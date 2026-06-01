Colombia

Chontico Día resultados de hoy lunes 1 de junio, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Guardar
Google icon
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este lunes 1 de junio de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 2415.

Quinta: 5.

¿Cómo participar en el Chontico Día?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué haría el Gobierno Trump si Petro desconoce los resultados de las elecciones en Colombia: esto dijo el senador estadounidense Bernie Moreno

El congresista destacó la calidad del sistema electoral colombiano y señaló que no hubo presencia de miembros del Gobierno nacional durante la jornada electoral

Qué haría el Gobierno Trump si Petro desconoce los resultados de las elecciones en Colombia: esto dijo el senador estadounidense Bernie Moreno

Esta fue la vez que Gustavo Petro usó la camiseta de la selección Colombia en su campaña del 2022

Debido al reclamo del candidato Iván Cepeda en redes sociales, sus detractores recordaron las veces que Petro también la utilizó

Esta fue la vez que Gustavo Petro usó la camiseta de la selección Colombia en su campaña del 2022

Paola Turbay le respondió a Margarita Rosa de Francisco tras el video en el que la critica por su postura política: “No son mis opiniones, son cifras”

Las famosas han protagonizado un intercambio de ideas en sus redes sociales, debido a la postura política de cada una y defendiendo los ideales que respaldarían en estas elecciones

Paola Turbay le respondió a Margarita Rosa de Francisco tras el video en el que la critica por su postura política: “No son mis opiniones, son cifras”

EN VIVO|Elecciones en Colombia 2026: Con llamado a debate y posibles amenazas de fraude, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se vuelven a enfrentar

Tras una jornada marcada por denuncias, cuestionamientos al preconteo y la definición de los finalistas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda comenzaron a medir fuerzas con duros ataques de cara a la segunda vuelta del 21 de junio

EN VIVO|Elecciones en Colombia 2026: Con llamado a debate y posibles amenazas de fraude, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se vuelven a enfrentar

Así se distribuirían los apoyos por partidos para Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta: los del Pacto estarían en desventaja

Las confirmaciones de los principales partidos, junto con figuras del ámbito legislativo y exfuncionarios, consolidaron los bloques de apoyo y delinearon el panorama electoral colombiano de cara a la segunda vuelta

Así se distribuirían los apoyos por partidos para Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta: los del Pacto estarían en desventaja
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Deportes

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

Se puede usar o no la camiseta de la selección Colombia en campañas políticas: abogado explica cuáles son los límites legales

La Federación Colombiana de Fútbol se refirió al uso de la camiseta de la selección en actividades políticas: “Es un ícono de unidad”