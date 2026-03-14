Este es el polémico lienzo que se encontró en la residencia donde se escondía el narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia: aparece en una reunión de capos junto a Pablo Escobar

En la imagen también está el famoso personaje de una película, y que interpreta Al Pacino - créditos archivo Colprensa | @senad_paraguay/X

Uno de los detalles que más ha llamado luego de la captura en Bolivia del narco uruguayo Sebastián Marset, dejó un hecho particular, luego de que el medio Unitel reveló que en medio de las pesquisas que se hizo en la vivienda en la que se ocultaba el capo charrúa fue un cuadro en el que aparecen varios pesos pesados en la historia del narcotráfico latinoamericano, además de un personaje de ficción.

En el lienzo aparece Marset retratado y causó sorpresa entre los agentes que llevaron a cabo el allanamiento en un galpón.

En la imagen, el urguayo está acompañado por Tony Montana —el personaje de la película Scarface—, el colombiano Pablo Escobar, el boliviano Roberto Suárez y el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy detenido en los Estados Unidos.

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Según la información recabada en el lugar, el operativo permitió el descubrimiento de varios vehículos, armamento y otros artículos además de la obra pictórica.

La Policía Boliviana realizó un allanamiento en una casa de la zona del Urubó, sector Villa Bonita en Santa Cruz, donde encontró armas de grueso calibre, sustancias controladas y un vehículo blindado tras la captura de Marset.

De acuerdo con los reportes, el inmueble estaba vinculado a los presuntos cómplices del ciudadano uruguayo, quienes habrían abandonado la residencia antes de la llegada de los agentes.

Dentro de la propiedad incautaron marihuana líquida, placas de automotores, municiones, chalecos antibalas y una camioneta blindada.

Este fue el lienzo que se halló en la vivienda en la que se escondía Sebastián Marset - crédito captura de pantalla Unitel

La zona actualmente permanece bajo patrullaje aéreo, ante la posibilidad de que individuos relacionados con Marset, considerados de alta peligrosidad, permanezcan en las inmediaciones.

La detención de Sebastián Marset se produjo en una vivienda del barrio Las Palmas.

En ese operativo se aprehendió también a cuatro personas, incluyendo un familiar del narcotraficante. Marset fue trasladado al aeropuerto Viru Viru para ser entregado a la DEA y enfrentar a la justicia en Estados Unidos.

Uno de los más buscados por EE. UU.: la captura de Nicolás Marser, considerado “el Pablo Escobar uruguayo”

Marset, uno de los criminales más buscados del continente, fue capturado y extraditado en cuestión de horas a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, en el marco de una operación que el gobierno boliviano calificó como histórica por su impacto en la lucha regional contra el crimen organizado.

La DEA estadounidense había ofrecido hasta USD 2 millones como recompensa para quien colaborara en su detención.

A pesar de la dimensión internacional del caso, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, precisó que la operación de captura, ejecutada a las 3 de la madrugada, no contó con la participación de la DEA.

Fue la Policía Boliviana la que localizó a Marset tras semanas de investigación, en un trabajo que incluyó el ingreso simultáneo a dos inmuebles: uno ocupado por el propio Marset y otro por su grupo de seguridad, que funcionaba como centro de operaciones.

Tras neutralizar al equipo de custodia, los agentes irrumpieron en la vivienda donde se hallaba el narcotraficante, a tan solo ocho minutos del primer sitio, destacó BBC.

Durante el operativo, Marset fue arrestado sin que se produjera ningún enfrentamiento. Oviedo recalcó ante la prensa que se actuó de manera profesional y que el detenido “no sufrió ningún tipo de violencia, ni física ni psicológica”.

La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay compartió en sus redes sociales las dos fotografías que dieron cuenta del momento de la extradición de Sebastián Marset a los Estados Unidos - crédito @senad_paraguay/X

Una vez capturado, Marset se mantuvo en silencio, se le tomaron las huellas digitales y en las horas siguientes fue entregado a autoridades estadounidenses en un traslado inmediato sin intervención de la agencia antidrogas.

El operativo también terminó con la detención de cuatro personas del círculo cercano del narcotraficante: dos venezolanos, un colombiano y una uruguaya identificada como Tatiana Marset Alba, señalada por la prensa boliviana como media hermana del capo.

La fuga, el fútbol y la caída: claves del caso Marset

La detención de Sebastián Marset tiene como antecedente una espectacular evasión en 2021 que involucró a más de 2.250 agentes y 144 vehículos policiales en Bolivia, según el recuento del diario uruguayo El País.

En ese entonces, Marset escapó junto a su familia y colaboradores en una acción de gran despliegue mediático que no terminó con éxito para las fuerzas de seguridad.

La ubicación clave del prófugo surgió por un detalle inesperado: su afición por el fútbol. El narcotraficante fue visualizado en la cancha durante un partido de Los Leones El Torno, equipo de la liga cruceña que él administraba y del que formaba parte como jugador.

La obsesión de Marset por evadir a las autoridades lo llevó también a la esfera mediática.

Cuando gran parte del continente seguía sus pasos, el uruguayo declaró en diciembre de 2025 desde la clandestinidad a Megacadena de Comunicación: “Ya que llevan tanto tiempo detrás de mí, que sigan buscándome. No me da miedo lo que dicen los medios (…) Ando por todo Sudamérica tranquilo de un lado a otro, sin ningún problema”.

Por el capo uruguayo ofrecían 2 millones de dólares y la DEA y la Interpol le venían siguiendo el rastro a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo - créditos DEA e Interpol / sitio web

Una grabación divulgada en octubre de 2025 fue, según el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, la pieza clave para cerrar el cerco sobre Marset.

“El video lo delató. La información que recabamos fue a partir de ese video. Me refiero a los datos puros y duros de la geolocalización”, aseguró Riera a Montevideo Portal.

De Dubái a la extradición a Estados Unidos

Antes de convertirse en el rostro visible del llamado Primer Cartel Uruguayo, Marset tuvo un papel limitado para la opinión pública.

Cayó en prisión en Uruguay en 2013 por narcotráfico y, durante los cinco años de encierro, tejió los vínculos internacionales que luego le permitirían extender su influencia criminal.

En 2021 fue detenido en Dubái mientras portaba un pasaporte paraguayo falso. El gobierno uruguayo, bajo presión, le emitió un nuevo pasaporte, lo que permitió su liberación y posterior fuga, un episodio que desencadenó crisis institucional y múltiples investigaciones judiciales en Uruguay.

El año siguiente, una operación calificada por la DEA como “la mayor y más trascendental” de la historia paraguaya condujo a la incautación de 16 toneladas de cocaína destinadas a Europa e incorporó a Marset como uno de los principales investigados.

Bajo el nombre de A Ultranza Py, dicho operativo fue impulsado por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.

Marset nunca fue formalmente acusado en Uruguay, lo que descartó cualquier posible extradición a su país natal.

La coalición internacional Escudo de las Américas, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la detención como el fin del “reinado de terror y caos” de Marset.

"El Escudo de las Américas está contribuyendo a que nuestra región sea más segura y más fuerte", señaló la publicación en X por parte del Departamento de Estado (EE. UU.) luego de la captura del narco uruguayo Sebastián Marset - crédito @StateINL/X

Así lo expresó la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la red social X: “El Escudo de las Américas está haciendo a nuestra región más segura y fuerte”.

Las conexiones internacionales y orígenes criminales de Sebastián Marset

Insight Crime señaló que Marset es un nexo clave entre distintas organizaciones criminales globales, como el clan Insfrán de Paraguay, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil y la mafia italiana ’Ndrangheta.

Más allá del narcotráfico, diversificó sus intereses en el fútbol y la producción musical. Tras abandonar la prisión uruguaya en 2018—tras los cinco años de condena—, estableció una red de operaciones que abarcó Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, definió la operación como un “punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado” y anticipó que se trata solo del primer paso de una serie de acciones destinadas a erradicar mafias nacionales e internacionales.

Paz, que accedió al poder tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, encabezó la estrategia de persecución penal contra Marset y coordinó con otros líderes regionales, como el presidente de Uruguay Yamandú Orsi, quien confirmó a la prensa los intercambios de información y apoyo técnico para identificar al verdadero detenido a partir de las huellas digitales.