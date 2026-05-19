Colombia

Fenómeno de El Niño: experto afirmó que “el calor extremo se convertirá en parte de la vida cotidiana en Colombia”

Iván Cherrez advirtió que el índice de calor supera niveles de riesgo para la salud y la economía rural

Guardar
Google icon
Fenómeno de El Niño
Especialistas advierten que la falta de lluvias y el aumento de temperaturas ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de la población en Colombia - crédito Visuales IA

Las autoridades en Colombia han emitido alertas sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño en el país, principalmente en la región del Caribe, puesto que se prevé una disminución de las lluvias, lo que agravaría la crisis ganadera que se registra actualmente.

Gremios han advertido los riesgos para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por el momento, el Gobierno monitorea la evolución del fenómeno y evalúa estrategias para mitigar sus efectos en los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae Colombia, el docente e investigador Iván Cherrez, de la Universidad Espirituo Santo, habló sobre el riesgo de lo que describe como un fenómeno que dejó de ser aislado para algunas zonas y actualmente pone en vilo a toda la región.

“Durante años, las olas de calor eran vistas como episodios excepcionales, hoy los investigadores advierten que las temperaturas extremas comienzan a convertirse en una nueva normalidad para millones de personas”, advirtió el experto.

PUBLICIDAD

Fenómeno de El Niño
El índice de calor en algunas regiones de Colombia superó los 44°C durante marzo y se mantuvo cerca de los 43°C en abril - crédito Visuales IA

Para Cherrez, los índices de calor que podría alcanzar Colombia son peligrosos para la salud humana, especialmente en ciudades con alto nivel de humedad y poca infraestructura de adaptación climática.

El índice de calor, que combina temperatura y humedad para reflejar lo que realmente siente el cuerpo humano, ha superado de forma sostenida los 39°C. Durante marzo se registraron picos de hasta 44°C y en abril las condiciones se mantuvieron cerca de los 43°C, sin registrar días fuera del nivel de riesgo".

El experto se sumó a la opinión que tienen especialistas en la región sobre que el problema ya no radica únicamente en el aumento de la temperatura, sino en la capacidad del cuerpo humano de adaptarse en los ambientes con mayor humedad.

Iván Cherrez - Docente e investigador
Cherrez afirmó que las altas temperaturas serán parte de la vida cotidiana de las personas en la región - crédito Suministrada a Infobae

Para explicar lo que preocupa de este fenómeno, explicó que en esos contextos la sudoración pierde efectividad y la temperatura corporal puede superar los 40°C, aumentando el riesgo de golpes de calor, daños neurológicos e incluso la muerte. “Niños, adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores expuestos al aire libre son los grupos más vulnerables frente a estas condiciones extremas”.

Este fenómeno ha sido monitoreado por Iván Cherrez y su equipo, que a través del proyecto “Evaluación Integral de la Calidad Ambiental y Biodiversidad” analizan cómo el aumento sostenido de temperatura impacta directamente en la salud y calidad de vida de la población, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.

En un contexto regional, mencionó que ya no es un problema solo para países como Colombia, Ecuador y las naciones del norte de América del Sur, puesto que en los últimos años se han registrado olas de calor prolongadas en todo el continente.

“Para los expertos, las ciudades latinoamericanas todavía no están completamente preparadas para enfrentar esta nueva realidad climática, especialmente en sectores urbanos con poca cobertura vegetal, alta densidad poblacional y limitado acceso a sistemas de refrigeración”.

Ganadería - Colombia
Más de 6.000 ganaderos podrían estar en riesgo con la llegada del fenómeno de El Niño al país - crédito DIH

Ante este escenario, recomendó evitar la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., mantener hidratación constante, utilizar ropa ligera y reforzar medidas de adaptación urbana como espacios de refugio térmico y zonas verdes.

“Para millones de personas que viven y trabajan diariamente en ciudades tropicales, el calor extremo dejó de ser una advertencia futura y comenzó a convertirse en parte de la vida cotidiana”.

En Colombia la alerta principal fue emitida por la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, que expuso que hay al menos 6.400 productores que podrían verse afectados por la temporada seca en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

El gremio indicó que el 80% de los afectados son pequeños productores, que cuentan con menos de 50 reses y podrían quedar en la quiebra ante una crisis grave. “El calor extremo nos está golpeando desde ahora y muchos campesinos no tuvieron tiempo suficiente para prepararse. Hay preocupación porque los animales empiezan a resentir la falta de agua y alimento”, explicó Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte.

Temas Relacionados

Fenómeno de El NiñoColombiaGanaderíaConsecuenciasIván CherrezExpertoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 19 de mayo: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados de hoy martes 19 de mayo: ganadores del último sorteo

Estos destinos se convirtieron en los favoritos de los colombianos para viajar en temporada de verano

El aumento de viajeros colombianos al exterior consolidó a varios destinos europeos y asiáticos entre los más apetecidos para vacacionar

Estos destinos se convirtieron en los favoritos de los colombianos para viajar en temporada de verano

Resultados de Baloto y Revancha: último sorteo del lunes 18 de mayo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Baloto y Revancha: último sorteo del lunes 18 de mayo

Una mujer de 46 años mató a su esposo a balazos tras una discusión en su casa: habría actuado en defensa propia

Las autoridades investigan si hubo legítima defensa y reúnen pruebas para determinar con exactitud cómo se produjo el crimen del hombre, que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar

Una mujer de 46 años mató a su esposo a balazos tras una discusión en su casa: habría actuado en defensa propia

Sinuano Día resultados de hoy martes 19 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 19 de mayo: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Shakira eligió a los primeros grupos infantiles que la acompañarán en la final del Mundial: reconocidos bailarines de Uganda estarán en el escenario

Mateo Carvajal reveló que no habla con su hermano Isaac: una exnovia sería la razón

Lina Tejeiro presumió su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su aspecto como futura madre

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina por su trayectoria en el folclor

Deportes

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Camila Osorio comenzó con victoria su participación en el WTA 250 de Marruecos: otra colombiana también fue protagonista

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana