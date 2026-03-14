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Alemania busca médicos en Colombia: país europeo ofrece miles de vacantes por crisis de personal sanitario

Alemania busca médicos y enfermeras en Colombia ante la escasez de personal sanitario. El país europeo podría enfrentar un déficit de hasta 270.000 profesionales de la salud para 2035

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Imagen de archivo de la bandera alemana ondeando en lo alto del edificio del Reichstag, Berlín, Alemania. 25 marzo 2025. REUTERS/Lisi Niesner

Alemania ha comenzado a buscar médicos y enfermeras en Colombia ante la creciente escasez de personal sanitario que enfrenta el país europeo, según información publicada por Semana. La medida forma parte de una estrategia para cubrir miles de vacantes que podrían aumentar en los próximos años.

El déficit de profesionales está relacionado principalmente con el envejecimiento de la población y la jubilación progresiva de trabajadores del sistema de salud, de acuerdo con ese medio de comunicación. Estas condiciones han llevado al gobierno y a las instituciones médicas a promover procesos de reclutamiento internacional.

Las proyecciones del Instituto Federal de Educación y Formación Profesional de Alemania advierten que el país podría enfrentar una falta de hasta 270.000 profesionales de la salud para 2035, citado por Semana. Dentro de esa cifra se incluyen médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector sanitario.

Personal médico en Colombia |
Personal médico en Colombia | EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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Colombia aparece como uno de los países de interés

La creciente necesidad de personal médico ha llevado a Alemania a buscar talento en distintas regiones del mundo.

En ese contexto, América Latina ha sido identificada como una de las zonas con mayor potencial para cubrir parte de la demanda laboral en el sector salud.

Entre los países de la región que han despertado interés se encuentra Colombia, debido a la formación académica de sus profesionales y la calidad de su preparación médica.

Según información citada por ese medio de comunicación, el sistema sanitario alemán ya cuenta con una presencia significativa de profesionales extranjeros.

Personal médico en un centro
Personal médico en un centro de salud en Bogotá, Colombia | EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania indican que actualmente cerca de 115.000 médicos provenientes de otros países trabajan en el sistema de salud alemán.

Esto refleja el papel que ha tenido la migración profesional para mantener el funcionamiento del sistema sanitario en ese país.

Vacantes médicas y salarios en el sistema de salud alemán

Las cifras de la Cámara Médica Alemana muestran que el país ya enfrenta dificultades para cubrir algunos puestos.

Para el año 2022 se registraban más de 5.000 vacantes para médicos en hospitales públicos y privados.

Además, se estima que para 2035 será necesario cubrir más de 80.000 plazas médicas adicionales en el territorio alemán.

Uno de los factores que atrae a profesionales extranjeros son los salarios ofrecidos por el sistema de salud.

En hospitales públicos alemanes, un médico residente puede ganar entre 4.800 y 5.700 euros mensuales.

En el caso de los médicos especialistas, los ingresos pueden superar los 7.500 euros al mes, dependiendo de la experiencia profesional y del tipo de institución en la que trabajen.

En el sector de enfermería, los salarios iniciales suelen ubicarse alrededor de 3.500 euros mensuales.

Con mayor experiencia o especialización, estos ingresos pueden superar los 4.000 euros mensuales.

Billetes de 50 euros |EuropaPress
Billetes de 50 euros |EuropaPress

Requisitos para ejercer medicina en Alemania

A pesar de la demanda laboral, los profesionales extranjeros deben cumplir varios requisitos para poder trabajar en el sistema sanitario alemán.

Uno de los principales pasos es la homologación del título universitario, proceso que debe realizarse ante las autoridades competentes en Alemania.

También es necesario demostrar conocimientos del idioma alemán mediante certificaciones oficiales.

Estas evaluaciones incluyen pruebas relacionadas con terminología médica y comunicación profesional dentro del entorno hospitalario.

Además, los profesionales deben obtener una licencia estatal que autorice el ejercicio de la medicina o la enfermería en el país.

A estos trámites se suman los procesos migratorios correspondientes, como la obtención de la visa de trabajo y otros requisitos administrativos.

Las autoridades alemanas han impulsado estas estrategias de reclutamiento internacional con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema sanitario en medio del creciente déficit de personal médico.

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