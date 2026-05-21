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El colombiano Gustavo Puerta aseguró que no le teme a Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Sea quien sea, iría a muerte”

El volante atendió a los medios de comunicación en la concentración de la selección Colombia en Medellín y, junto a Camilo Vargas, se mostraron cautelosos con la lista final de 26 convocados

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Gustavo Puerta fue capitán de la selección Colombia sub-20 y estuvo en los partidos amistosos contra Francia y Croacia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
Gustavo Puerta fue capitán de la selección Colombia sub-20 y estuvo en los partidos amistosos contra Francia y Croacia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Gustavo Puerta habló de un posible cruce con Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 y dijo que, si le toca marcarlo con la selección Colombia, se olvidará de su nombre para disputar cada balón “a muerte”.

El mediocampista de 22 años también admitió que todavía no se siente dentro de la lista definitiva de 26 jugadores que elegirá el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

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Colombia integra el grupo K del torneo y enfrentará a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Ese marco es el que le dio sentido a la consulta sobre un eventual duelo con Ronaldo, una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

“Sería un momento único, pero en ese momento voy a estar representando a 50 millones de colombianos, entonces me olvidaría de que es Cristiano, sea quien sea, e iría a muerte siempre como lo hago en cada partido”, dijo Puerta en declaraciones a los medios de comunicación. La respuesta llegó durante una atención a medios realizada el jueves 21 de mayo.

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Gustavo Puerta. - crédito AFP
Gustavo Puerta. - crédito AFP

Ante la pregunta sobre si, por cómo cerró la temporada, ya se considera dentro de los convocados al Mundial, Puerta respondió primero con un “No”,. Después matizó su contestación con una idea central: su rendimiento le da argumentos, pero la decisión final todavía no está tomada.

“Es cierto que vengo haciendo un buen trabajo, pero hay que esperar hasta el final, hay que esperar hasta que salga la lista y ahí ya poder decirte que sí”, afirmó Puerta. En otra respuesta, el volante añadió que cada jornada en la concentración cuenta como una oportunidad para convencer al cuerpo técnico.

“Sí, claro, yo creo que cada día que estamos acá es una oportunidad para dar lo mejor, para convencer, como tú dices al cuerpo técnico, al profe y cada que estoy acá intento dar lo mejor de mí, desde el primer día aprovecha la oportunidad y eso es lo que voy a seguir haciendo para estar en esa lista de los 26”, dijo el volante.

Gustavo Puerta estuvo en la convocatoria para los partidos contra Francia y Croacia - crédito FCF
Gustavo Puerta estuvo en la convocatoria para los partidos contra Francia y Croacia - crédito FCF

El mediocampista del Racing de Santander aparece como una de las opciones para reforzar una zona del campo con alta competencia interna. El medio también señaló que Lorenzo ya lo había llamado a un microciclo de la selección en octubre de 2022, después de su paso por la Sub 20 y por Bayer Leverkusen.

Puerta llegó a esta convocatoria tras una temporada destacada y con el antecedente de haber debutado y marcado su primer gol con la selección mayor el año pasado, en la victoria 2-1 frente a Nueva Zelanda. En ese partido, además, fue elegido como la figura.

El cuerpo técnico trabaja la preparación física en el campamento de Guarne

Camilo Vargas fue el portero titular durante la Eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Camilo Vargas fue el portero titular durante la Eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Durante la misma atención a medios también habló el arquero Camilo Vargas, mientras la selección adelanta un campamento en la sede deportiva de Atlético Nacional en Medellín, ubicada en Guarne. Su intervención apuntó a la preparación previa a una competencia con tiempos cortos de recuperación entre partidos.

“Lo más importante es prepararnos, tener una buena base física porque sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación. Arrancar de ahí, ya cuando se depure la lista o tengamos la decisión final del entrenador, tener los conceptos claros de cada rival que tengamos”, dijo el portero apuntado a ser el titular.

El guardameta describió el escenario de la posición como una disputa abierta entre tres porteros y evitó adjudicarse el puesto. “Somos tres opciones, tres porteros en la posición; de los que se decidan en la lista final, que vayan. Lo más importante es estar preparado y aportar lo que el cuerpo técnico quiera”.

Vargas enmarcó su convocatoria en términos de proceso y no de jerarquías. “Contento de pertenecer a esta prelista de 55 jugadores que el entrenador ha designado. Tratar de prepararnos de la mejor manera para afrontar este lindo reto que tenemos como Selección y como país”.

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