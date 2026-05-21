Colombia

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

El intérprete de música romántica aseguró haber sentido contacto físico y ruidos inexplicables en el teatro donde se presentaba, una situación que nunca había experimentado en sus años de carrera

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Andrés Cepeda conmociona a su público tras confesar un episodio paranormal en su gira - crédito @andrescepeda/IG
Andrés Cepeda conmociona a su público tras confesar un episodio paranormal en su gira - crédito @andrescepeda/IG

El cantante bogotano Andrés Cepeda sorprendió a sus seguidores con un relato poco habitual en su carrera. El artista, reconocido por su capacidad para conectar con públicos diversos y por una trayectoria llena de éxitos tanto en Colombia como en el extranjero, compartió a través de sus redes sociales una experiencia que vivió durante su reciente gira internacional.

En esta ocasión, no fue una canción ni una anécdota de viaje lo que captó la atención de los fanáticos, sino un episodio que él mismo calificó como una vivencia paranormal durante un concierto en Boston.

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La historia, que rápidamente generó conversación en plataformas digitales, fue narrada por el propio Cepeda en un video. El cantante comenzó explicando que, durante la presentación en el teatro, experimentó sensaciones extrañas desde el primer momento en que pisó el escenario.

“Anoche me pasó algo rarísimo en el concierto en Boston, algo que nunca me había pasado. Una presencia muy extraña me estaba tocando el hombro, me estaba haciendo así (tocando) en la oreja... no era ninguno de mis compañeros, porque estaban muy lejos de mí”, relató el intérprete, visiblemente impactado.

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El desconcierto no se limitó a un instante aislado, sino que se mantuvo durante las dos primeras canciones del show. Cepeda detalló que incluso sus compañeros percibieron el ambiente inusual en el teatro. “Durante las dos primeras canciones sentimos cosas muy raras. Todos sabemos que los teatros tienen sus duendes, pero esto fue extraordinario, nunca nos había pasado”, añadió, haciendo referencia a las historias que suelen circular sobre fenómenos inexplicables en escenarios antiguos y cargados de historia.

El artista precisó que la sensación de una presencia invisible lo acompañó durante buena parte del concierto, al punto de llegar a desconcentrarlo y obligarlo a hacer un esfuerzo adicional para mantener la calma y continuar con la presentación.

Cepeda abordó el tema con su característico sentido del humor, pero no restó importancia al impacto que le generó la situación. Reconoció que vivió el concierto “sudando frío” y que, a pesar de su experiencia en todo tipo de escenarios, nunca antes había sentido algo similar. La historia, lejos de quedar en un simple comentario, se viralizó rápidamente y motivó a muchos de sus seguidores a compartir sus propias experiencias paranormales en teatros y espacios culturales.

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