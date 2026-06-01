Colombia

Fiscalía reveló detalles de las 77 personas reportadas como desaparecidas que aparecieron en puestos de votación durante la primera vuelta

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operativos simultáneos en los que no solo ubicaron a ciudadanos anteriormente no ubicados, sino que también detuvieron a individuos requeridos por la justicia por diferentes ilícitos

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La Fiscalía identificó a 77 personas reportadas como desaparecidas durante la primera vuelta presidencial en puestos de votación de Colombia - crédito Miguel Gutiérrez/EFE
La Fiscalía identificó a 77 personas reportadas como desaparecidas durante la primera vuelta presidencial en puestos de votación de Colombia - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Un total de 77 personas que figuraban como desaparecidas en registros oficiales fueron identificadas este domingo 31 de mayo en diferentes puestos de votación del país mientras ejercían su derecho al voto, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

El hallazgo se produjo durante el desarrollo de la primera vuelta presidencial y las autoridades gestionaron de inmediato las actas de supervivencia y excluyeron a estas personas del listado de desaparecidos.

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La Fiscalía entregó este balance al cierre de la jornada electoral del 31 de mayo, en el que también se reportaron ocho capturas por delitos electorales y la apertura de 10 investigaciones por posibles irregularidades que habrían ocurrido en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre. Entre las investigaciones en curso, una involucra a la alcaldesa de El Paujil, Latia Sindy Castillo Muñoz, quien es señalada por el presunto delito de constreñimiento al sufragante.

Las personas que reaparecieron votando fueron ubicadas en departamentos como Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

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Las autoridades tramitaron actas de supervivencia y excluyeron a los votantes reaparecidos de los registros oficiales de desaparecidos - crédito Mario Caicedo/EFE
Las autoridades tramitaron actas de supervivencia y excluyeron a los votantes reaparecidos de los registros oficiales de desaparecidos - crédito Mario Caicedo/EFE

Tras comprobar su identidad, la Fiscalía y otras autoridades tramitaron la documentación necesaria para actualizar la información oficial sobre su paradero.

“77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación ubicados en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. En ese sentido, se les emitieron las actas de supervivencia y sus nombre fueron descargados de los registros oficiales”, señaló la entidad.

Delitos electorales y capturas durante la jornada

La Fiscalía también reportó que, durante el proceso electoral, ocho personas fueron capturadas por presuntos delitos electorales. Cinco de ellas fueron detenidas en flagrancia en la ciudad de Popayán, Cauca, donde se investiga un posible caso de corrupción al sufragante.

Según las autoridades, los capturados —cuatro mujeres y un hombre— habrían estado revisando certificados electorales de ciudadanos que sufragaron por un candidato específico y anotando sus datos en un listado.

En el municipio de Cumaral, Meta, otra persona fue apresada al intentar suplantar a un testigo electoral. Además, en Valledupar, Cesar, una mujer fue detenida por el presunto delito de voto fraudulento, ya que, de acuerdo con la Fiscalía, habría intentado votar en dos mesas distintas.

Acciones de la Fiscalía para garantizar la transparencia electoral

Elecciones presidenciales - Ministerio de Defensa
Durante la jornada electoral, la Fiscalía reportó ocho capturas por presuntos delitos electorales en distintas regiones del país - crédito Ministerio de Defensa

Como parte de las acciones orientadas a asegurar la transparencia de los comicios, se abrieron 10 investigaciones relacionadas con delitos electorales en varios departamentos.

Una de estas investigaciones la asumió un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y está dirigida a una mandataria local, mientras que la Procuraduría también inició un proceso disciplinario por hechos similares.

En paralelo, unidades del CTI y la Policía Nacional hicieron efectivas 85 órdenes de captura por delitos no vinculados con las elecciones. Las detenciones ocurrieron en diferentes regiones y corresponden a casos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y acceso abusivo a sistemas informáticos.

Primer plano de una persona usando un smartphone para fotografiar un certificado electoral blanco con texto en español, sostenido por la otra mano.
Cinco personas fueron capturadas en flagrancia en Popayán, Cauca, por presunta corrupción al sufragante, tras revisar y registrar certificados electorales - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Entre las personas detenidas figura un jurado de votación en Hato Corozal, Casanare, quien era buscado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Este operativo refuerza la estrategia de las autoridades para identificar y capturar a responsables de conductas penales aprovechando la movilización ciudadana durante la jornada electoral.

Así, la Fiscalía General de la Nación concluyó su balance sobre la primera vuelta presidencial, en la que resultaron ganadores Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, subrayando la importancia de las medidas adoptadas para la protección de la transparencia y la legalidad del proceso.

Entretanto, las autoridades ya empezaron a alistar las estrategias de seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial que se adelantará el 21 de junio en todo el territorio nacional.

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