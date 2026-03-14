Colombia

Pareja de turistas extranjeros planearon celebrar su boda en Santa Marta, pero se las cancelaron a última hora: “Juntamos a amigos y familiares de diferentes países”

Los novios aseguraron que habían efectuado el pago total para la celebración en el Hotel Alunay, que hasta ahora no se ha pronunciado

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La pareja señaló que el hotel confirmó la noticia la noche antes del matrimonio - crédito @dona_pily2

Una pareja de novios extranjeros denunció que el Hotel Alunay en Santa Marta, Magdalena, canceló su boda una noche antes de la celebración, pese a que el evento estaba completamente pagado y contratado.

En un video difundido en redes sociales, la novia chilena expresó su sorpresa y frustración tras la anulación a último momento, puesto que no le ofrecieron ningún tipo de explicación, ni manera para reprogramar el acontecimiento.

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Entre lágrimas, la novia detalló que todos sus familiares viajaron a Colombia desde varias partes del mundo para el compromiso, por lo que reafirmó su frustración tras la cancelación de su boda por parte del hotel. “Juntamos a nuestros amigos, familiares, de diferentes países; tenemos amigos que son de Dubái, Indonesia, China, Canadá, India”, expuso.

El novio mexicano agregó que el pago total de la boda estaba efectuado y que, tras la cancelación, “nadie quiere regresar el dinero, obviamente”. Según su relato, había recomendado a sus invitados hospedarse en el hotel porque allí se realizaría la celebración.

La pareja aseguró que habían
La pareja aseguró que habían efectuado el pago total para la celebración en el Hotel Alunay, que hasta ahora no se ha pronunciado - crédito @dona_pily2/X

Las razones concretas de la cancelación y el desenlace final de la boda se desconocen hasta el momento. La situación generó críticas en redes sociales hacia la gestión del hotel, que afectó la imagen de Santa Marta.

Entre los comentarios en la plataforma X, los destacaron exigencias de “indemnización”, llamados a la “responsabilidad civil contractual” y cuestionamientos al establecimiento: “No hay derecho, ese hotel debe responder por su irresponsabilidad”.

Otros internautas calificaron la posición del hotel como absurda, en particular, por no ofrecer una respuesta sobre los motivos de la cancelación de la boda.

“Es absurda la posición del hotel de cancelar una boda, con invitados de otros países. Queda uno preocupado del mal recuerdo que les queda de #Colombia . Quien le responde a la pareja? La cuenta oficial de ese hotel es @WyndhamHotels. Y por ahora no se han pronunciado”, puntualizó un usuario.

Entre otras críticas: “No se ha hecho público el motivo oficial exacto por parte del hotel en las fuentes disponibles (como reportes de http://Seguimiento.co, Última Hora Magdalena y publicaciones virales en redes). Sin embargo, comentarios de otros usuarios y ex-clientes en redes mencionan problemas”.

La curiosa historia de cómo una mujer descubrió que su prometido se casó con otra en el extranjero

Un día antes de la boda, el prometido de Rosa desapareció sin dejar rastro, generando preocupación y angustia - crédito storytime.rosa1/TikTok

Una usuaria de redes sociales identificada como Rosa hizo pública la experiencia de ser abandonada a último momento por su prometido, quien, en la fecha prevista para su boda, contrajo matrimonio con otra mujer en el extranjero.

El caso, narrado por la propia Rosa en la plataforma TikTok, despertó una amplia respuesta, tanto de personas conmocionadas por el relato como de quienes mostraron solidaridad por la situación.

La afectada mantuvo una relación durante cinco años con su pareja, a quien describió como “respetuoso, trabajador” y completamente ajeno al consumo de alcohol o a la vida nocturna. Esta personalidad reservada, según reconoció, hizo aún más desconcertante la desaparición sin aviso la noche anterior al enlace.

El día previo al matrimonio, la protagonista intentó, sin éxito, comunicarse mediante mensajes y llamadas. La falta de respuesta la llevó primero a interpretar que su prometido estaba ocupado con los preparativos finales, pero la preocupación inicial se transformó en angustia conforme pasaban las horas y no recibía noticias ni de él ni de personas de su círculo inmediato.

El prometido de Rosa llevaba una doble vida, dejándola sin explicaciones y desapareciendo por completo - crédito storytime.rosa1/TikTok

Ante la falta total de información y la imposibilidad de ubicarlo, Rosa se vio obligada a cancelar la ceremonia. Su reacción fue recogida en estos términos: “¿Con quién me iba a casar?, ¿Me iba a quedar plantada en el altar?”, expresó con frustración en uno de los videos publicados en la plataforma.

La incertidumbre derivó en la intervención de autoridades, ya que, según confesó, imaginó escenarios fatales que incluían secuestro o accidente. El hallazgo posterior de la imagen en Facebook esclareció la verdadera causa de la desaparición.

Rosa descubrió que el hombre había viajado a otro país para casarse con otra mujer en la fecha originalmente prevista para su propio matrimonio. La consecuencia fue la cancelación de la boda y la exposición pública de un caso de engaño que conmovió a miles de usuarios, según dejó registrado en sus publicaciones.

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