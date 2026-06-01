Colombia

ONU y OEA se pronunciaron tras las elecciones presidenciales en Colombia: instaron a proteger la transparencia y la calma en segunda vuelta

Las dos organizaciones internacionales instaron a la sociedad y a las autoridades a garantizar que la segunda vuelta presidencial se lleve adelante bajo condiciones de tranquilidad y respeto democrático

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Leonel Fernández, jefe de la Misión Electoral de la OEA, hizo su pronunciamiento y fue dado por los canales oficiales de la Organización de los Estados Americanos - crédito @OEA_oficial/X

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitaron a todos los actores políticos y sociales en Colombia que mantengan el compromiso con unas elecciones libres y en paz, después de la primera vuelta presidencial celebrada este 31 de mayo de 2026.

Ambas organizaciones felicitaron el desarrollo de la jornada y destacaron la importancia de que la segunda vuelta del próximo 21 de junio transcurra bajo las mismas condiciones.

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El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, envió un mensaje de apoyo al proceso electoral y expresó: “Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo”.

El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, envió un mensaje de apoyo al proceso electoral en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP
El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, envió un mensaje de apoyo al proceso electoral en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

Campbell confirmó la presencia de la ONU durante la jornada, señalando que la organización acompañó el evento para monitorear la situación de derechos humanos.

Durante su balance, Campbell indicó que la ONU no documentó violaciones o vulneraciones significativas de derechos humanos en la jornada electoral. Además, enfatizó la importancia de que en las próximas semanas se respete el compromiso por unas elecciones libres y en paz, así como la implementación de las recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo.

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Por su parte, la OEA reconoció la labor de las autoridades electorales y del pueblo colombiano. El secretario general, Albert R. Ramdin, valoró la participación ciudadana y la organización de la jornada, que calificó de pacífica y ordenada. Ramdin también anunció que la OEA estará presente en la segunda vuelta con una robusta misión de observación.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, valoró la participación ciudadana y la organización de la jornada, que calificó de pacífica y ordenada - crédito Misión UE
El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, valoró la participación ciudadana y la organización de la jornada, que calificó de pacífica y ordenada - crédito Misión UE

En este contexto, Leonel Fernández, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, dirigió un mensaje a la ciudadanía. “Felicito al país por una jornada cívica tranquila y participativa, que tuvo una concurrencia ciudadana superior a la registrada en anteriores elecciones presidenciales”, afirmó.

Fernández precisó que la misión desplegó noventa y seis observadores y especialistas en veintiséis departamentos, el Distrito Capital y cinco ciudades en el exterior. El despliegue permitió analizar diferentes fases del proceso, desde la etapa previa hasta los escrutinios.

El jefe de la misión destacó el papel de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación. “Reconocemos el trabajo profesional de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación, que garantizaron que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad”, sostuvo Fernández. Además, saludó la instalación del cien por ciento de las mesas de sufragio tanto en Colombia como en el exterior.

Fernández detalló que los observadores visitaron 412 puestos de votación y 1.340 mesas, donde constataron que la jornada transcurrió de manera fluida, el conteo de votos siguió los procedimientos oficiales y el material electoral permaneció custodiado. La misión observó que el sistema de preconteo funcionó con rapidez y permitió la difusión de resultados preliminares dos horas después del cierre de las urnas.

OEA - crédito @OEA_oficial/X
Leonel Fernández, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA - crédito @OEA_oficial/X

En su mensaje, Fernández felicitó a las dos fórmulas que avanzaron a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. Invitó a las candidaturas y a sus equipos de campaña a promover un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa. “La ciudadanía se beneficia de debates enfocados en propuestas y visiones para el futuro del país”, manifestó.

La misión de la OEA llamó a todos los actores nacionales e internacionales a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad soberana del pueblo colombiano. Fernández remarcó que, en esta fase, resulta fundamental que el diálogo entre las fuerzas políticas y las autoridades electorales contribuya a disipar dudas y canalizar reclamos a través de los mecanismos institucionales.

La misión permanece en territorio colombiano para observar los escrutinios y anunció la próxima presentación de un informe con hallazgos y recomendaciones para la segunda vuelta. La OEA confirmó que desplegará nuevamente un equipo de observadores con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia.

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