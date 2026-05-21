Encuesta revela la imagen de Gustavo Petro y del Gobierno nacional a semanas de finalizar su mandato

: El sondeo de CB Global Data registró cifras de desaprobación elevadas para el presidente y su gabinete, mientras la comparación regional situó a Colombia en una posición media-baja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La más reciente encuesta de CB Global Data mostró que la percepción ciudadana sobre la gestión del presidente Gustavo Petro y del Gobierno nacional alcanzó niveles de insatisfacción elevados a semanas de que finalice el actual periodo presidencial en Colombia.

El estudio, realizado entre el 15 y el 20 de mayo de 2026, reveló que casi 60% de los consultados expresó insatisfacción con la administración actual, mientras la imagen negativa del mandatario se mantuvo en cifras similares.

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Según la ficha técnica divulgada por CB Global Data, la medición se llevó a cabo con una muestra de 2.503 personas mayores de 18 años, residentes en diferentes regiones de Colombia.

El estudio, realizado entre el 15 y el 20 de mayo de 2026, reveló que casi 60% de los consultados expresó insatisfacción con la administración actual, mientras la imagen negativa del mandatario se mantuvo en cifras similares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El margen de error estimado fue de ±1,9%, y el nivel de confianza de 95%. El cuestionario fue aplicado de manera online, siguiendo parámetros de proporcionalidad en sexo, nivel educativo y edad.

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En la consulta sobre el desempeño del Gobierno nacional, 59,6% de los encuestados manifestó estar insatisfecho con la gestión, sumando las categorías “muy insatisfecho” y “algo insatisfecho”.

En contraste, 39,2% indicó satisfacción, ya sea alta o moderada. Solo 1,2% prefirió no responder. El detalle de las respuestas muestra que la opción “muy insatisfecho” alcanzó 50,1%, mientras “algo insatisfecho” sumó 9,5%. El segmento satisfecho se desglosó en 20,5% “muy satisfecho” y 18,7% “algo satisfecho”.

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En la consulta sobre el desempeño del Gobierno nacional, 59,6% de los encuestados manifestó estar insatisfecho con la gestión, sumando las categorías “muy insatisfecho” y “algo insatisfecho” - crédito CB Global Data

En cuanto a la imagen del presidente Gustavo Petro, el estudio identificó que 59,7% de los consultados tiene una percepción negativa.

Esta cifra resulta de la suma entre quienes calificaron la gestión presidencial como “mala” (13,4%) o “muy mala” (46,3%). En el polo opuesto, 38,9% valoró la gestión como positiva, repartida entre “muy buena” (19,5%) y “buena” (19,4%). El porcentaje de personas sin opinión fue de 1,4%.

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En cuanto a la imagen del presidente Gustavo Petro, el estudio identificó que 59,7% de los consultados tiene una percepción negativa - crédito CB Global Data

Imagen de Gustavo Petro en Latinoamérica

A nivel regional, la medición de mayo de 2026 incluyó una comparación entre los principales mandatarios de Latinoamérica. Los datos de CB Global Data ubicaron a Gustavo Petro en la parte media-baja del ranking regional, lejos de los jefes de Estado mejor valorados.

En el mismo ejercicio, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la lista con una aprobación de 67,8%. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, obtuvo 67,5%, seguido por Luis Abinader, de República Dominicana, con 60,2%.

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El informe de CB Global Data indicó que el presidente de Perú, José María Balcázar, registró el menor nivel de aprobación (20,5%). Delcy Rodríguez, de Venezuela, y Javier Milei, de Argentina, también se ubicaron en los puestos más bajos, con 24,1% y 34,8%, respectivamente.

En la medición correspondiente a Colombia, el 12,6% de los encuestados consideró “buena” la gestión de Gustavo Petro y 27,4% la catalogó como “muy buena”. Por el contrario, 25,0% la consideró “mala” y 31,5% “muy mala”. El balance resultó en 40,0% de imagen favorable y 56,5% de imagen negativa, cifras que muestran una ligera mejora respecto a abril de 2026, cuando la imagen positiva era de 38,2% y la negativa de 57,5%.

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En la medición correspondiente a Colombia, el 12,6% de los encuestados consideró “buena” la gestión de Gustavo Petro y 27,4% la catalogó como “muy buena” - crédito CB Global Data

El informe también señaló que la posición de Petro en el ranking regional no experimentó cambios significativos frente a meses anteriores, manteniéndose fuera de los primeros lugares y lejos de los presidentes con menor respaldo. En abril de 2026, el mandatario colombiano ocupaba el puesto 12 de 18 evaluados.

Entre los líderes latinoamericanos, Daniel Noboa, de Ecuador, fue quien registró el mayor incremento mensual en imagen positiva, con 3,7 puntos porcentuales. Por su parte, Delcy Rodríguez mostró la mayor disminución en aprobación, al descender 3,4 puntos.

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La tendencia general para Gustavo Petro reflejada por CB Global Data ha sido de estabilidad, con variaciones leves en la percepción tanto favorable como desfavorable. El estudio sostuvo que la distribución de opiniones sobre su gestión permanece dividida, con una mayoría inclinada a la desaprobación.

La distancia entre los índices de Petro y los de los presidentes más respaldados de la región se mantuvo amplia, sin cambios abruptos en la posición relativa del mandatario colombiano.

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