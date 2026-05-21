Colombia

Ministro de Defensa se refirió a los enfrentamientos entre las comunidades Misak y Nasa en Cauca: “Apliquen la sensatez y la sabiduría ancestral”

Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que una fuerza conjunta de Ejército y Policía Nacional ha sido desplegada para tratar de restablecer el orden, en medio de la solicitud de apoyo a entidades estatales y la presencia de grupos armados ilegales en la región

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Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y un fallecido - crédito Cric Colombia
Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y un fallecido - crédito Cric Colombia

En medio de las disputas por el territorio que se viven en el municipio de Silvia, Cauca, entre las comunidades indígenas misak guambia y nasa pitayo, desde el Gobierno nacional hicieron un llamada a la sensatez.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que ya movilizó tropas del Ejército y la Policía Nacional para controlar la situación que, hasta el momento, deja al menos una persona fallecida.

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“Tenemos activadas las capacidades de la Fuerza Pública para restablecer la seguridad en la zona rural de Silvia, Cauca debido a los enfrentamientos entre comunidades Misak Guambia y Nasa Pitayó”, señaló el jefe de la cartera.

Asimismo, Sánchez hizo un llamado a las instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, además de de la iglesia católica para intermediar en el conflicto que mantienen los dos pueblos indígenas.

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El Gobierno nacional desplegó tropas del Ejército y de la Policía en la zona rural de Silvia, Cauca, para restablecer la seguridad tras los recientes enfrentamientos - crédito X
El Gobierno nacional desplegó tropas del Ejército y de la Policía en la zona rural de Silvia, Cauca, para restablecer la seguridad tras los recientes enfrentamientos - crédito X

El primer y principal curso de acción es que las mismas comunidades apliquen la sensatez y la sabiduría ancestral para solucionar las diferencias con diálogos y de manera pacífica. El segundo es la intervención de una delegación humanitaria de la Gobernación del Cauca, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, e iglesia católica para intermediar”, señaló el ministro.

Asimismo, el jefe de cartera aseguró que, además de los conflictos por el territorio, en esa zona del país también hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc que estarían reclutando de forma masiva.

“Por otra parte y en esa región, delinque una estructura de asesinos y reclutadores de las disidencias cuyo cabecilla alias “David o mi Pez” fue capturado hace pocos días por la Fuerza Pública. Desde hace meses hemos desplegado más capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y seguiremos actuando para reeestablecer las seguridad en esta región azotada por la violencia durante décadas", concluyó el ministro Pedro Sánchez.

La muerte de Luis Enrique Tunubalá, autoridad Misak, reactivó en Silvia, Cauca, una disputa territorial de años entre esa comunidad y el resguardo Nasa de Pitayó, y llevó a Aida Quilcué a pedir una intervención urgente del Gobierno colombiano para evitar que la confrontación escale en un territorio donde ya hubo un fallecido y varios heridos.

El cruce de versiones entre Misak y CRIC intensifica el debate sobre la defensa de la vida, el diálogo y la pervivencia de los pueblos indígenas.
El cruce de versiones entre Misak y CRIC intensifica el debate sobre la defensa de la vida, el diálogo y la pervivencia de los pueblos indígenas - crédito Captura de video

El saldo confirmado por las autoridades es de un muerto y un número indeterminado de heridos, sin que exista todavía un balance oficial sobre la magnitud total de los daños. La tensión aumentó tras choques directos entre integrantes de ambos pueblos en una zona rural del oriente del departamento.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Iván Cepeda, atribuyó el episodio a un conflicto territorial “que viene desde hace años y que no se ha logrado superar”. La dirigente reclamó presencia estatal con capacidad de mediación y decisión, y sostuvo que la respuesta no debía limitarse al control del orden público.

Quilcué pidió una comisión de alto nivel con presencia inmediata en el Cauca

La solicitud de Quilcué fue concreta: reclamó una comisión de alto nivel integrada por el ministro del Interior, la ministra de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades con capacidad institucional para intervenir.

“Pido también de manera urgente al Gobierno colombiano para que desde ya hagan presencia en el Cauca una comisión de alto nivel: ministro del Interior, ministra de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras y todos quienes contribuyan a salir de esta situación difícil”, dijo Quilcué.

La líder indígena y fórmula vicepreisdencial de Iván Cepeda alzó su voz sobre la situación que pasa en del departamento del Cauca y las comunidades indígenas - crédito @aida_quilcue/X

La exsenadora también advirtió que el riesgo no se agota en el asesinato de Tunubalá. Sostuvo que la falta de mediación puede agravar la confrontación entre comunidades que comparten el mismo territorio.

La secuencia de los hechos, de acuerdo con autoridades guambianas, tuvo su punto de quiebre en la madrugada del jueves 21 de mayo, cuando comuneros y autoridades Misak ingresaron al área en disputa para retomar control y presencia. La comunidad sostiene que esas tierras han sido habitadas, cuidadas y usufructuadas históricamente por su pueblo.

“Pido también de manera urgente para que las autoridades de las dos partes acudan al diálogo. Busquemos todos los mecanismos de diálogo para buscar las soluciones a este conflicto”, señaló Quilcué. La dirigente recordó además que ya había intervenido antes como mediadora y pidió retomar esos mecanismos.

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