Alejandra Salguero compartió sentido mensaje por el fin de su relación con Tebi Bernal: “La vida nos enseña”

Alejandra Salguero sorprende con mensaje sobre su proceso personal tras la separación de Tebi Bernal - crédito @alejandrasalguero04/Instagram - Canal RCN

Alejandra Salguero, modelo e influencer, ha generado una ola de reacciones en redes sociales luego de hacer público cómo atraviesa la etapa posterior a su ruptura con Tebi Bernal, quien es actualmente participante de La casa de los famosos Colombia.

La separación se produjo en medio de una controversia mediática, impulsada por el romance de Bernal con Alexa Torrex dentro del reality y por tensiones que trascendieron lo personal para involucrar a las familias de los protagonistas. Sin embargo, Tebi hasta el momento no ha sido notificado de la ruptura.

PUBLICIDAD

El distanciamiento entre Alejandra y Tebi comenzó a hacerse notorio cuando en el programa surgió lo que muchos calificaron como un “shippeo falso” entre Bernal y la cantante Alexa Torrex. Al percibir que el vínculo entre ambos iba más allá del juego, Salguero expresó públicamente su descontento y pidió la salida de Tebi del reality antes de que la situación avanzara. Sin embargo, el acercamiento entre Bernal y Torrex continuó, lo que llevó a Alejandra a tomar la decisión de finalizar la relación y compartir su inconformidad tanto con Tebi como con Alexa.

La separación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal estuvo marcada por la controversia generada por el vínculo del deportista con Alexa Torrex dentro del reality, así como por tensiones familiares - crédito Canal RCN Prensa

Al comunicar la ruptura, la modelo también reveló que la relación había desencadenado problemas intrafamiliares, lo que sumó un nivel de complejidad a la separación. Desde ese momento, Salguero optó por tomar distancia y mostrar a través de sus redes sociales un proceso de cierre personal.

PUBLICIDAD

Recientemente, sorprendió a sus seguidores utilizando una canción como mensaje indirecto sobre su estado emocional actual. En una historia de Instagram, compartió el tema Velitas de Carolina Picorios, señalando que la letra la representa y que la artista “le dio en el gusto con esta canción”. Parte de la letra utilizada por Alejandra dice: “sentadita hablando con Dios, le dije que no entiendo el amor”, lo que evidencia una búsqueda de respuestas y un proceso de sanación espiritual.

El mensaje de Alejandra Salguero marca su proceso de sanación luego de la separación con Tebi Bernal - crédito @alejandrasalguero04/ Instagram

La influencer ha dejado claro que, aunque en otros momentos abordó abiertamente la situación con Tebi y Alexa, ahora prefiere mantener un perfil más reservado. Sin embargo, recientemente apareció de nuevo en redes sociales con un mensaje que fue interpretado como un mensaje para Tebi. “A veces la vida nos enseña humildad a través de pruebas, perdidas o momentos dificiles”, escribió Salguero.

PUBLICIDAD

Aunque los seguidores continúan preguntándole sobre el tema, Alejandra Salguero ha decidido no profundizar más en la controversia, apostando por el silencio y por un proceso de cierre que, según lo que comparte en sus redes, incluye reconciliación con ella misma y una nueva etapa centrada en su crecimiento personal.

Alexa Torrex aclara rumores sobre su relación con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex ha generado numerosas reacciones al hablar abiertamente sobre su convivencia con Tebi Bernal dentro del reality.

PUBLICIDAD

La relación entre ambos fue una de las más comentadas de la temporada, en parte porque tanto Alexa como Tebi mantenían compromisos sentimentales fuera del programa al inicio de la competencia. Sin embargo, la cercanía que desarrollaron en la convivencia diaria terminó por poner fin a sus respectivas relaciones y alimentó rumores y especulaciones en redes sociales.

En entrevistas recientes, Alexa Torrex abordó directamente las versiones sobre lo que ocurrió entre ella y Tebi cuando compartían la cama durante las noches en la casa. En redes circularon fragmentos de video y comentarios que sugerían comportamientos íntimos mientras las cámaras estaban en modo nocturno. Ante esto, la cantante fue enfática al negar cualquier exceso o comportamiento inapropiado: “Nunca se excedieron por respeto a sus familias y porque sabían que estaban siendo observados en todo momento”.

PUBLICIDAD

La cantante desmintió versiones de otros exconcursantes y sostuvo que, si bien existió cercanía, nunca cruzaron los límites impuestos por el formato ni por sus propias convicciones - crédito cortesía Canal RCN

Alexa explicó que, pese a que las luces se apagaban, las cámaras seguían registrando cada movimiento y era consciente de la visibilidad del formato. Sin embargo, sí reconoció que Tebi “intentaba correr la mano”, dando a entender que hubo gestos de acercamiento por parte de su compañero. “Tebi sí creía que nada se iba a ver cuando intentaba correrle la mano”, relató.

La artista también desmintió las declaraciones de Marilyn Patiño, quien había asegurado haber escuchado situaciones comprometedoras en la habitación. Alexa aclaró que tales insinuaciones eran infundadas y recalcó que “ni se alcanzaron a tocar”. Por el momento, aunque mantiene la esperanza de que algo pueda desarrollarse con Tebi cuando él salga del reality, Alexa Torrex dejó claro que su comportamiento dentro del programa siempre estuvo marcado por el respeto y la consciencia de las repercusiones que cualquier acción tendría fuera de la casa.

PUBLICIDAD