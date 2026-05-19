Fenómeno de El Niño: experto afirmó que “el calor extremo se convertirá en parte de la vida cotidiana en Colombia”

Especialistas advierten que la falta de lluvias y el aumento de temperaturas ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de la población en Colombia - crédito Visuales IA

Las autoridades en Colombia han emitido alertas sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño en el país, principalmente en la región del Caribe, puesto que se prevé una disminución de las lluvias, lo que agravaría la crisis ganadera que se registra actualmente.

Gremios han advertido los riesgos para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por el momento, el Gobierno monitorea la evolución del fenómeno y evalúa estrategias para mitigar sus efectos en los sectores más vulnerables.

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En diálogo con Infobae Colombia, el docente e investigador Iván Cherrez, de la Universidad Espirituo Santo, habló sobre el riesgo de lo que describe como un fenómeno que dejó de ser aislado para algunas zonas y actualmente pone en vilo a toda la región.

“Durante años, las olas de calor eran vistas como episodios excepcionales, hoy los investigadores advierten que las temperaturas extremas comienzan a convertirse en una nueva normalidad para millones de personas”, advirtió el experto.

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El índice de calor en algunas regiones de Colombia superó los 44°C durante marzo y se mantuvo cerca de los 43°C en abril - crédito Visuales IA

Para Cherrez, los índices de calor que podría alcanzar Colombia son peligrosos para la salud humana, especialmente en ciudades con alto nivel de humedad y poca infraestructura de adaptación climática.

“El índice de calor, que combina temperatura y humedad para reflejar lo que realmente siente el cuerpo humano, ha superado de forma sostenida los 39°C. Durante marzo se registraron picos de hasta 44°C y en abril las condiciones se mantuvieron cerca de los 43°C, sin registrar días fuera del nivel de riesgo".

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El experto se sumó a la opinión que tienen especialistas en la región sobre que el problema ya no radica únicamente en el aumento de la temperatura, sino en la capacidad del cuerpo humano de adaptarse en los ambientes con mayor humedad.

Cherrez afirmó que las altas temperaturas serán parte de la vida cotidiana de las personas en la región - crédito Suministrada a Infobae

Para explicar lo que preocupa de este fenómeno, explicó que en esos contextos la sudoración pierde efectividad y la temperatura corporal puede superar los 40°C, aumentando el riesgo de golpes de calor, daños neurológicos e incluso la muerte. “Niños, adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores expuestos al aire libre son los grupos más vulnerables frente a estas condiciones extremas”.

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Este fenómeno ha sido monitoreado por Iván Cherrez y su equipo, que a través del proyecto “Evaluación Integral de la Calidad Ambiental y Biodiversidad” analizan cómo el aumento sostenido de temperatura impacta directamente en la salud y calidad de vida de la población, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.

En un contexto regional, mencionó que ya no es un problema solo para países como Colombia, Ecuador y las naciones del norte de América del Sur, puesto que en los últimos años se han registrado olas de calor prolongadas en todo el continente.

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“Para los expertos, las ciudades latinoamericanas todavía no están completamente preparadas para enfrentar esta nueva realidad climática, especialmente en sectores urbanos con poca cobertura vegetal, alta densidad poblacional y limitado acceso a sistemas de refrigeración”.

Más de 6.000 ganaderos podrían estar en riesgo con la llegada del fenómeno de El Niño al país - crédito DIH

Ante este escenario, recomendó evitar la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., mantener hidratación constante, utilizar ropa ligera y reforzar medidas de adaptación urbana como espacios de refugio térmico y zonas verdes.

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“Para millones de personas que viven y trabajan diariamente en ciudades tropicales, el calor extremo dejó de ser una advertencia futura y comenzó a convertirse en parte de la vida cotidiana”.

En Colombia la alerta principal fue emitida por la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, que expuso que hay al menos 6.400 productores que podrían verse afectados por la temporada seca en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

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El gremio indicó que el 80% de los afectados son pequeños productores, que cuentan con menos de 50 reses y podrían quedar en la quiebra ante una crisis grave. “El calor extremo nos está golpeando desde ahora y muchos campesinos no tuvieron tiempo suficiente para prepararse. Hay preocupación porque los animales empiezan a resentir la falta de agua y alimento”, explicó Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte.