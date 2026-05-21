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Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé tras una alergia provocada por productos de belleza que vio en redes sociales

La empresaria contó que la insistencia de la menor en probar cosméticos promovidos en plataformas digitales le terminó generando un problema de salud a la joven, por lo que tuvo que llevarla a un dermatólogo

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Daniela Ospina y Salomé Rodríguez
Daniela Ospina se refirió a la educación de su hija Salomé, fruto de su relación con Rodríguez - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La deportista y empresaria Daniela Ospina volvió a ser noticia tras compartir un episodio que vivió con su hija Salomé Rodríguez ―fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez―.

En una entrevista con el programa de televisión La Red, de Caracol Televisión, Ospina habló de una situación que enfrentan varias adolescentes y sus madres: el impacto de las redes sociales en el uso de productos cosméticos formulados para pieles adultas, pero utilizados por menores.

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Salomé, de 12 años, ha seguido de cerca la vida pública de sus padres y ha crecido en un entorno marcado por la exposición mediática. En los últimos meses, Ospina notó un especial interés de su hija por las rutinas de skincare promovidas por influencers y celebridades en plataformas como TikTok e Instagram. “Lastimosamente, se volvió una realidad para todas las mamás”, reflexionó la empresaria, reconociendo que esta tendencia ha llegado a muchas familias.

La situación escaló cuando, a pesar de las advertencias de su madre y el acompañamiento de una dermatóloga, Salomé insistió en adquirir y probar productos de cuidado facial que suelen estar dirigidos a un público mucho mayor.

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Daniela Ospina habló de la relación que lleva con la familia de su hermano David Ospina
Salomé Rodríguez, de 12 años, experimentó una reacción alérgica tras insistir en probar cosméticos dirigidos a adultos, una situación que llevó a Daniela Ospina a reflexionar sobre el consumo responsable - crédito @daniela_ospina5/Instagram

“No fue posible hasta que realmente no tuvo como una alergia a todos los productos que eran bien delicados. Y un día le dije: ‘Mira, ni siquiera yo uso eso’”, relató Daniela Ospina, quien describió el momento en que la menor sufrió una reacción alérgica a los cosméticos utilizados.

Ospina confesó que el proceso fue especialmente complejo durante un año en el que la insistencia de Salomé aumentó de forma notoria, sobre todo en un mes donde la demanda por nuevos productos se hizo constante cada vez que visitaban una tienda. “Dije como: ‘¿En qué momento caí en esto?’”, expresó, haciendo referencia a la presión que enfrentan muchas madres ante estas tendencias digitales.

La empresaria subrayó la importancia de educar a su hija no solo sobre el uso responsable de productos cosméticos, sino también sobre el valor del dinero y el esfuerzo que implica conseguir estos artículos. “Le expliqué la importancia de pensar en el trabajo y esfuerzo que requiere comprar este tipo de artículos”, señaló, buscando despertar una mayor conciencia en Salomé sobre las decisiones de consumo.

Daniela Ospina aseguró que, aunque la situación no tuvo consecuencias graves para la salud de su hija, sí evidenció un desafío común en la crianza de adolescentes en la actualidad. Al compartir su experiencia, invitó a otras madres a estar atentas a la influencia de las redes sociales en sus hijos y a promover el diálogo abierto y la orientación profesional cuando sea necesario.

Daniela Ospina y Salomé Rodríguez
La empresaria subrayó la importancia de educar a los menores sobre el uso adecuado de productos y el valor del dinero, destacando la influencia de las tendencias digitales en las decisiones de consumo - crédito @daniela_ospina5/Instagram

El uso inadecuado de productos de skincare puede dañar la piel de niños y adolescentes, según expertos

El uso inadecuado de productos de skincare en menores de edad es motivo de preocupación entre dermatólogos y entidades médicas internacionales.

Según Yale Medicine, una de las instituciones más reconocidas en salud y dermatología, la piel de los niños y adolescentes es mucho más delicada que la de los adultos, por lo que el abuso de cosméticos puede provocar irritaciones, alergias, dermatitis y otros efectos adversos. Ingredientes como retinol, ácidos exfoliantes, fragancias y conservantes suelen estar presentes en productos dirigidos a adultos y no han sido suficientemente evaluados para su uso seguro en menores.

Expertos de Yale Medicine advierten que la piel de los niños y adolescentes es más delicada y vulnerable, por lo que el mal uso de productos de skincare puede causar irritaciones, alergias y daños a largo plazo - crédito Visuales IA
Expertos de Yale Medicine advierten que la piel de los niños y adolescentes es más delicada y vulnerable, por lo que el mal uso de productos de skincare puede causar irritaciones, alergias y daños a largo plazo - crédito Visuales IA

El uso de sustancias más agresivas puede no solo dañar la barrera cutánea sino también desencadenar problemas de salud a largo plazo. Además, la institución resalta que el abuso de estos productos puede tener consecuencias psicológicas, ya que fomenta la ansiedad en torno a la imagen y la perfección desde edades tempranas, detalla el estudio When Kids are Obsessed with Skin Care Products (Cuando los niños están obsesionados con productos para el cuidado de la piel) de Yale.

Por ello, Yale Medicine aconseja que cualquier rutina de cuidado en niños y adolescentes debe estar supervisada por un dermatólogo y enfocarse solo en necesidades reales de la piel, evitando la exposición innecesaria a ingredientes potencialmente dañinos.

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