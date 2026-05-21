Colombia

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: estaría relacionado con la salud mental del actor

Ríos generó preocupación entre los seguidores de la exitosa serie colombiana al publicar un emotivo mensaje en redes sociales, en el que se refirió a la salida de Bolívar de la nueva temporada y despertó inquietud por el estado del actor

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Fabián Ríos pide oraciones por Francisco Bolívar tras su salida de ‘Sin senos sí hay paraíso’: estaría relacionado con su salud mental - crédito Fabián Ríos Facebook
Fabián Ríos pide oraciones por Francisco Bolívar tras su salida de ‘Sin senos sí hay paraíso’: estaría relacionado con su salud mental - crédito Fabián Ríos Facebook

La exitosa saga Sin senos sí hay paraíso, que se graba actualmente en Colombia, vive días de incertidumbre y apoyo entre su elenco a raíz de la ausencia de uno de sus personajes más queridos.

Fabián Ríos, uno de los protagonistas de la serie, utilizó sus redes sociales para pedir oraciones y enviar un mensaje de apoyo a su compañero y amigo Francisco Bolívar, quien interpreta a Jota desde 2008.

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En una emotiva publicación, Ríos compartió: “Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”. Dirigiéndose a sus seguidores, añadió: “Por ese amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz, mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos, solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros, sus compañeros”.

Sin senos si hay paraíso
La ausencia de Francisco Bolívar en la nueva temporada de la exitosa serie generó inquietud entre los seguidores y alimentó rumores sobre complicaciones de salud - crédito Telemundo

Ríos, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la ausencia de Bolívar, insistió en la importancia del acompañamiento y la solidaridad: “Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad, como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mí nene ‘Pachito’, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”. Cerró su mensaje diciendo: “Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi ‘Pachito’ hermoso”.

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La preocupación por la situación de Francisco Bolívar se hizo pública luego de que el periodista Carlos Ochoa informara que el actor había sido apartado de la producción y reemplazado por David Trejos, quien asumió el papel en medio de las grabaciones. Aunque no hay un comunicado oficial de la producción ni del propio Bolívar, versiones señalan que el actor estaría enfrentando complicaciones de salud mental.

Fabián Ríos pidió oraciones por Francisco Bolívar, su compañero en ‘Sin senos sí hay paraíso’, y expresó públicamente su aprecio y preocupación por el actor - crédito Fabián Ríos / Facebook
Fabián Ríos pidió oraciones por Francisco Bolívar, su compañero en ‘Sin senos sí hay paraíso’, y expresó públicamente su aprecio y preocupación por el actor - crédito Fabián Ríos / Facebook

Las alertas entre los seguidores de la serie se prendieron cuando en un adelanto de la serie el personaje de Jota no estaba siendo interpretado por Bolívar, lo que generó dudas, pues en enero del 2026, el actor había anunciado su participación en las grabaciones.

Incluso en varias publicaciones, Francisco había enseñado que se había cortado de nuevo el cabello para interpretar de nuevo al personaje. Sin embargo, el periodista Carlos Ochoa aseguró que, pese a haber estado en el set de grabación, no se habría sentido cómodo de nuevo con su personaje, lo que estaría relacionado también con un supuesto problema de salud mental, información que no ha sido confirmada ni negada por parte del equipo o el mismo actor.

Francisco Bolívar, sobrino del libretista y exsenador Gustavo Bolívar, ha sido parte fundamental del universo de Sin senos sí hay paraíso, convirtiéndose en uno de los personajes más recordados y queridos por la audiencia desde el inicio de la saga. Su ausencia en la nueva temporada coincide con una etapa especialmente difícil para el equipo, que hace apenas unas semanas vivió un trágico episodio durante el rodaje en el centro de Bogotá, donde un ataque armado dejó dos personas muertas.

Francisco Bolívar logró cierto reconocimiento y proyección en el mundo de la actuación - crédito @franciscobolivar/Instagram
El actor ha recibido una ola de reacciones y mensajes tras conocer su salida de las grabaciones de la nueva temporada - crédito @franciscobolivar/Instagram

En medio de este contexto, los mensajes de apoyo no han parado de llegar a Bolívar. Hace pocos días, el actor apareció en redes sociales compartiendo un video en el que se muestra de buen ánimo jugando con su gata Nala. Sus seguidores respondieron con palabras de aliento como “Todo estará bien campeón. Mucha oración y fortaleza”, “Recupérate pronto, la vida es bella y todo pasa” y “Dios te bendiga siempre”.

La situación ha generado una ola de solidaridad no solo entre compañeros de elenco, sino también entre los seguidores de la serie, quienes esperan ver pronto a Francisco Bolívar de regreso, “mucho más fuerte que siempre”.

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