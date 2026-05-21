‘Valentina Mor’ fue capturada de nuevo tras ser señalada de drogar a extranjeros en Medellín y Cartagena para robarlos

Cae Valentina Mor: investigan si la influenciadora pertenece a una red de robo a turistas en Medellín y Cartagena: la venezolana había sido dejada en libertad hace un par de semana - crédito @FicoGutierrez / X

Valentina Mor, conocida en redes sociales por su actividad como creadora de contenido, fue capturada en Medellín durante un operativo policial que buscaba desarticular una modalidad de robo dirigida principalmente a turistas extranjeros.

La mujer, identificada como Valentina Velásquez, estaba bajo investigación desde hace varios meses por su presunta participación en robos a turistas en Medellín y Cartagena, a quienes al parecer drogaba para despues despijarlos de sus pertenencias.

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A comienzos de mayo, fue detenida en Medellín luego de que un ciudadano extranjero la señalara por el hurto de una suma de dólares, dinero con el que la influenciadora había posado en redes sociales poco antes de su captura. No obstante, según explicó la propia creadora de contenido en su momento, recuperó la libertad porque no se logró comprobar su responsabilidad en el hurto, por lo que fue liberada pocas horas después.

La nueva captura se llevó a cabo en la mañana del 21 de mayo, durante un operativo en el barrio Laureles. En esa ocasión, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en conjunto con la SIJIN y la Fiscalía General de la Nación, realizó un allanamiento en un apartamento arrendado mediante una plataforma de alquileres temporales.

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En el lugar, la influenciadora fue sorprendida en poder de dinero en efectivo, documentos de identidad pertenecientes a un ciudadano estadounidense y varios artículos de valor, entre ellos gafas y relojes de diferentes marcas que, según la información recopilada, habrían sido reportados como robados por diversas víctimas.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, afirmó que existe material probatorio que indicaría que la investigada utilizaba sustancias tóxicas para poner en estado de indefensión a sus víctimas antes de despojarlas de sus pertenencias. “Tendrían material probatorio que apunta a que la mujer usaba sustancias tóxicas para poner en un estado de indefensión a sus víctimas”, señaló el funcionario en delacraicones recogidas por El Colombiano.

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A las declaraciones se unió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que desde su cuenta de X declaró: “Se burlaba de las autoridades en redes sociales, posaba con fajos de billetes y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada. Alias “Valentina Mor” es señalada de participar en hurtos contra ciudadanos extranjeros en Medellín y Cartagena, utilizando sustancias tóxicas para dejar a sus víctimas en estado de indefensión y luego robarlas".

El caso más reciente que se le atribuye ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando fue sorprendida portando documentos y dinero de un ciudadano extranjero. No era la primera vez que Valentina Mor enfrentaba a la justicia: a comienzos de mes ya había sido capturada por su presunta relación con otro caso de hurto a un turista en el barrio Colón, donde la víctima denunció además movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. En esa oportunidad, la influenciadora fue dejada en libertad, pero permaneció bajo vigilancia policial hasta que fue nuevamente detenida.

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Durante el último operativo, la policía encontró en su poder un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares y varios objetos de valor, como gafas y relojes. Se presume que algunos de estos elementos corresponden a denuncias previas de turistas afectados por el mismo modus operandi.

La Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación para determinar si Valentina Mor actuaba sola o formaba parte de una red dedicada al robo de turistas en Medellín y Cartagena. La mujer ya fue puesta a disposición de un juez y en las próximas horas se definirá su situación judicial. Entretanto, las autoridades reiteraron su compromiso de combatir las estructuras que afectan la seguridad y convivencia, especialmente en zonas de alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

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