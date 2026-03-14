Esta es la estafa que están haciendo suplantando al gobernador de Antioquia en WhatsApp: “Por favor no caigan en trampas”

La administración departamental notificó que personas desconocidas solicitan transferencias de dinero haciéndose pasar por el mandatario, usando argumentos de emergencia financiera y números telefónicos específicos, mientras las instituciones investigan para frenar estas acciones ilegales

El gobernador de Antioquia, Andrés
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció una suplantación de identidad por WhatsApp desde el número 324 132 74 53 - crédito Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió sobre una suplantación de identidad mediante la cual estafadores solicitan dinero a su nombre en WhatsApp. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Según informó el propio Rendón, desde el número telefónico 324 132 74 53 individuos contactan a ciudadanos y conocidos asegurando que atraviesa una urgencia económica y piden transferencias. El mandatario detalló que los mensajes buscan generar confianza y persuadir a las víctimas para que realicen giros de dinero.

“Por favor, no caigan en trampas. Desde este número de teléfono están engañando a las personas haciéndose pasar por mí. Esta situación ya fue denunciada ante las autoridades”, advirtió Rendón en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Estafadores solicitan dinero a nombre
Estafadores solicitan dinero a nombre del gobernador Andrés Julián Rendón alegando bloqueos de cuentas y urgencias económicas - crédito @AndresJRendonC/X

