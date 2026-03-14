Esta es la estafa que están haciendo suplantando al gobernador de Antioquia en WhatsApp: “Por favor no caigan en trampas”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió sobre una suplantación de identidad mediante la cual estafadores solicitan dinero a su nombre en WhatsApp. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades correspondientes.
Según informó el propio Rendón, desde el número telefónico 324 132 74 53 individuos contactan a ciudadanos y conocidos asegurando que atraviesa una urgencia económica y piden transferencias. El mandatario detalló que los mensajes buscan generar confianza y persuadir a las víctimas para que realicen giros de dinero.
“Por favor, no caigan en trampas. Desde este número de teléfono están engañando a las personas haciéndose pasar por mí. Esta situación ya fue denunciada ante las autoridades”, advirtió Rendón en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.