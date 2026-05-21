Colombia

El fútbol colombiano registró un superávit histórico en transferencias internacionales en 2026, según un análisis

La industria del balompié en Colombia alcanzó un saldo favorable sin precedentes por la venta de jugadores al exterior, aunque los beneficios económicos no se reflejaron de manera uniforme en el fortalecimiento de la liga local

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José Enamorado
El fútbol colombiano cerró 2026 con un superávit récord de USD 16,23 millones en transferencias internacionales, consolidando al país como exportador de talento - crédito Gremio

El fútbol colombiano cerró el 2026 con un superávit récord de USD 16,23 millones en traspasos internacionales, después de recibir USD 19 millones por ventas y gastar USD 2,77 millones en compras, un saldo que confirma al país como exportador de talento pero que, según un análisis de Lorena Gutiérrez, no se traduce de forma proporcional en mejores condiciones para la liga local.

La magnitud del fenómeno también se ve en el volumen de jugadores en el exterior. De acuerdo con el Observatorio del Fútbol del Cies, con corte al 1 de mayo Colombia tenía 518 futbolistas activos en 135 ligas profesionales del mundo, la octava cifra más alta entre los países exportadores.

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Ese total supone un crecimiento de 47% frente a 2020, cuando había 351 jugadores colombianos fuera del país, más del doble del promedio mundial, según el estudio citado en el texto fuente. Solo Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Nigeria y Alemania superan a Colombia en cantidad de futbolistas en ligas extranjeras.

Según el informe global de transferencias que la FIFA divulgó en febrero, en 2026 salieron de Colombia 146 futbolistas para jugar en el exterior, 21 más que el año anterior y la cifra más alta registrada. La relación entre compras y ventas fue de siete a uno: por cada dólar invertido en traer refuerzos, el país recibió siete por transferencias hacia afuera.

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Luis Díaz ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich
Solo 18 futbolistas colombianos militan en las cinco grandes ligas europeas, entre ellos Luis Díaz en el Bayern Múnich y Daniel Muñoz en el Crystal Palace - crédito Bayern Múnich

El análisis de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá detalló que cada jugador vendido al exterior dejó en promedio USD 130.137, mientras que cada incorporación costó USD 29.157. La diferencia implica que Colombia vende cada futbolista, en promedio, 4,5 veces más caro de lo que paga al comprar.

Lorena Gutiérrez, decana de esa facultad y autora del análisis, explicó que ese promedio no refleja una ganancia homogénea en todo el mercado: “Vendemos a un precio 4,5 veces más alto del que pagamos cuando compramos. Suena bien, pero hay un detalle: vendemos muchos jugadores baratos y unos pocos muy caros. El promedio se sostiene gracias a operaciones de alto perfil, no porque la mayoría de transferencias deje plata gruesa”.

La misma académica resumió el desequilibrio del modelo con otra advertencia: “Este es un mercado que financia infraestructura ajena más que la propia”.

Su planteo apunta a que Colombia exporta futbolistas, pero una parte relevante del valor generado termina fortaleciendo estadios, canchas y academias fuera del país, no en los lugares donde esos jugadores se formaron.

Entre los 518 colombianos en el exterior, 18 compiten en las cinco grandes ligas europeas: la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia.

Entre los casos más visibles a Luis Díaz en el Bayern Múnich, Daniel Muñoz en el Crystal Palace y Richard Ríos en el Benfica, mientras el resto se distribuye en ligas de menor escala, donde los valores de transferencia son más bajos.

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Las ventas de futbolistas colombianos al exterior crecieron un 47% respecto a 2020, superando por más del doble el promedio global según Cies -crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Además de los clubes vendedores y compradores, los agentes ganan una parte cada vez mayor del negocio. Solo en 2025, los clubes del mundo pagaron €1.168 millones en comisiones a intermediarios por transferencias internacionales, con un aumento de 90% en un año, una suma que reduce lo que finalmente recibe la institución formadora.

Gutiérrez sostuvo que el desafío para Colombia ya no es elevar el número de ventas, sino intervenir mejor en los flujos posteriores del mercado: “El reto para Colombia no es vender más, porque eso ya lo está haciendo en niveles récord; el desafío entonces es construir capacidades financieras y jurídicas para participar de los flujos secundarios, especialmente del mecanismo de solidaridad FIFA”.

Ese mecanismo obliga a distribuir el 5% de una transferencia internacional entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y los 23 años, según la FIFA. Si un equipo barrial, una escuela municipal o una división menor tuvo al futbolista en ese período, le corresponde una parte del pago.

El análisis pone como ejemplo la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich por €70 millones, una operación que generó cerca de €3,5 millones para los clubes que participaron en su formación. Ese dinero, sin embargo, solo llega si las instituciones tienen en regla su documentación.

Para acceder al mecanismo de solidaridad y a los derechos de formación, los clubes necesitan tres condiciones básicas, según el análisis de la Universidad de San Buenaventura: estar registrados en el sistema FIFA TMS, mantener actualizado el pasaporte deportivo de cada jugador y conservar contratos o registros que acrediten en qué años el futbolista estuvo en sus categorías formativas. Sin esos soportes, el pago no se ejecuta aunque el jugador se haya formado allí.

La diferencia entre compras y ventas de jugadores muestra que Colombia paga en promedio USD 29.157 e ingresa USD 130.137 por futbolista vendido al extranjero - crédito Colprensa
La diferencia entre compras y ventas de jugadores muestra que Colombia paga en promedio USD 29.157 e ingresa USD 130.137 por futbolista vendido al extranjero - crédito Colprensa

El estudio conecta este movimiento de jugadores con una tendencia más amplia de la economía del país. Según el Banco de la República, las exportaciones de servicios representaron el 27,9% del total vendido por Colombia al exterior al cierre del tercer trimestre de 2025.

Dentro de esa categoría, el fútbol puede leerse como talento humano colombiano que presta servicios en otros países y genera divisas que vuelven, al menos en parte, al país. La tesis de Gutiérrez es que ese flujo podría tener mayor impacto local si los clubes formadores mejoraran su estructura administrativa y jurídica.

La decana afirmó: “Profesionalizar la gestión financiera de los clubes formadores y articularlos con instituciones académicas y de comercio exterior podría convertir el récord deportivo de hoy en una palanca de desarrollo regional sostenible”. El diagnóstico final del análisis es que Colombia ya aprendió a formar futbolistas para el mercado global, pero todavía no cobra ese talento con la lógica de un país exportador.

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