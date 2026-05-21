Radican recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada por presunto prejuzgamiento en el caso de la encuestadora Atlas Intel

Toro argumentó que el magistrado Prada expresó en redes sociales su parecer sobre el proceso, lo que, en su opinión, afecta la imparcialidad y la transparencia en la investigación sobre la encuestadora - crédito @CamaraColombia/X

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, confirmó que presentó una recusación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el magistrado Álvaro Hernán Prada.

En sus declaraciones, Toro argumentó que Prada habría incurrido en prejuzgamiento en el contexto del caso relacionado con la encuestadora Atlas Intel.

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“Como denunciante en el caso Atlas Intel, he radicado ante el CNE una recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada. Y no es por una diferencia política, sino por algo muchísimo más grave”, afirmó Toro.

Alejandro Toro confirmó que presentó una recusación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el magistrado Álvaro Hernán Prada - crédito CNE

Según Toro, el magistrado emitió declaraciones públicas en las que manifestó una postura anticipada sobre el proceso, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad requerida para la toma de decisiones en esta instancia.

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“Un magistrado no puede anticipar públicamente el sentido de una decisión antes de que exista una deliberación oficial. Mientras el país espera una actuación imparcial del Consejo Nacional Electoral en el caso de la encuestadora Atlas Intel, el magistrado Prada salió en redes sociales a anunciar lo que, según él, consideraba correcto sobre el recurso y la actuación de esta comisión. Es decir, habló como si el caso ya estuviera decidido. Y eso tiene un nombre muy delicado en el derecho: posible prejuzgamiento”, sostuvo el representante.

Toro cuestionó la transparencia y neutralidad en la actuación del magistrado. “Uno se pregunta: ¿dónde queda la imparcialidad? ¿Dónde queda el debido proceso? ¿Y cómo puede confiar uno en un árbitro que parece haber tomado una decisión antes de escuchar institucionalmente el caso? La democracia no se protege solamente con discursos, se protege respetando las formas, la neutralidad y, sobre todo, la transparencia. Si un magistrado deja de parecer imparcial, lo que hace es debilitar la confianza en las instituciones. Por eso hemos solicitado recusar al señor Prada”, concluyó Toro.

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