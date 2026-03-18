Cayó en el aeropuerto de Bogotá alias Lobo Menor, vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

Cayó en El Dorado alias Lobo Menor, cabecilla de organización criminal transnacional - crédito Migración Colombia

La reciente captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como “Lobo Menor”, marca un golpe relevante contra las redes delictivas transnacionales. Las autoridades colombianas lograron identificarlo cuando intentaba ingresar al país bajo una identidad falsa, lo que refleja la sofisticación de los mecanismos criminales para eludir la justicia.

El operativo tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde personal de Migración Colombia, tras aplicar procedimientos de verificación y contar con datos de cooperación internacional, confirmó la identidad del presunto cabecilla.

Aguilar Morales había llegado en un vuelo procedente de México, con la intención de pasar desapercibido presentándose como ciudadano colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Migración sobre captura de cabecilla de Los Lobos, alias Lobo Menor - crédito Migración Colombia

Alias “Lobo Menor” era buscado internacionalmente mediante circular roja de Interpol y figuraba entre los objetivos prioritarios para las fuerzas de seguridad de Ecuador. La importancia de su captura radica en la cantidad de delitos graves que se le atribuyen, incluidos narcotráfico, sicariato, minería ilegal y crimen transnacional.

Las investigaciones señalan a Aguilar Morales como un integrante de alto rango en la estructura conocida como Los Lobos, organización delictiva que ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras ecuatorianas.

La reciente captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como “Lobo Menor”, marca un golpe relevante contra las redes delictivas transnacionales. - crédito Migración Colombia

Su nombre aparece también en los expedientes sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen que generó conmoción en la región y puso en alerta a los organismos de seguridad frente al avance de las mafias en Sudamérica.

La relevancia de Aguilar Morales dentro de su organización lo convirtió en un objetivo de alto valor para la justicia ecuatoriana. Las autoridades consideran que tuvo un rol central en la planificación y coordinación de actividades delictivas de gran escala, lo que motivó la cooperación internacional para su localización y detención.

En 2013, un tribunal en Ecuador lo condenó a 20 años de prisión por asesinato. No obstante, en 2022 obtuvo la libertad condicional tras cumplir la mitad de la pena. Según los expedientes, durante ese periodo ya formaba parte de la delincuencia organizada y habría utilizado documentos falsos para justificar el cumplimiento de las obligaciones legales que le imponía la libertad condicional.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, subrayó el esfuerzo institucional detrás del operativo. En sus palabras, “en cumplimiento de las instrucciones del presidente Gustavo Petro, en Colombia estamos actuando con determinación para detectar delincuentes sin importar de dónde vengan”.

Cayó alias Lobo Menor, cabecilla de Los Lobos y responsables del crimen de un excandidato presidencial de Ecuador - crédito @petrogustavo/X

Añadió que este resultado evidencia la solidez de las instituciones colombianas y el trabajo articulado para “cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden operar en nuestro territorio”.

La detención se produjo gracias al cruce de información entre autoridades nacionales e internacionales y a la aplicación rigurosa de protocolos de verificación en los controles migratorios. Tras confirmar su identidad, Aguilar Morales fue entregado a las autoridades competentes, que ahora avanzan en el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con la información suminsitrada por la Policía Nacional, este operativo también tuvo incidencia en una de las ciuidades de México, “el procedimiento se llevó a cabo en el sector de Polanco, en Ciudad de México, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional y articulación interinstitucional para la lucha contra estructuras criminales”.

Además, la institución afirmó que este delincuente tendría vinculos con alias Iván Mordisco,k lider de las disidencias de las Farc y con carteles mexicanos.

Policía Nacional sobre captura de alias Lobo Menor, Cabecilla de Los Lobos, organización criminal transnacional - crédito Policía Nacional

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias Lobo Menor, calificado por el presidente Gustavo Petro como “uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador”, marca un hito en las acciones conjuntas contra el crimen transnacional en la región.

La operación, identificada como “JERICÓ”, se centró en Medellín, Itagüí y culminó en el sector de Polanco en la Ciudad de México. El propio Petro precisó que “con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado” al líder del GAO Los Lobos.

La captura se realizó “con fines de extradición del máximo cabecilla del GAO los Lobos, uno de los criminales más buscados en Ecuador”, resaltaron las autoridades. Según la información oficial, Lobo Menor es el “autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio”.

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias Lobo Menor, calificado por el presidente Gustavo Petro como “uno de los asesinos más grandes del mundo - crédito @petrogustavo/X

El presidente colombiano sostuvo que “esta operación se realizó con el apoyo de las autoridades de México en articulación con inteligencia de nuestra Policía Nacional“, y añadió que la rápida intervención permitió que “en cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura”.

“Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen“, concluyó Petro.