Abelardo de la Espriella subió en Polymarket y supera a Iván Cepeda: Paloma Valencia cayó al 9%

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda le llevan fuerte ventaja a Paloma Valencia, según Polymarket - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

A pocos días de la primera vuelta presidencial, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, atraviesa una caída en sus probabilidades de alcanzar la Presidencia, de acuerdo con la plataforma global de apuestas Polymarket.

En la medición más reciente, Valencia, representante del Centro Democrático, figura con solo el 9% de posibilidades de ganar la contienda, una reducción frente al 11,3% registrado el 20 de mayo.

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El desplome en las probabilidades de Valencia marca una tendencia descendente en un escenario electoral donde la competencia se intensifica. Según los datos de Polymarket, el abogado y candidato Abelardo de la Espriella lidera con un 52%, mientras que el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda ocupa el segundo lugar con el 41% de probabilidades de llegar a la Casa de Nariño.

La recta final de todas las campañas se perfilan decisivas para definir qué aspirante sucederá a Gustavo Petro o quiénes serán los dos contendientes que pasarán a la segunda vuelta. La evolución de las cifras en Polymarket refleja el clima de incertidumbre y la volatilidad del panorama político a pocos días de la votación.

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Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia son los candidatos más fuertes según encuestas nacionales - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

El seguimiento de las apuestas internacionales se ha convertido en un termómetro alternativo que muchos analistas consideran relevante para anticipar cambios de tendencia y medir las expectativas ciudadanas sobre los principales candidatos.

La disminución de las opciones de Valencia agrega presión a su campaña en un tramo clave, mientras sus rivales directos fortalecen sus posiciones de cara al 31 de mayo de 2026, fecha de la primera vuelta electoral.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda concentran las mayores probabilidades de pasar a segunda vuelta, según Polymarket

A menos de dos semanas de la votación presidencial, Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, lideran las proyecciones para disputar la segunda vuelta en Colombia.

Según la plataforma internacional de apuestas Polymarket, ambos contendientes registran un 85% de posibilidades de avanzar a la ronda definitiva, prevista para el 21 de junio.

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Polymarket, considerada la plataforma de predicciones más influyente en materia política, expuso diferentes escenarios sobre el desenlace de la jornada electoral programada para el 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos con más probabilidades según Polymarket de pasar a una segunda vuelta - crédito @delaespriella_style y Luisa González/Reuters

La probabilidad de que Paloma Valencia compita contra Cepeda en el balotaje se ubica en apenas el 7%. Esa misma cifra corresponde a la opción de que la elección se resuelva en la primera vuelta. Por otro lado, un eventual enfrentamiento entre De la Espriella y Valencia aparece prácticamente descartado, con solo 1 % de probabilidades.

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El panorama proyectado por Polymarket ha generado expectativa tanto en los equipos de campaña como entre los observadores políticos, quienes consideran que estas tendencias pueden influir en la percepción ciudadana de cara al cierre de la contienda.

Esto dice encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto

El 15 de mayo de 2026, una encuesta de Atlas Intel, publicada por la revista Semana, anticipó un escenario de balotaje entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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El estudio, realizado entre el 9 y el 14 de mayo mediante 5.039 entrevistas presenciales en Bogotá y diversas regiones, mostró tendencias claras sobre la intención de voto para el 31 de mayo.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran encuestas nacionales por delante de la candidata Paloma Valencia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Según los resultados, Iván Cepeda lideró con un 37,6%, seguido de De la Espriella con 32,9%. Paloma Valencia ocupó el tercer lugar con 16,7%, mientras Sergio Fajardo sumó 5,9% y Claudia López alcanzó 3,5%. El voto en blanco se ubicó en 3,2%. El resto de los aspirantes no llegó al 1% de preferencia.

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La encuesta también analizó posibles escenarios de segunda vuelta. En uno, De la Espriella obtendría el 44% frente al 40,4% de Cepeda. En otro, Valencia vencería a Cepeda por 1,4 puntos (40,9% frente a 39,2%). El único caso donde Cepeda ganaría el balotaje sería ante Sergio Fajardo, con 39,4% contra 26,3%.

En cuanto al rechazo, Cepeda registró un 46,5 %, mientras De la Espriella obtuvo 39,3%. Un 14,2% rechazó a ambos. Sobre la gestión presidencial, el 50,6% desaprobó a Gustavo Petro, mientras el 38,1% la respaldó.

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