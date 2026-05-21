Esto cuesta la moneda coleccionable para los colombianos que asistan a los partidos de la Selección en México durante el Mundial FIFA 2026

Ilustración de monedas conmemorativas mexicanas del Mundial 2026, mostrando un jaguar, futbolistas, y monumentos, con un mapa de ruta y calculadora de fondo, simbolizando viaje y economía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El lanzamiento de la colección de monedas del Mundial 2026 en México ha generado expectativas entre coleccionistas y aficionados, debido tanto a su valor nominal como al de mercado y las opciones de adquisición fuera del país.

Estas monedas, acuñadas por la Casa de Moneda de México a solicitud del Banco de México (Banxico), tienen precios de referencia en pesos mexicanos y sus equivalentes estimados en pesos colombianos. Se prevé una alta demanda, en especial para las piezas fabricadas en metales preciosos.

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Quienes deseen obtener las monedas conmemorativas mexicanas del Mundial 2026 podrán encontrar versiones bimetálicas de circulación cuyo valor nominal es de 20 pesos mexicanos (alrededor de 4.284 pesos colombianos), así como ediciones de oro y plata.

El precio de las monedas bimetálicas es de 20 pesos, mientras que las de plata y oro varían según el mercado y disponibilidad. (X/ @Banxico)

La colección emitida por Banxico está compuesta por 12 piezas: cuatro monedas bimetálicas de circulación con valor facial de 20 pesos (unos 4.284 pesos colombianos cada una) y ocho de metales finos, divididas en cuatro de oro (25 pesos de valor nominal, equivalentes a cerca de 5.355 pesos colombianos) y cuatro de plata (10 pesos nominales, aproximadamente 2.142 pesos colombianos).

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Las monedas bimetálicas estarán disponibles al público desde mayo de 2026 en sucursales bancarias y otras instituciones financieras dentro de México. Las ediciones de oro y plata, en cambio, se podrán adquirir únicamente en la Casa de Moneda de México, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y en centros numismáticos autorizados, de acuerdo con información de Banxico.

Banxico informó que los clientes institucionales pueden adquirir un número ilimitado de piezas, mientras que el público en general tiene un límite de 150 monedas por comprador. Las monedas fabricadas en metales finos no estarán disponibles en sucursales bancarias regulares, una diferencia importante respecto de lanzamientos previos, y para los compradores internacionales la oferta dependerá de los acuerdos de distribución vigentes.

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Diseños y símbolos de las monedas conmemorativas

Las monedas bimetálicas de 20 pesos del Mundial 2026 comenzarán a circular desde el 14 de mayo, disponibles en ventanillas y sucursales bancarias. (X/ @Banxico)

La colección se distingue no solo por su valor económico, sino también por sus motivos visuales, enfocados en los símbolos nacionales y en las ciudades sede del torneo. Como detalló Banxico, las monedas bimetálicas presentan un diseño dodecagonal, mientras que las ediciones de oro y plata son circulares. Todas las piezas exhiben el Escudo Nacional y leyendas como “Estados Unidos Mexicanos”, además de elementos icónicos mexicanos.

Entre los diseños destacados se encuentran la moneda dedicada a la Ciudad de México, que presenta un ajolote y monumentos emblemáticos; la de Guadalajara, con la figura de la Minerva y alusiones al fútbol; y la de Monterrey, que muestra el Cerro de la Silla y la Fuente El Crisol.

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Estas son las monedas que circularán en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Cortesía

Otras monedas incorporan símbolos como la pirámide de Kukulkán, el Ángel de la Independencia, mariposas monarca, jaguares, flores típicas del país, así como el logotipo oficial del Mundial 2026 y la marca de la Casa de Moneda de México. Estas piezas reflejan la herencia histórica y natural de México, y son valoradas como objetos de colección.

A pesar de la demanda por las monedas conmemorativas del Mundial 2026 y el valor de los metales preciosos, los especialistas prevén que una baja en el precio internacional del oro beneficie a potenciales compradores en México y el exterior, con una posible reducción en el precio de las monedas en los próximos meses.

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