Jóvenes cumplen tres meses desaparecidos en Tolima: Policía aumentó recompensa por información de su paradero

Las autoridades de Tolima aumentan la recompensa a 35 millones de pesos para quienes aporten información sobre seis jóvenes desaparecidos en Mariquita y Fresno - crédito Gobernación de Tolima/montaje Infobae

Las autoridades del departamento de Tolima han elevado a 35 millones de pesos la recompensa dirigida a quienes aporten información que permita avanzar en la búsqueda de los seis jóvenes desaparecidos en los municipios de Mariquita y Freno.

Esta decisión fue adoptada tras más de dos meses sin pistas concretas sobre el paradero de los afectados, según lo anunció la gobernadora Adriana Magali Matiz.

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El incremento de la recompensa forma parte de una estrategia más amplia para recabar datos que ayuden a esclarecer el caso. Inicialmente, la suma ofrecida era de 15 millones de pesos. Posteriormente, la cifra llegó a 20 millones, hasta alcanzar el monto actual, equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Desde el Gobierno departamental, la mandataria reiteró que la prioridad es conocer el destino de los jóvenes, que desaparecieron de forma escalonada durante todo el mes de enero.

La gobernadora Adriana Magali Matiz ratifica que la búsqueda de los jóvenes desaparecidos es prioridad en la agenda institucional del departamento de Tolima - crédito Gobernación del Tolima

“Por ellos aprobamos, en el Comité de Orden Público, una recompensa de hasta 35 millones para quienes nos den información acerca de estos jóvenes que desaparecieron ya hace más de dos meses allí en el norte del Tolima”, explicó la gobernadora.

Investigación y acciones conjuntas en Tolima

La administración departamental ha articulado esfuerzos con la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación para potenciar las labores de búsqueda y garantizar la seguridad en la región.

La gobernadora Matiz indicó que el caso se mantiene como asunto prioritario en la agenda institucional y que se han reforzado las acciones interinstitucionales en colaboración con las autoridades judiciales y policiales.

“Trabajamos desde el gobierno departamental por su seguridad, y este tema es prioritario para nosotros dentro de todas las acciones articuladas que debemos llevar a cabo, no solamente con la Fuerza Pública, sino también de la mano de la Fiscalía General de la Nación”, indicó Matiz.

La investigación incluye la desaparición de un séptimo joven originario de Fresno, cuyo caso se asocia a circunstancias similares en el municipio vecino de Mariquita - crédito @AdrianaMatizTol / X

Durante este periodo, las familias de las víctimas han insistido en la urgencia de obtener respuestas, mientras las autoridades intensifican los operativos de búsqueda y verificación de información.

“Seguimos trabajando de la mano de todas las autoridades para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Mariquita. Seis jóvenes desaparecidos en el municipio de Mariquita”, señaló la gobernadora.

Identidad de los jóvenes desaparecidos

Los seis jóvenes cuyos casos motivan la recompensa han sido identificados como David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz.

Además, se investiga la desaparición de un séptimo joven, originario de Fresno, que habría desaparecido en circunstancias similares en el municipio vecino de Mariquita.

Rumores sobre la posible existencia de una fosa común en el sector Medina de Mariquita aún no cuentan con confirmación oficial, informa la Policía del Tolima - crédito Fiscalía General de la Nación

Ante rumores sobre la existencia de una fosa común en el sector de Medina, en Mariquita, donde podrían encontrarse los cuerpos de los jóvenes, el comandante de la Policía del Tolima, coronel John Vargas, manifestó que no se tiene información oficial.

“Nosotros no hemos recibido esa información aún. Quisiéramos que, si alguna persona que da este tipo de versiones nos la pudiera corroborar, podamos dar con el paradero. Estamos prestos a recibirla”, indicó el oficial.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertos todos los canales para recibir datos relevantes que conduzcan a esclarecer el hecho. La recompensa de 35 millones de pesos busca incentivar cualquier aporte que permita determinar el paradero o la suerte de los jóvenes desaparecidos.

Entretanto, la Gobernación del Tolima ha mantenido el apoyo a las familias de los jóvenes, ofreciendo servicios de ayuda emocional, además de facilitar la información necesaria a los investigadores para esclarecer los hechos.

“Queremos también informar a toda la gente de Mariquita que estos hechos no solamente les han dolido a ustedes, sino a todos los tolimenses (...) Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes, a quienes extrañamos y nos duele profundamente que estén desaparecidos”, señaló en su momento la gobernadora del departamento.