos
  2. 1 cucharadita de sal
  3. 1 pizca de pimienta negra
  4. 200 g de queso costeño bajo en grasa (o mozarella bajo en sodio)
  5. 1 cucharada de aceite vegetal (opcional, para pincelar)
  6. 1 huevo (opcional, para dorar)
  7. Spray de aceite (mínimo necesario)
  8. Opcional: 1 cebolla cabezona pequeña, finamente picada
  9. Opcional: 150 g de carne molida magra cocida y sazonada (si deseas relleno mixto)

Cómo hacer carimañolas saludables rellenas en freidora de aire, paso a paso

  1. Cocina la yuca: Pon la yuca en una olla grande con agua y sal. Cocina durante 20 minutos, hasta que esté bien cocida pero firme (evita que se deshaga).
  2. Muele la yuca: Escurre y retira la vena central. Tritura la yuca aún tibia usando prensa-puré o tenedor hasta lograr una masa homogénea y suave.
  3. Condimenta: Añade pimienta negra y mezcla bien. Si quieres un toque especial, mezcla cebolla picada muy fina a la masa.
  4. Prepara el relleno: Corta el queso costeño en bastones gruesos. Si usas carne, saltea primero con cebolla, ajo y un toque de comino.
  5. Arma las carimañolas: Toma una porción de masa (aprox. 60 g), aplánala en la palma de la mano. Coloca el relleno en el centro y cierra formando un cilindro, asegurando que quede bien sellado para que no se salga el queso al cocinar.
  6. Pincela: Si deseas, pincela cada carimañola con huevo batido o un toque de aceite para más color y crocancia.
  7. Precalienta la freidora de aire: Ponla a 200°C durante 3 minutos.
  8. Cocina: Coloca las carimañolas en la canasta sin amontonar. Rocía con spray de aceite. Cocina durante 10-12 minutos, gira y cocina otros 10-12 minutos hasta que estén doradas y crocantes.
  9. Sirve caliente: Acompaña con suero costeño light, ají casero o una ensalada fresca.
Manos cortando queso costeño en bastones sobre tabla de madera. A la derecha, carne salteándose en sartén con cebolla, ajo y comino humeantes.
Con un kilogramo de yuca, la receta rinde entre ocho y diez carimañolas medianas, ideales para compartir en familia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo técnico 1: Tritura la yuca aún tibia, así la masa será más suave y fácil de manejar.

Consejo técnico 2: No sobrecargues la freidora de aire, así el calor circula bien y logras una cocción pareja.

Consejo técnico 3: Si la masa está muy seca, añade una cucharada de agua de cocción para darle elasticidad.

Consejo técnico 4: Siempre sella bien los extremos para que el queso no se derrita y salga durante la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 carimañolas medianas, suficientes para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Una mano introduce carimañolas crudas, rellenas de carne y queso, en la cesta de una freidora de aire. En la mesa hay queso y una sartén con carne.
Preparar carimañolas en la freidora de aire permite lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro, reduciendo notablemente el uso de aceite - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 190 kcal (aprox.)
  • Proteína: 6 g
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Fibra: 2 g
  • Sodio: 340 mg
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las carimañolas ya cocidas y frías en la nevera hasta por 3 días, en recipiente hermético. Puedes congelarlas antes de cocer; para recalentar, lleva directo a la freidora de aire por 8 minutos a 180°C.

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