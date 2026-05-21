Técnico de Portugal, rival de Colombia, apeló a una superstición para el Mundial 2026: “Puede traer algo muy bueno”

La referencia de Roberto Martínez a los años gloriosos vinculados al seis fortalece el ánimo de Portugal, que inicia un nuevo ciclo en busca de resultados históricos en Europa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

A poco más de un mes del duelo inédito en los Mundiales FIFA entre Colombia y Portugal, la preparación física y mental se instaló en el foco de los protagonistas del torneo.

En ese contexto, tras presentar la lista de convocados, el técnico español Roberto Martínez habló con la televisión portuguesa sobre una creencia personal que, según él, podría traerle suerte a la selección de Cristiano Ronaldo: la numerología.

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Roberto Martínez destaca la fuerza simbólica de la numerología y evoca tres momentos clave para inspirar al equipo nacional en la antesala de las principales competiciones europeas-crédito @B24PT/X

El 21 de mayo de 2026, el seleccionador Roberto Martínez vinculó la preparación de Portugal para sus próximas competiciones internacionales con una lectura simbólica basada en la numerología, al destacar una “conexión” del país con el número 6.

Martínez sostuvo que esa secuencia se repitió en hitos del fútbol portugués y la presentó como un posible augurio deportivo en el ciclo que transita su equipo nacional.

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El técnico español enumeró tres antecedentes para respaldar esa idea: el título en la Eurocopa de 2016, la mejor actuación de Portugal en un Mundial en 1966 y la llegada a semifinales en 2006. Así lo reveló en entrevista con el programa Grande Entrevista del canal RTP con Vítor Gonçalves.

“Creo mucho en la numerología y creo que el seis puede traer algo muy bueno para el grupo. En 2016, Portugal ganó la Eurocopa; en el 66 fue el mejor resultado con los nueve goles de Eusébio, y en 2006 también se llegó a semifinales. Entonces creo que el seis es el momento de alcanzar aquello que Portugal merece y mucho”, dijo.

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Esta es la lista de jugadores que tendrá Portugal en el Mundial de 2026 y el concepto del técnico sobre Colombia

Esta es al lista de jugadores que estará representando a Portugal-crédito @selecaoportugal/X

A la espera de lo que será la lista final, en dónde tendrá que descartar a un jugador, el 19 de mayo de 2026, el español entregó la lista de jugadores que estará en el Mundial de 2026.

Porteros

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensores

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rubén Dias

Tomás Araújo

Volantes

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros

João Félix

Francisco Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

En la conferencia de prensa, tras la presentación de la lista final de jugadores el entrenador español Roberto Martínez, fue consultado sobre el valor de los partidos amistosos antes de enfrentar a RD Congo, así como sobre el nivel de dificultad que implicará el último encuentro ante el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo:

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“Los partidos amistosos nos permiten ajustar ideas y evaluar al equipo. No comparto la relevancia que se le otorga al duelo frente a Colombia. En una Copa del Mundo no existen clasificaciones ni equipos favoritos. Ahora, lo fundamental es asegurar el primer lugar. Jugaremos en un estadio cubierto, con buenas condiciones. Tenemos un gran respeto por la República Democrática del Congo; muchos de sus futbolistas crecieron en Bélgica, país donde trabajé y los conozco bien. Los equipos que debutan en este escenario llegan con entusiasmo y sueños difíciles de contener. En 2018, cuando dirigía en Bélgica frente a Panamá, los primeros 60 minutos fueron de los más complejos que tuvimos. Respetamos mucho a la República Democrática del Congo y a Uzbekistán. Después, veremos cómo llegamos al partido con Colombia”, expresó.

Estos son los partidos de la selección Colombia

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).