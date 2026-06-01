Receta saludable: así puede hacer carimañolas rellenas en freidora de aire

La carimañola es un clásico del desayuno en la Costa Caribe, reinventado aquí en una versión saludable para freidora de aire - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda esas mañanas en la costa Caribe donde el aroma a yuca y queso salía de la cocina, anunciando que pronto llegarían las carimañolas doraditas? Las carimañolas rellenas son el alma de los desayunos costeños, una receta que despierta nostalgia y sabor a hogar.

Esta delicia típica nace en la región Caribe de Colombia. En Barranquilla, Cartagena, Montería y pueblos del Atlántico, la carimañola es sinónimo de fiesta, reunión familiar y tradición. Aunque su versión original es frita, hoy te traigo una versión saludable y moderna, ideal para freidora de aire, perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor auténtico de nuestra tierra.

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Receta de carimañolas saludables rellenas en freidora de aire

Las carimañolas son cilindros de masa de yuca cocida y molida, rellenos comúnmente de queso costeño o carne molida. En esta versión, el método principal es la cocción en freidora de aire, que logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, usando mucho menos aceite que la fritura tradicional.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 25 minutos

El relleno puede ser de queso costeño bajo en grasa o carne molida magra, adaptándose a los gustos y necesidades de quienes buscan recetas ligeras - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kg de yuca fresca, pelada y cortada en trozos 1 cucharadita de sal 1 pizca de pimienta negra 200 g de queso costeño bajo en grasa (o mozarella bajo en sodio) 1 cucharada de aceite vegetal (opcional, para pincelar) 1 huevo (opcional, para dorar) Spray de aceite (mínimo necesario) Opcional: 1 cebolla cabezona pequeña, finamente picada Opcional: 150 g de carne molida magra cocida y sazonada (si deseas relleno mixto)

Cómo hacer carimañolas saludables rellenas en freidora de aire, paso a paso

Cocina la yuca: Pon la yuca en una olla grande con agua y sal. Cocina durante 20 minutos, hasta que esté bien cocida pero firme (evita que se deshaga). Muele la yuca: Escurre y retira la vena central. Tritura la yuca aún tibia usando prensa-puré o tenedor hasta lograr una masa homogénea y suave. Condimenta: Añade pimienta negra y mezcla bien. Si quieres un toque especial, mezcla cebolla picada muy fina a la masa. Prepara el relleno: Corta el queso costeño en bastones gruesos. Si usas carne, saltea primero con cebolla, ajo y un toque de comino. Arma las carimañolas: Toma una porción de masa (aprox. 60 g), aplánala en la palma de la mano. Coloca el relleno en el centro y cierra formando un cilindro, asegurando que quede bien sellado para que no se salga el queso al cocinar. Pincela: Si deseas, pincela cada carimañola con huevo batido o un toque de aceite para más color y crocancia. Precalienta la freidora de aire: Ponla a 200°C durante 3 minutos. Cocina: Coloca las carimañolas en la canasta sin amontonar. Rocía con spray de aceite. Cocina durante 10-12 minutos, gira y cocina otros 10-12 minutos hasta que estén doradas y crocantes. Sirve caliente: Acompaña con suero costeño light, ají casero o una ensalada fresca.

Con un kilogramo de yuca, la receta rinde entre ocho y diez carimañolas medianas, ideales para compartir en familia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo técnico 1: Tritura la yuca aún tibia, así la masa será más suave y fácil de manejar.

Consejo técnico 2: No sobrecargues la freidora de aire, así el calor circula bien y logras una cocción pareja.

Consejo técnico 3: Si la masa está muy seca, añade una cucharada de agua de cocción para darle elasticidad.

Consejo técnico 4: Siempre sella bien los extremos para que el queso no se derrita y salga durante la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 carimañolas medianas, suficientes para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Preparar carimañolas en la freidora de aire permite lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro, reduciendo notablemente el uso de aceite - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 190 kcal (aprox.)

Proteína: 6 g

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 30 g

Fibra: 2 g

Sodio: 340 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las carimañolas ya cocidas y frías en la nevera hasta por 3 días, en recipiente hermético. Puedes congelarlas antes de cocer; para recalentar, lleva directo a la freidora de aire por 8 minutos a 180°C.

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