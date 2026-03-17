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Así fue como un avión de Latam evitó colisionar con helicóptero de la Fuerza Aérea en el aeropuerto El Dorado, según la Aerocivil

La documentación oficial menciona la imposibilidad de descartar rotundamente una situación de peligro

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Avión de Latam se vio
Avión de Latam se vio involucrado en una emergencia con un helicoptero de la Fuerza Aérea en EL Dorado el 20 de Febrero - crédito Europa Press

Un informe oficial de la Dirección de Inversiones de la Aeronáutica Civil, difundido en la mañana del 17 de marzo de 2026, alertó sobre los posibles riesgos evitados durante el incidente ocurrido el 20 de febrero de 2026 entre un helicóptero de la Fuerza Aérea y un avión de la aerolínea Latam en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El reporte entregado por un funcionario de la Aerocivil, endicó que de no haber reaccionado a tiempo hubiera podido ocurri una tragedia.

“No hay espacio para poder afirmar que si el avión hubiera despegado no hubiera habido un conflicto o un caso de un mid-air collision, que es un encuentro de trayectorias de vuelo de dos máquinas“, según la dirección mencionada.

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Al referirse a los resultados de la investigación, funcionarios del área reiteraron: ”Importante tener en cuenta que lo que refleja la investigación, pues está calculado“, advirtiendo que los escenarios modelados confirmaron riesgos latentes durante la secuencia de despegue interrumpido.

La documentación oficial menciona la imposibilidad de descartar rotundamente una situación de peligro, con la precisión de que "no es un suceso que se pueda sustentar y afirmar que efectivamente queda descartado que no pudiera haber una condición crítica de vuelo para las dos aeronaves“, conforme al análisis técnico entregado por la Dirección de Inversiones de la Aeronáutica Civil.

Aeronáutica Civil sobre emergencia entre avión de Latam y helicóptero de la Fuerzas Aérea - crédito Ministerio de Transporte

Vuelo LA4278 de Latam abortó despegue

Un avión Airbus 320 de Latam Airlines Colombia, que debía cubrir la ruta Bogotá–San Andrés como vuelo LA4278, abortó su despegue el viernes 20 de febrero en el Aeropuerto El Dorado luego de detectar la irrupción de un helicóptero militar en la trayectoria de despegue, lo que activó los protocolos de seguridad establecidos y obligó el desembarque inmediato de los 157 pasajeros.

El incidente provocó una operación de emergencia que incluyó el traslado de los ocupantes en buses y la revisión técnica exhaustiva de la aeronave, en medio de alta demanda de vuelos nacionales y bajo estricta coordinación con las autoridades aeronáuticas.

La situación generó un aumento inusual en la temperatura de las ruedas del avión durante la maniobra de frenado forzoso, lo que derivó en el desinflado de los neumáticos y motivó el traslado del Airbus 320 a un hangar para una inspección técnica más detallada.

Imágenes de una aplicación de seguimiento de vuelos muestran el momento exacto en que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC4021) se cruza en la trayectoria de un avión comercial cerca del Aeropuerto El Dorado en Bogotá - crédito Captura de Video X

En el comunicado oficial de Latam Airlines Colombia, se explica que la tripulación ejecutó el procedimiento de despegue interrumpido apenas advirtió la presencia del helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en la trayectoria prevista. La compañía indicó: “Ante la presencia del helicóptero, la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación”.

El episodio obligó a inspeccionar íntegramente el avión antes de autorizar cualquier nueva operación. Para los 157 pasajeros y tripulantes, la empresa reportó asistencia en tierra y activó el “servicio de emergencia para verificar el estado de las personas que se encontraban a bordo durante el evento”.

No se registraron afectaciones de salud y a todos se les garantizó atención médica si la requerían. El embarque se llevó a cabo de forma ordenada y fue acompañado por personal del aeropuerto y de la aerolínea.

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

El hecho de que la tripulación interrumpiera la maniobra justo en la carrera final antes del despegue y frente a la incursión de un helicóptero militar evidencia el alcance de los protocolos de seguridad en el principal aeropuerto del país.

El propio comunicado difundido por Latam Airlines Colombia fue especificó al mencionar que: “Quienes deseen continuar con sus planes de viaje serán reacomodados en un vuelo previsto para hoy, inicialmente a las 8:30 p. m. local. Latam Airlines Colombia reitera que la seguridad es su principal prioridad y que todas sus operaciones se realizan bajo estrictos estándares operacionales y siguiendo los lineamientos de la autoridad aeronáutica”.

Los pasajeros afectados recibieron información directa del personal en la terminal y fueron orientados a consultar el sitio web oficial de la aerolinea, las aplicaciones digitales y las líneas de atención para conocer el estado actualizado de sus itinerarios.

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