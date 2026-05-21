Este es el municipio del Eje Cafetero que destaca por su turismo enfocado en la naturaleza y un curioso record Guinness

El turismo de bienestar encuentra en los termales de la zona un destino ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza - crédito Alcaldía Santa Rosa de Cabal

El municipio de Santa Rosa de Cabal destaca por su cercanía a Pereira, a solo 15 kilómetros, y por ser el punto de partida hacia algunos de los mayores atractivos del área. El municipio, conocido también como la “ciudad de las araucarias”, ofrece al visitante una auténtica experiencia cafetera, combinando patrimonio, aventura y bienestar.

Santa Rosa de Cabal: puerta a la naturaleza y la historia

La ubicación estratégica de Santa Rosa de Cabal la convierte en una de las principales puertas de acceso al Parque Nacional Natural Los Nevados. Desde aquí, los viajeros pueden iniciar el ascenso hacia la laguna del Otún y el nevado Santa Isabel, dos de los destinos más apreciados por quienes practican senderismo de alta montaña. El nevado permite contemplar la nieve a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, una experiencia poco común en Colombia.

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El entorno natural del municipio se complementa con la presencia de balnearios de aguas termales. Los Termales Santa Rosa de Cabal, ubicados a 10 kilómetros del centro urbano, figuran entre los más visitados del país.

El Parque de las Araucarias representa el corazón social y arquitectónico de Santa Rosa de Cabal - crédito Alcaldía Santa Rosa de Cabal

Allí, las piscinas termales y las cascadas de agua tibia y fría atraen a quienes buscan relajación y contacto directo con la naturaleza. Para quienes prefieren ambientes menos concurridos, los Termales San Vicente ofrecen una propuesta más exclusiva, en plena reserva natural, donde el silencio y la riqueza mineral de las aguas son los protagonistas.

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El municipio ofrecer desde senderos ecológicos de baja dificultad, como el Sendero Eywa junto al río San Eugenio, ideal para la observación de aves y flora local, hasta caminatas guiadas hacia la Cascada los Chorros de Don Lolo, una caída de agua rodeada de bosques de niebla. Los turistas también pueden disfrutar de baños en lagos de barro medicinal, reconocidos por sus propiedades terapéuticas para la piel.

Tradición, gastronomía y cultura arriera

El municipio no solo se destaca por su riqueza natural. Su historia se remonta a la colonización antioqueña de mediados del siglo XIX, cuando los primeros pobladores fundaron Santa Rosa de Cabal en 1844. El crecimiento del pueblo estuvo ligado al desarrollo agrícola y a la expansión hacia regiones vecinas como Versalles y Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca.

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Los balcones de arquitectura antioqueña en la plaza central ofrecen vistas a las emblemáticas araucarias y al ambiente cafetero - crédito Alcaldía Santa Rosa de Cabal

En el corazón del municipio se encuentra el Parque de las Araucarias, un espacio rodeado por árboles centenarios, casas coloniales y cafeterías donde se sirve el tradicional café de la región. La plaza central se convierte en punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes, que disfrutan de la arquitectura típica y la hospitalidad local.

Economía, gastronomía y símbolos locales

La economía de Santa Rosa de Cabal se apoya principalmente en la agricultura. Los cultivos de plátano, café y caña conforman la base productiva, aunque el turismo ha cobrado un peso creciente en los últimos años. Los visitantes encuentran una oferta gastronómica singular, liderada por el chorizo santarrosano, un embutido de cerdo con proceso de curación especial que lo diferencia por su menor contenido graso.

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Este producto local no solo es parte de la identidad culinaria, sino que incluso llevó a los productores a obtener el récord Guinness al elaborar el chorizo más largo del mundo en 2021, con una longitud de 1.917 metros.

El chorizo santarrosano, símbolo culinario local, destaca por su proceso especial de curación y menor contenido graso - crédito Alcaldía Santa Rosa de Cabal / Facebook

La experiencia de saborear el chorizo se complementa en sitios tradicionales como La Postrera o en los numerosos restaurantes del municipio, donde se puede acompañar con café y otros productos típicos. Tras las caminatas y baños termales, es habitual detenerse en los balcones de madera que miran a la plaza, para disfrutar del ambiente y la vista a las araucarias.

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Santa Rosa de Cabal cuenta también con íconos arquitectónicos y culturales que refuerzan su identidad. La Basílica Menor Nuestra Señora de las Victorias, frente a la plaza principal, destaca por su valor histórico y su imponente diseño. El Monumento al Machete simboliza la cultura arriera y el carácter trabajador de sus habitantes, recordando el legado de generaciones dedicadas al campo y al comercio.