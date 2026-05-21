Agente del Esmad que disparó contra Dilan Cruz en 2019 sería nuevamente investigado: Procuraduría ordenó reinicio de las indagaciones

Fotografía de Dilan Cruz en una manifestación en su memoria - crédito Sergio Acero/Colprensa

Seis años y medio después de que se conociera de la muerte del joven de 18 años Dilan Cruz en medio de los disturbios protagonizados en el centro de Bogotá por cuenta del llamado estallido social, la Procuraduría General de la Nación tomó una drástica decisión.

Según información compartida por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el ente disciplinario ordenó la anulación del proceso que se adelantaba contra el agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) Manuel Cubillos Rodríguez, para reiniciar nuevamente el trámite, esta vez reconociendo el homicidio de Cruz como una grave violación a los derechos humanos.

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“El 26 de marzo de 2026, la Procuraduría General de la Nación anuló la decisión disciplinaria tomada previamente en el caso del homicidio de DILAN CRUZ MEDINA. Esto significa que el proceso contra el agente Manuel Cubillos Rodríguez deberá comenzar nuevamente”, señaló la fundación.