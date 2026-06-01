Colombia

Miniterio de Transporte se pronunció por la muerte de un joven en embalse de El Peñol en Guatapé: embarcación habría violado normas de seguridad

Las pesquisas oficiales apuntan a determinar si el operador responsable garantizó la protección de los pasajeros durante la navegación y si se acataron los protocolos establecidos para la seguridad en el transporte fluvial

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El Peñol - Guatapé
El Ministerio de Transporte evalúa posibles sanciones administrativas tras detectar eventuales irregularidades en la embarcación vinculada al incidente - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

El fallecimiento de Alexander Avendaño en el embalse El Peñol, en Guatapé, sigue generando fuertes reacciones por parte de las autoridades nacionales, especialmente tras comprobarse que se habrían presentado irregularidades por parte de la embarcación que transportaba al joven el día del incidente.

De hecho, en la mañana del lunes 1 de junio, el Ministerio de Transporte advirtió que podrían imponerse sanciones administrativas si se comprueban violaciones a la normativa vigente.

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La ministra María Fernanda Rojas advirtió que, aunque la entidad turística cumplía con toda la documentación exigida por el ministerio, la embarcación habría presentado fallas de seguridad durante el recorrido por el embalse en el que estuvo presente Avendaño.

“La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones”, afirmó la ministra.

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Según la cartera, la embarcación involucrada contaba con todos los documentos exigidos: patente de navegación, certificado técnico, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil.

Sin embargo, las autoridades investigan si durante la navegación se infringieron las reglas sobre el uso obligatorio de chalecos salvavidas y otras condiciones operativas. La Ley 1242 de 2008 obliga a que pasajeros y tripulación lleven siempre el chaleco desde el embarque y prohíbe abordar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante el recorrido.

“El llamado es a todos los operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para que cumplan rigurosamente las normas de seguridad. La prevención de este tipo de hechos es una responsabilidad compartida y cada medida de protección puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia”, agregó la ministra

Actualmente, se adelanta un proceso de verificación para determinar si existieron incumplimientos relacionados con el uso de elementos de protección y el estado de los pasajeros o tripulantes. De hallarse responsables, los operadores enfrentarían sanciones administrativas, según lo prevé el régimen de transporte fluvial y bajo la vigilancia de la Superintendencia de Transporte.

Varios de los implicados han denunciado amenazas contra su vida tras lo ocurrido en el embalse de El Peñol - crédito Jimmy Nomesqui - Infobae Colombia/Captura de Video Facebook
Varios de los implicados han denunciado amenazas contra su vida tras lo ocurrido en el embalse de El Peñol - crédito Jimmy Nomesqui - Infobae Colombia/Captura de Video Facebook

El Ministerio de Transporte enfatizó que la prevención de tragedias en la navegación no es una tarea exclusiva de los operadores.

El organismo reiteró su acompañamiento a las familias afectadas y su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de seguridad en la navegación. La vigilancia sobre el cumplimiento de las normas continuará como parte del esfuerzo institucional para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Entretanto, la familia de Alexander Avendaño Varelas despidió al joven de 22 años en un ambiente marcado por el dolor y la exigencia de justicia, mientras las versiones de los implicados en el caso han comenzado a circular en medio de una fuerte presión social. La muerte de Alexander, ocurrida en el embalse El Peñol-Guatapé, sigue bajo investigación y ha movilizado tanto a las autoridades como a la comunidad de Antioquia.

La atención pública se ha volcado hacia las personas señaladas por la opinión pública. Una de ellas, María José Caro, decidió hablar y negó cualquier participación directa en las agresiones que terminaron con la vida del joven.

En su comunicado, Caro aseguró que solo presenció el altercado y que cuando llegó, ya había terceros intentando controlar la situación. “Nunca lo toqué ni incité a otros a agredirlo”, afirmó. Además, denunció haber sido víctima de amenazas y señaló que ya presentó denuncias formales ante la Fiscalía para protegerse junto a su familia.

El caso ha generado un ambiente tenso, donde la difusión de videos y mensajes en redes sociales ha complicado la identificación de responsabilidades reales. Otro de los señalados, conocido como DJ Coco, también manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y expresó temor ante el señalamiento mediático. Ambas personas reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades y a aportar pruebas con el fin de esclarecer los hechos y limpiar sus nombres.

La muerte de Alexander Avendaño Varelas provocó una reacción inmediata de la comunidad, que acompañó a la familia en las honras fúnebres realizadas la noche del 31 de mayo y la mañana del 1 de junio. Los actos de despedida se llevaron a cabo en la parroquia San Cristóbal, para luego trasladar el cuerpo al cementerio local. El círculo cercano al joven convocó a la comunidad a un momento de reflexión y memoria para exigir justicia y recordar al joven fallecido.

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